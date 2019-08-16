Происшествия

Пираты захватили судно с россиянами у берегов КамерунаРоссийская газета 08:18

На атакованном в Камеруне грузовом судне находятся трое россиян.
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с чего всё началось
В районе камерунского порта Дуала неизвестные захватили грузовое судно с восемью членами экипажа на борту, трое из которых — россияне, сообщило
 Министерство иностранных дел России.
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