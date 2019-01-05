Происшествия

Пираты взяли в плен моряков у берегов Бенина
Известия
вчера в 20:16

Пираты напали на контейнеровоз MSC Mandy в Гвинейском заливе, на борту которого находились российские моряки, сообщает Росморречфлот. По информации «РИА Новости», нападение произошло в ночь на 2 января у берегов Бенина около порта Котоноу.
Известиявчера в 20:16
с чего всё началось

Пираты похитили шестерых россиян у берегов Бенина

На рейде порта Лагос на борт прибыл подменный старший помощник капитана для помощи в проводке судна в порт Котоноу (Бенин), куда планируется прибытие шести членов экипажа взамен похищенных. В настоящий момент, согласно данным портала Marinetraffic, MSC Mandy стоит на якоре в Гвинейском заливе.
РИА Новостивчера в 15:46

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Бенин
Государство
Государство в Западной Африке. Имеет выход к заливу Бенин Гвинейского залива. На севере граничит с Буркина-Фасо и Нигером, на востоке - с Нигерией, на западе - с Того. Столица - Порто-Ново, однако правительство размещается в Котону, самом крупном городе страны. В административном отношении делится на 12 департаментов.
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