На рейде порта Лагос на борт прибыл подменный старший помощник капитана для помощи в проводке судна в порт Котоноу (Бенин), куда планируется прибытие шести членов экипажа взамен похищенных. В настоящий момент, согласно данным портала Marinetraffic, MSC Mandy стоит на якоре в Гвинейском заливе.

с чего всё началось

Пираты напали на контейнеровоз MSC Mandy в Гвинейском заливе, на борту которого находились российские моряки, сообщает Росморречфлот. По информации «РИА Новости», нападение произошло в ночь на 2 января у берегов Бенина около порта Котоноу.

Пираты взяли в плен моряков у берегов Бенина

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