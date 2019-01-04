Происшествия

Пираты похитили шесть моряков с судна у берегов Бенина
ТАСС
16:22

Российские дипломаты проверяют гражданство шести моряков, похищенных пиратами с судна у берегов Бенина. Об этом заявили ТАСС в пятницу в российском диппредставительстве в Республике Бенин.
ТАСС16:22
с чего всё началось

Пираты похитили шестерых россиян у берегов Бенина

На рейде порта Лагос на борт прибыл подменный старший помощник капитана для помощи в проводке судна в порт Котоноу (Бенин), куда планируется прибытие шести членов экипажа взамен похищенных. В настоящий момент, согласно данным портала Marinetraffic, MSC Mandy стоит на якоре в Гвинейском заливе.
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