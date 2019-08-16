Происшествия
Пираты взяли в плен трех россиян у берегов КамерунаГазета.Ru вчера в 09:49
Пираты захватили в заложники троих россиян у берегов Камеруна. По данным МИД РФ, в плену также оказались пятеро граждан других стран. Нападение на грузовое судно "Мармалайта" произошло в районе камерунского порта Дуала.
Читать в источнике
Оценить115
с чего всё началось
В районе камерунского порта Дуала неизвестные захватили грузовое судно с восемью членами экипажа на борту, трое из которых — россияне, сообщило Министерство иностранных дел России.Коммерсантъвчера в 09:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 02:04, Ашберн
Общество
Гонконгские учителя вышли на демонстрацию в центре города
Обновлено в 00:28
Политика
Глава МИД Польши предложил способ военного сдерживания России
В Германии дислоцированы больше всего американских военных в Европе — в общей сложности 35 тысяч.
Обновлено вчера в 19:14
Авто
Россиянам разрешили компактные автомобильные номера
Россияне смогут использовать компактные автомобильные номера. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:44
Происшествия
Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам
Владимир Путин присвоил летчикам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, посадившим самолет в кукурузном поле в Подмосковье, звания Героев России.
Обновлено вчера в 09:20
Театры
Сергей Пускепалис стал худруком Театра имени Волкова
Обновлено вчера в 09:21
Общество
В Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней
Обновлено вчера в 13:44
Футбол
«Барселона» проиграла «Атлетику» в стартовом матче чемпионата Испании
Обновлено вчера в 18:49
Происшествия
«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти
Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия
Старейший в РФ вор в законе отказался от криминального статуса
Уроженец Казани Олег Мухаметшин, известный в преступном мире как Муха Люберецкий, отрёкся от титула «вор в законе».
Обновлено вчера в 13:17
Политика
Экипаж аварийно севшего А321 внесли в базу «Миротворца»
Обновлено 15 августа в 10:10
Происшествия
В Одессе при пожаре в отеле погибли восемь человек
Обновлено вчера в 23:30
Кино
Умер голливудский актер Питер Фонда
Обновлено вчера в 20:41
Армия и оружие
В Крыму случайно запустили управляемую ракету
Обновлено вчера в 22:09
Футбол
Бэйл и Хамес включены в заявку «Реала» на матч с «Сельтой»
Тренерский штаб «Реала» определился с заявкой на матч 1-го тура чемпионата Испании с «Сельтой», сообщается в «твиттере» мадридского клуба.
Обновлено вчера в 12:56
Политика
В США суд выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1
Суд в США выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1, освобожденного ранее властями Гибралтара.
Обновлено вчера в 21:31
Баскетбол
Прохоров продал контрольный пакет акций клуба НБА «Бруклин Нетс»
Обновлено вчера в 12:51
Происшествия
Командир аварийно севшего А321 извинился перед пассажирами
Обновлено вчера в 04:20
Авто
Места в машине, которые нужно регулярно смазывать
Осмотра и мойки порой недостаточно, а потому стоит рассказать подробнее, какие именно комплектующие необходимо дополнительно смазывать.
Обновлено вчера в 23:35
Происшествия
Вскрытие показало причину смерти американского миллиардера-педофила
Стали известны официальные результаты судмедэкспертизы, проводившейся с целью определения причины смерти американского миллиардера Джеффри Эпштейна, обвинявшегося в торговле людьми и организации оргий с несовершеннолетними.
Обновлено вчера в 17:33
Армия и оружие
Испанцы раскритиковали свои ВВС за сближение с самолетом Шойгу
Обновлено вчера в 19:31
Общество
Мэрия Москвы не согласовала массовые пикеты в центре Москвы 17 августа
Несмотря на отказ властей, заявители все равно решили провести одиночные пикеты по намеченному маршруту.
Обновлено 15 августа в 10:05
Армия и оружие
Израильские военные сбили запущенную из сектора Газа ракету
Израильские военные зафиксировали пуск ракеты из сектора Газа и сбили ее воздухе.
Обновлено вчера в 18:14
Происшествия
Застрявшие в аэропорту турецкой Антальи россияне вылетели на родину
После 16 часов томительного ожидания а аэропорту турецкой Антальи около 400 российских туристов вылетели рейсом авиакомпании Nordwind в Санкт-Петербург.
Обновлено вчера в 16:17
Политика
Украине предрекли потерю еще нескольких регионов
В сегодняшней Украине жить невозможно, поэтому власти рискуют столкнуться с потерей еще нескольких регионов помимо Крыма и Донбасса, считает экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.
Обновлено вчера в 22:48
Авто
Infiniti анонсировала новый купе-кроссовер
Компания Infiniti тоже «в тренде»: в линейке японской марки появится новый купеобразный кроссовер Q55.
Обновлено вчера в 09:09
Происшествия
На Урале два человека пострадали при взрыве газа в частном доме
В городе Сухой Лог (Свердловская область) произошел взрыв газа в частном доме, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.
Обновлено в 01:18
Происшествия
Подозреваемый в стрельбе в мечети под Осло рассказал о своих мотивах
Норвежец Филип Мансхаус, которого подозревают в терроризме из-за нападения на мечеть в Осло, рассказал о своих мотивах.
Обновлено вчера в 23:42
Происшествия
Проверку свалок у аэропорта Жуковский проведут после ЧП с А321
Росприроднадзор и власти Московской области проведут проверку мусорных объектов вблизи аэропорта Жуковский после сообщений о незаконных свалках, которые могли привлечь птиц, заявил министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин.
Обновлено вчера в 03:13
Футбол
Вся борьба в Москве: прогнозы и расписание трансляций всех матчей шестого тура чемпионата России по футболу
Грядет шестой тур чемпионата России, который выделяется небывалым числом принципиальных схваток, и среди них особняком стоят два московских дерби.
Обновлено вчера в 04:04
Наука
Названы последствия ядерной войны между Россией и США
Полномасштабная ядерная война между Россией и США погрузила бы Землю в десятилетнюю ядерную зиму.
Обновлено вчера в 08:49