Происшествия
Судно с российскими моряками захвачено у берегов КамерунаREGNUM 08:29
Датское грузовое судно «Мармалайта» было атаковано пиратами у берегов Камеруна. Среди захваченных моряков — трое российских граждан, сообщает 16 августа МИД России. Нападение произошло 15 августа в районе камерунского порта Дуала.
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с чего всё началось
В районе камерунского порта Дуала неизвестные захватили грузовое судно с восемью членами экипажа на борту, трое из которых — россияне, сообщило Министерство иностранных дел России.Коммерсантъ09:02
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 16:44, Ашберн
Общество
В Рособрнадзоре рассказали о необъективности школьных оценок
Почти 2,5 тысячи российских школ необъективно подходят к оценке знаний учащихся. Об этом сообщили в Рособрнадзоре.
Обновлено в 05:14
Шоу-бизнес
Анна Семенович ответила на вопрос о своей бисексуальности
Певица решила не игнорировать вопрос и дала честный ответ.
Обновлено в 13:54
Политика
ЦИК Украины объявил последнего победителя на выборах в Раду
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины огласила победителя в 210-м избирательном округе (Черниговская область) и завершила подведение итогов голосования на внеочередных выборах в Раду.
Обновлено в 15:45
Происшествия
Проверку свалок у аэропорта Жуковский проведут после ЧП с А321
Росприроднадзор и власти Московской области проведут проверку мусорных объектов вблизи аэропорта Жуковский после сообщений о незаконных свалках, которые могли привлечь птиц, заявил министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин.
Обновлено в 03:13
Происшествия
В Москве задержали еще одну женщину с лекарствами для больного ребенка
В Москве задержали женщину, которая заказала в интернете лекарство «Фризиум» для своего больного ребенка.
Обновлено в 00:01
Происшествия
СМИ сообщили о 400 застрявших в аэропорту Антальи российских туристах
Рейс авиакомпании Nordwind из Антальи в Санкт Петербург задерживается более чем на 13 часов, сообщает "Фонтанка".
Обновлено в 14:36
Шоу-бизнес
На Бузову пожаловались в Генпрокуратуру
Обновлено в 13:21
Происшествия
Россиянина задержали на Украине за нападение на депутата Рады
На Украине задержали россиянина, который вместе с другими злоумышленниками применил слезоточивый газ против депутата Верховной рады и облил его «жидкостью с резким неприятным запахом», сообщается на сайте управления Национальной полиции по Киевской области.
Обновлено в 13:29
Футбол
Карпин уснул в кинотеатре перед матчем с «Уфой»
Обновлено в 15:35
Авто
Купеобразный кроссовер Infiniti QX55 выйдет через год
В модельном ряду Infiniti ожидается интересное пополнение: компания анонсировала купеобразный кроссовер с индексом QX55.
Обновлено в 10:33
Гаджеты
Смартфон Motorola One Action представлен официально
Обновлено в 10:09
Авто
В России появятся уменьшенные транспортные номера
Госавтоинспекция МВД России разрешила применение уменьшенных государственных регистрационных знаков на автомобилях, обладающих нестандартным местом для установки номеров.
Обновлено в 04:52
Происшествия
У отравившихся маслом в Ульяновской области в крови нашли кумарин
Токсикологическая экспертиза выявила содержание производных вещества кумарин в крови поступивших в больницу с тяжелым отравлением жителей Ульяновской области.
Обновлено в 12:56
Политика
В ЕЭК рассказали о возможном уходе Глазьева с поста советника Путина
В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) прокомментировали сообщения о переходе советника российского президента, экономиста Сергея Глазьева на пост министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК.
Обновлено в 06:18
Культура
YouTube изменит требования к жалобам от правообладателей музыки
YouTube изменит подход к защите авторских прав в роликах с короткими музыкальными фрагментами или видео с непреднамеренным использованием музыки.
Обновлено в 09:05
Космос
Новую рацию для космонавтов изобрели в России
Обновлено вчера в 20:51
Политика
Трамп призвал строить больше психбольниц в США
Американский президент Дональд Трамп заявил, что в связи с участившимися трагедиями со стрельбой в США необходимо снова открывать психиатрические больницы.
Обновлено вчера в 18:46
Финансы
Средняя сумма потребкредита в России за три года выросла в 1,7 раза
"Эквифакс" имеет базу из более чем 329,2 млн кредитных историй физических лиц и 866 тыс. кредитных историй юридических лиц, пополняемую 2000 организациями.
Обновлено вчера в 12:27
Баскетбол
Михаил Прохоров продал «Бруклин»
Обновлено в 16:32
Политика
Российское посольство в Лондоне оценило обстановку в Персидском заливе
В заявлении говорится, что усиление давления на Иран со стороны США и Великобритании может обострить обстановку в Персидском заливе.
Обновлено в 14:38
Авто
Porsche готовит трековую версию porsche Panamera
Ранее опубликованные шпионские снимки демонстрируют намерение немецкой компании выпустить небольшое обновление для линейки Panamera, но этот новый набор изображений намекает, по крайней мере, на более важные изменения для модели.
Обновлено в 07:24
Космос
Молодой Юпитер мог столкнуться с формирующейся планетой
Обновлено вчера в 05:16
Футбол
«Зенит» обыграл «Ахмат» в молодежном первенстве
«Зенит» обыграл «Ахмат» в матче молодежного первенства России. Игра проходила в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
Обновлено в 14:11
Политика
Мосгорсуд оставил в СИЗО еще пять украинских моряков
Мосгорсуд в пятницу признал законным продление на три месяца ареста еще пяти украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, сообщил РИА Новости представитель суда.
Обновлено в 09:39
Космос
«Спектр-РГ» подтвердил высокую активность чёрной дыры
Обновлено 14 августа в 11:11