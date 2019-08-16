Происшествия
Пираты захватили судно у берегов Камеруна с россиянами на бортуРБК 09:06
У берегов Камеруна пираты захватили судно, на борту которого находились трое россиян. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел России. Судно «Мармалайта» следовало под флагом Антигуа и Барбуды.
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с чего всё началось
В районе камерунского порта Дуала неизвестные захватили грузовое судно с восемью членами экипажа на борту, трое из которых — россияне, сообщило Министерство иностранных дел России.Коммерсантъ09:02
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 15:18, Ашберн
Технологии
Клиенты Сбербанка смогут расплачиваться в магазинах отпечатком пальца
Новые системы оплаты планирует внедрить Сбербанк в российских магазинах. Речь идет об использовании данных биометрии, сообщает INTERFAX.RU.
Обновлено в 12:00
Политика
Игорь Стрелков: «Рано или поздно эта война перейдет в горячую стадию»
Справка "МК" Игорь Всеволодович Гиркин (псевдоним — Игорь Иванович Стрелков) родился в 1970 г. в Москве.
Обновлено вчера в 09:21
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова продемонстрировала стройную фигуру в купальнике
В свои 50 лет Татьяна выглядит значительно моложе – у нее длинные стройные ноги, плоский живот, идеальный пресс и подтянутые руки.
Обновлено в 07:54
Футбол
Матч «Спартака» с «Крыльями Советов» перенесен
Матч седьмого тура чемпионата России между «Крыльями Советов» и «Спартаком» перенесен.
Обновлено в 12:02
Армия и оружие
Сирийская армия освободила от террористов город на юге Идлиба
Сирийские правительственные войска освободили от террористов небольшой город Кафр-Айн на юге Идлиба. Это произошло во вторник вечером.
Обновлено вчера в 06:58
Кино
Любимцу советской публики Пьеру Ришару исполнилось 85 лет
Французский актер Пьер Ришар родился 16 августа 1934 года в семье текстильного промышленника.
Обновлено в 13:15
Происшествия
Проверку свалок у аэропорта Жуковский проведут после ЧП с А321
Росприроднадзор и власти Московской области проведут проверку мусорных объектов вблизи аэропорта Жуковский после сообщений о незаконных свалках, которые могли привлечь птиц, заявил министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин.
Обновлено в 03:13
Происшествия
СМИ сообщили о 400 застрявших в аэропорту Антальи российских туристах
Причина задержки рейса не сообщается. Как пишет «Фонтанка», в Анталье своего вылета с 6 утра ожидают 400 пассажиров.
Обновлено в 14:36
Театры
Сергей Пускепалис стал худруком Театра имени Волкова
Обновлено в 09:21
Экономика
В Минтруде предложили повысить МРОТ с 2020 года
Минимальный размер оплаты труда с 2020 года может составить 12 130 рублей (сейчас 11 280 рублей).
Обновлено в 08:00
Шоу-бизнес
На Бузову пожаловались в Генпрокуратуру
Зампредседателя партии «Народ против коррупции» Виталий Бородин заявил Пятому каналу, что обратился с просьбой к генпрокурору России Юрию Чайке о блокировке Instagram-аккаунта певицы Ольги Бузовой за шутку о «блокаднице».
Обновлено в 13:21
Космос
Готовится эксперимент «Кортес» по исследованию Солнца
Российские исследователи намерены осуществить эксперимент «Кортес» по изучению Солнца с борта Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 06:06
Единоборства
Кормье оказался на 3 кг тяжелее Миочича перед боем в США
В главном поединке встретятся чемпион в тяжёлом весе Даниэль Кормье и экс-чемпион Стипе Миочич.
Обновлено в 13:18
Армия и оружие
Индия не исключила вариант применения ядерного оружия против Пакистана
Применит ли Индия имеющееся в ее арсенале ядерное оружие, "зависит от обстоятельств".
Обновлено в 09:58
Происшествия
У отравившихся маслом в Ульяновской области в крови нашли кумарин
Токсикологическая экспертиза выявила содержание производных вещества кумарин в крови поступивших в больницу с тяжелым отравлением жителей Ульяновской области.
Обновлено в 12:56
Футбол
«Барселона» подтвердила переход Коутиньо в «Баварию»
Обновлено в 15:02
Происшествия
Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам
Владимир Путин присвоил летчикам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, посадившим самолет в кукурузном поле в Подмосковье, звания Героев России.
Обновлено в 09:20
Путешествия
В Турции могут ограничить систему «все включено»
Обновлено вчера в 05:46
Политика
«Яндекс» счел слухами сообщения о закрытии сервиса «Яндекс.Новости»
Принципы работы новостных агрегаторов заинтересовали депутатов Госдумы после того, как в топе сервиса «Яндекс.Новости» оказалось сообщение о предложении депутатов Госдумы запретить эксплуатацию старых автомобилей.
Обновлено в 13:51
Политика
Глазьев покинет администрацию президента
Советник президента Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) на должность министра по интеграции и макроэкономике.
Обновлено вчера в 20:42
Происшествия
В Неаполе рожающую женщину высадили из автобуса за безбилетный проезд
Итальянские СМИ пишут, что в Неаполе женщину при предродовых схватках оштрафовали и высадили из автобуса из-за отсутствия билета.
Обновлено в 14:08
Политика
Зеленский украсил офис картинами с шаурмой и обнаженной девушкой
Замдиректора музея истории Киева Татьяна Костенко поделилась фотографиями картин современных художников, которые президент Украины Владимир Зеленский выбрал для своего офиса.
Обновлено в 08:25
Общество
В Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней
Обновлено в 13:44
Футбол
«Локомотив» отказался от трансфера Балотелли ради приглашения Рибери
Московский «Локомотив» отказался от трансфера итальянского нападающего Марио Балотелли ради приглашения французского хавбека Франка Рибери.
Обновлено в 08:24
Здоровье
Диетолог назвала причины здорового питания россиян
В условиях высокой конкуренции, при стремительном образе жизни молодые люди предпринимают усилия, чтобы сделать выбор в пользу здорового питания, отказаться от курения, заниматься физкультурой, И такая тенденция очень радует, потому что здоровье общество определяется здоровьем его молодых членов.
Обновлено в 04:15
Происшествия
Россиянина задержали на Украине за нападение на депутата Рады
На Украине задержали россиянина, который вместе с другими злоумышленниками применил слезоточивый газ против депутата Верховной рады и облил его «жидкостью с резким неприятным запахом», сообщается на сайте управления Национальной полиции по Киевской области.
Обновлено в 13:29
Происшествия
Нападение Макгрегора на пожилого мужчину попало на видео
Обновлено вчера в 09:40
Наука
Шванновские клетки участвуют в ощущении боли
Обновлено в 02:30
Политика
Захарова напомнила США о краже дипсобственности России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, который обвинил Москву в краже технологий у Вашингтона.
Обновлено в 11:58