с чего всё началось

На атакованном в Камеруне грузовом судне находятся трое россиян.

Пираты захватили судно с россиянами у берегов Камеруна

Происшествия Медэксперты подтвердили, что миллиардер Эпштейн покончил с собой Судмедэксперты, проводившие вскрытие тела американского миллиардера Джеффри Эпштейна, подтвердили версию о самоубийстве, пишет газета The New York Times.

Происшествия Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам Владимир Путин присвоил летчикам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, посадившим самолет в кукурузном поле в Подмосковье, звания Героев России.

Происшествия Застрявшие в Анталье россияне вылетели на родину Застрявшие в аэропорту Антальи на 16 часов туристы из России вылетели в Санкт-Петербург рейсом авиакомпании Nordwind, сообщает в пятницу, 16 августа, агентство «РИА Новости» со ссылкой на представителя турецкой воздушной гавани.

Общество Мэрия Москвы не согласовала массовые пикеты в центре Москвы 17 августа Несмотря на отказ властей, заявители все равно решили провести одиночные пикеты по намеченному маршруту.

Происшествия Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.

Наука Новый экзокостюм облегчил одновременно и бег, и ходьбу Испытания на беговой дорожке, в которых участвовали девять добровольцев, показали, что благодаря экзокостюму при ходьбе со скоростью 1,5 м/с человек экономит 9,3% энергии, а при беге со скоростью 2,5 м/с — 4%. Это эквивалентно тому, если бы человек разом сбросил 7,4 или 5,7 килограмма.

Энергетика «Нафтогаз» намерен получить около $3 млрд с продажи активов «Газпрома» Исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что украинская сторона планирует до конца 2020 года получить около $3 млрд от продажи активов российского «Газпрома» в рамках решения суда Стокгольма.

Армия и оружие КНДР провела запуск неопознанных объектов в сторону Японского моря Корейская Народно-Демократическая Республика запустила два снаряда неустановленного типа в Японское море, сообщает Ренхап со ссылкой на Комитет начальников штабов Республики Корея.

Политика Глава МИД Польши предложил способ военного сдерживания России Глава польского МИДа Яцек Чапутович заявил, что размещение американский войск на территории страны будет иметь большое значение для сдерживания Россия.

Общество Экологи раскритиковали принца Гарри и Меган Маркл за полет на самолете В Британии активисты-экологи раскритиковали принца Гарри и его супругу Меган Маркл за то, что они летали на Ибицу на самолете бизнес-класса Gulfstream 550.

Общество Минздрав предложил ограничить продажу чипсов и газировки на работе Министерство здравоохранения России предложило работодателям ограничить продажу на рабочих местах картофельных чипсов, сухариков, газированных напитков и других продуктов питания с повышенным содержанием соли и сахара.

Происшествия СМИ: лечившие пострадавших при взрыве под Северодвинском врачи не знали о радиации Руководство Архангельской областной больницы не уведомило персонал о том, что трое пострадавших при взрыве под Северодвинском заражены радиацией, пишет The Moscow Times со ссылкой на источники в медучреждении.

Наука Названы последствия ядерной войны между Россией и США Полномасштабная ядерная война между Россией и США погрузила бы Землю в десятилетнюю ядерную зиму.

Армия и оружие В Крыму случайно запустили управляемую ракету Крымские военные случайно запустили авиационную ракету Х-29ТД класса «воздух—поверхность». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Происшествия Стрелок, напавший на мечеть в Осло, рассказал о своих мотивах Гражданин Норвегии Филип Мансхаус, арестованный после нападения на мечеть в норвежской столице Осло, признался в совершении преступления и рассказал полиции о своих мотивах, передает телеканал NRK.

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Театры Сергей Пускепалис стал новым худруком Волковского театра Художественным руководителем ярославского Волковского театра стал актер и режиссер Сергей Пускепалис.