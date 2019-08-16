Происшествия

Пираты захватили судно у берегов Камеруна с россиянами на бортуРБК 09:06

У берегов Камеруна пираты захватили судно, на борту которого находились трое россиян. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел России. Судно «Мармалайта» следовало под флагом Антигуа и Барбуды.
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с чего всё началось
В районе камерунского порта Дуала неизвестные захватили грузовое судно с восемью членами экипажа на борту, трое из которых — россияне, сообщило
 Министерство иностранных дел России.
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