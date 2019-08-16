Происшествия
Пираты захватили судно у берегов Камеруна с россиянами на бортуРБК 09:06
У берегов Камеруна пираты захватили судно, на борту которого находились трое россиян. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел России. Судно «Мармалайта» следовало под флагом Антигуа и Барбуды.
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с чего всё началось
В районе камерунского порта Дуала неизвестные захватили грузовое судно с восемью членами экипажа на борту, трое из которых — россияне, сообщило Министерство иностранных дел России.Коммерсантъ09:02
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 12:11, Ашберн
Политика
Ушаков: Путин и Макрон обсудят обеспечение безопасности в Европе
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече 19 августа обсудят обеспечение безопасности в Европе и сотрудничество РФ с ЕС.
Обновлено в 09:50
Футбол
«Спартак» попросил перенести время начала матча с «Крыльями Советов»
Московский «Спартак» попросил перенести время начала матча седьмого тура чемпионата России с самарскими «Крыльями Советов».
Обновлено в 04:27
Происшествия
Второй пилот аварийно севшего в кукурузном поле А321 госпитализирован
Второй пилот самолета «Уральских авиалиний», совершившего аварийную посадку в кукурузном поле в Подмосковье, Георгий Мурзин попал в больницу.
Обновлено в 05:11
Происшествия
Рогозин пригласил Куйвашева и экипаж A321 на Байконур
Обновлено в 11:32
Экономика
Минтруд предложил увеличить МРОТ до 12 130 рублей с 2020 года
Минтруд предложил увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года до 12 130 рублей.
Обновлено в 07:57
Шоу-бизнес
Наташа Королева готовится стать бабушкой
Любопытно, что сперва 46-летняя исполнительница была насторожена этой новостью, но теперь одобряет выбор парня и уже готовится стать бабушкой.
Обновлено в 11:08
Политика
НАБУ открыло дело против главы СБУ Грицака
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 8 августа начало досудебное расследование в отношении главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака.
Обновлено в 04:42
Происшествия
Рейс из Тель-Авива в Петербург сел в Краснодаре из-за авиадебошира
Летевший из Тель-Авива в Санкт-Петербург самолёт совершил вынужденную посадку в Краснодаре из-за авиадебошира, который пытался разбить головой иллюминатор.
Обновлено в 10:22
Происшествия
Экс-владелец «Кубани» приговорен к девяти годам тюремного заключения
Олег Мкртчан, ранее бывший владельцем футбольного клуба "Кубань", был приговорен Мосгорсудом к девяти годам тюремного заключения, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:00
Политика
Мосгорсуд признал законным продление ареста еще 12 украинским морякам
Мосгорсуд признал законным продление ареста еще 12 украинским морякам, арестованным после инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 10:50
Происшествия
Российский турист погиб на курорте в Турции
Обновлено в 07:32
Шоу-бизнес
Аккаунт Бузовой в Instagram требуют заблокировать
Обновлено в 06:34
Футбол
Спортдиректор ФК «Тун» в матчах со «Спартаком» не почувствовал разницы в классе команд
Спортивный директор швейцарского футбольного клуба "Тун" Андрес Гербер в матчах третьего отборочного раунда Лиги Европы против российского "Спартака" не почувствовал большой разницы между командами на поле.
Обновлено в 10:39
Общество
Умерла нидерландская принцесса Кристина
Обновлено в 09:04
Происшествия
В Крыму во время драки убили начальника МЧС
В Крыму во время драки убили начальника надзорной деятельности по Сакскому району главка МЧС по региону Ярослава Мамаенко.
Обновлено в 10:20
Футбол
Зидан рассказал о ситуации с Погба
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан на пресс-конференции перед матчем 1-го тура чемпионата Испании против «Сельты», отвечая на вопрос о хавбеке «Манчестер Юнайтед» Поле Погба, отметил, что доволен игроками, которые в данный момент находятся в маддридской команде.
Обновлено в 06:50
Футбол
Александр Точилин: «Не согласен с решением КДК РФС по Миладиновичу, травма Чалова не настолько серьезна»
Главный тренер «Сочи» Александр Точилин в преддверии матча 6-го тура РПЛ против «Оренбурга» рассказал о своем отношении к дисквалификации защитника Ивана Миладиновича на четыре встречи.
Обновлено в 11:02
Происшествия
Вор в законе из Казани отказался от титула
Вор в законе из Казани Олег Мухаметшин-Дегтярев по прозвищу Муха Люберецкий сообщил, что не является им и отрекается от данного титула.
Обновлено в 11:17
Космос
Прямая трансляция запуска Rocket Lab с несколькими спутниками
Четвёртый для Rocket Lab за год запуск космического корабля должен вывести на околоземную орбиту сразу несколько спутников для разных компаний и организаций.
Обновлено в 06:19
Технологии
Власти Москвы к выборам улучшат систему онлайн-голосования
Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября, на них впервые в России опробуют дистанционное электронное голосование.
Обновлено вчера в 15:44
Происшествия
ФСБ просила свидетеля по делу «Нового величия» не рассказывать о способах денежных переводов
Свидетель Куницына, сдававшая помещение фигурантам дела «Нового величия», заявила на допросе в суде, что сотрудники ФСБ просили ее не рассказывать о том, кто именно переводил ей деньги за аренду.
Обновлено в 11:26
Экономика
Татарстан направит на нацпроект «Жилье и городская среда» 5,6 млрд руб
"В этом году на нацпроект запланировано немалое финансирование - 5,6 миллиарда рублей, в том числе средства федерального бюджета - 2,39 миллиарда рублей", - сказал Мутко в ходе совещания по реализации в Татарстане национального проекта "Жилье и городская среда".
Обновлено в 09:01
Общество
Июль стал самым жарким месяцем в истории
Как пишет The New York Times со ссылкой на Национальное управление океанических и атмосферных исследований США, средняя температура по планете в июле этого года составила 16,7°C. Это рекордно высокий показатель.
Обновлено в 05:33
Политика
Лолита раскритиковала политику Зеленского
Певица Лолита Милявская в инстаграме своей украинской коллеги Таисии Повалий выступила с критикой президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:32