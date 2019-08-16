Происшествия

Пираты захватили судно у берегов Камеруна с россиянами на бортуРБК 09:06

У берегов Камеруна пираты захватили судно, на борту которого находились трое россиян. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел России. Судно «Мармалайта» следовало под флагом Антигуа и Барбуды.
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с чего всё началось
В районе камерунского порта Дуала неизвестные захватили грузовое судно с восемью членами экипажа на борту, трое из которых — россияне, сообщило
 Министерство иностранных дел России.
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У отравившихся маслом в Ульяновской области в крови нашли кумарин

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Принципы работы новостных агрегаторов заинтересовали депутатов Госдумы после того, как в топе сервиса «Яндекс.Новости» оказалось сообщение о предложении депутатов Госдумы запретить эксплуатацию старых автомобилей.
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Обновлено в 13:44
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В условиях высокой конкуренции, при стремительном образе жизни молодые люди предпринимают усилия, чтобы сделать выбор в пользу здорового питания, отказаться от курения, заниматься физкультурой, И такая тенденция очень радует, потому что здоровье общество определяется здоровьем его молодых членов.
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Происшествия

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Обновлено в 13:29
Происшествия

Нападение Макгрегора на пожилого мужчину попало на видео

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, который обвинил Москву в краже технологий у Вашингтона.
Обновлено в 11:58
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