Происшествия

Пираты похитили шесть моряков с судна у берегов Бенина
ТАСС
16:22

Российские дипломаты проверяют гражданство шести моряков, похищенных пиратами с судна у берегов Бенина. Об этом заявили ТАСС в пятницу в российском диппредставительстве в Республике Бенин.
ТАСС16:22
с чего всё началось

Пираты похитили шестерых россиян у берегов Бенина

Пираты похитили шесть членов экипажа контейнеровоза MSC Mandy в Гвинейском заливе, все похищенные - россияне, следует из имеющихся в распоряжении РИА Новости данных спасательно-координационного центра Росморречфлота.
РИА Новости15:46

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Пираты похитили шестерых российских моряков в Бенине

Коммерсантъ16:31

Пираты похитили россиян у берегов Африки

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Пираты похитили россиян в Гвинейском заливе

URA.Ru16:26

Пираты атаковали судно с российским экипажем у берегов Бенина

РБК16:19

Пираты атаковали судно и похитили шестерых россиян у берегов Бенина

Московский Комсомолец16:01

Шесть россиян похищены пиратами у берегов Бенина

RT на русском16:00

Атаковавшие судно с российским экипажем пираты похитили шесть россиян

Газета.Ru15:59
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Происшествия

Пираты похитили шесть моряков с судна у берегов Бенина

Обновлено в 16:22
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Государство в Западной Африке. Имеет выход к заливу Бенин Гвинейского залива. На севере граничит с Буркина-Фасо и Нигером, на востоке - с Нигерией, на западе - с Того. Столица - Порто-Ново, однако правительство размещается в Котону, самом крупном городе страны. В административном отношении делится на 12 департаментов.
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