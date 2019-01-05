Происшествия
Пираты взяли в плен моряков у берегов Бенина
Пираты взяли в плен моряков у берегов БенинаИзвестиявчера в 20:16
Пираты напали на контейнеровоз MSC Mandy в Гвинейском заливе, на борту которого находились российские моряки, сообщает Росморречфлот. По информации «РИА Новости», нападение произошло в ночь на 2 января у берегов Бенина около порта Котоноу.
Известиявчера в 20:16
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с чего всё началось
На рейде порта Лагос на борт прибыл подменный старший помощник капитана для помощи в проводке судна в порт Котоноу (Бенин), куда планируется прибытие шести членов экипажа взамен похищенных. В настоящий момент, согласно данным портала Marinetraffic, MSC Mandy стоит на якоре в Гвинейском заливе.РИА Новостивчера в 15:46
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