с чего всё началось

Пираты захватили в заложники троих россиян у берегов Камеруна. По данным МИД РФ, в плену также оказались пятеро граждан других стран. Нападение на грузовое судно "Мармалайта" произошло в районе камерунского порта Дуала.

Пираты взяли в плен трех россиян у берегов Камеруна

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