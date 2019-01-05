Происшествия

Пираты взяли в плен моряков у берегов Бенина
Известия
вчера в 20:16

Пираты напали на контейнеровоз MSC Mandy в Гвинейском заливе, на борту которого находились российские моряки, сообщает Росморречфлот. По информации «РИА Новости», нападение произошло в ночь на 2 января у берегов Бенина около порта Котоноу.
Известиявчера в 20:16
с чего всё началось

Пираты похитили шестерых россиян у берегов Бенина

На рейде порта Лагос на борт прибыл подменный старший помощник капитана для помощи в проводке судна в порт Котоноу (Бенин), куда планируется прибытие шести членов экипажа взамен похищенных. В настоящий момент, согласно данным портала Marinetraffic, MSC Mandy стоит на якоре в Гвинейском заливе.
РИА Новостивчера в 15:46

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PortNewsвчера в 06:47
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 12:58, Ашберн
Происшествия

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Экс-министр финансов Подмосковья не признал вину в мошенничестве

Бывший заместитель председателя и экс-министр финансов правительства Подмосковья Алексей Кузнецов, который обвиняется в мошенничестве, не признал своей вины на допросе, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
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В студенческом общежитии в Москве произошла массовая драка

Полиция Москвы пресекла конфликт в общежитии Московского государственного строительного университета (МГСУ), сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по столице.
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Происшествия

СКР проверит информацию о захвате россиян пиратами в Гвинейском заливе

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о захвате в Гвинейском заливе у берегов Бенина российских моряков, шедших на судне под флагом Панамы.
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Происшествия

Семьям погибших и пострадавшим в Магнитогорске выплатят 65 млн рублей

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В Пензенской области четыре человека погибли в аварии с грузовиком

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На рынке «Сельма» в Калининграде загорелись торговые ряды

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«Верник признан виновным в езде по тротуарам и оштрафован на 500 рублей», — цитирует слова собеседника ТАСС.
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Бенин
Государство
Государство в Западной Африке. Имеет выход к заливу Бенин Гвинейского залива. На севере граничит с Буркина-Фасо и Нигером, на востоке - с Нигерией, на западе - с Того. Столица - Порто-Ново, однако правительство размещается в Котону, самом крупном городе страны. В административном отношении делится на 12 департаментов.
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