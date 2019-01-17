Пираты потребовали выкуп за захваченных российских моряковГазета.Ru 07:10

Больше двух недель связи с моряками не было. 16 января председатель Российского профессионального союза моряков Юрий Сухоруков в эксклюзивном интервью Пятому каналу рассказал, что пираты наконец вышли на связь с судовладельцем и дали поговорить с ним капитану корабля Андрею Иванову.

с чего всё началось

Пираты, захватившие российских моряков в Гвинейском заливе, связались с судовладельцем и потребовали выкуп за своих заложников. Сейчас между двумя сторонами происходят переговоры, в ходе которых предстоит определиться с суммой, а также местом передачи людей и денег.

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