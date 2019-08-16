с чего всё началось

У берегов Камеруна пираты захватили судно, на борту которого находились трое россиян. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел России. Судно «Мармалайта» следовало под флагом Антигуа и Барбуды.

Пираты захватили судно у берегов Камеруна с россиянами на борту

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Экономика Минтруд предложил увеличить МРОТ до 12 130 рублей с 2020 года Минтруд предложил увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года до 12 130 рублей.

Шоу-бизнес Наташа Королева готовится стать бабушкой Любопытно, что сперва 46-летняя исполнительница была насторожена этой новостью, но теперь одобряет выбор парня и уже готовится стать бабушкой.

Политика НАБУ открыло дело против главы СБУ Грицака Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 8 августа начало досудебное расследование в отношении главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака.

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Происшествия В Крыму во время драки убили начальника МЧС В Крыму во время драки убили начальника надзорной деятельности по Сакскому району главка МЧС по региону Ярослава Мамаенко.

Футбол Зидан рассказал о ситуации с Погба Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан на пресс-конференции перед матчем 1-го тура чемпионата Испании против «Сельты», отвечая на вопрос о хавбеке «Манчестер Юнайтед» Поле Погба, отметил, что доволен игроками, которые в данный момент находятся в маддридской команде.

Футбол Александр Точилин: «Не согласен с решением КДК РФС по Миладиновичу, травма Чалова не настолько серьезна» Главный тренер «Сочи» Александр Точилин в преддверии матча 6-го тура РПЛ против «Оренбурга» рассказал о своем отношении к дисквалификации защитника Ивана Миладиновича на четыре встречи.

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Космос Прямая трансляция запуска Rocket Lab с несколькими спутниками Четвёртый для Rocket Lab за год запуск космического корабля должен вывести на околоземную орбиту сразу несколько спутников для разных компаний и организаций.

Технологии Власти Москвы к выборам улучшат систему онлайн-голосования Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября, на них впервые в России опробуют дистанционное электронное голосование.

Происшествия ФСБ просила свидетеля по делу «Нового величия» не рассказывать о способах денежных переводов Свидетель Куницына, сдававшая помещение фигурантам дела «Нового величия», заявила на допросе в суде, что сотрудники ФСБ просили ее не рассказывать о том, кто именно переводил ей деньги за аренду.

Экономика Татарстан направит на нацпроект «Жилье и городская среда» 5,6 млрд руб "В этом году на нацпроект запланировано немалое финансирование - 5,6 миллиарда рублей, в том числе средства федерального бюджета - 2,39 миллиарда рублей", - сказал Мутко в ходе совещания по реализации в Татарстане национального проекта "Жилье и городская среда".

Общество Июль стал самым жарким месяцем в истории Как пишет The New York Times со ссылкой на Национальное управление океанических и атмосферных исследований США, средняя температура по планете в июле этого года составила 16,7°C. Это рекордно высокий показатель.