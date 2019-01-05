Происшествия
Пираты похитили шесть моряков с судна у берегов Бенина
Пираты похитили шесть моряков с судна у берегов БенинаТАСС16:22
Российские дипломаты проверяют гражданство шести моряков, похищенных пиратами с судна у берегов Бенина. Об этом заявили ТАСС в пятницу в российском диппредставительстве в Республике Бенин.
ТАСС16:22
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Пираты похитили шесть членов экипажа контейнеровоза MSC Mandy в Гвинейском заливе, все похищенные - россияне, следует из имеющихся в распоряжении РИА Новости данных спасательно-координационного центра Росморречфлота.РИА Новости15:46
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Происшествия
Пираты похитили шесть моряков с судна у берегов Бенина
Российские дипломаты проверяют гражданство шести моряков, похищенных пиратами с судна у берегов Бенина.
Обновлено в 16:22
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NASA сообщило Роскосмосу о решении отложить визит Рогозина в США
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Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что может ввести в стране режим чрезвычайного положения, чтобы в обход Конгресса получить финансирование на строительство стены на американо-мексиканской границе.
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Суммарный доход президента Украины Петра Порошенко вырос в 82 раза за год.
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Происшествия
В Швеции госпитализировали пациента с подозрением на лихорадку Эбола
Больница города Энчёпинг (Швеция) временно закрыла свое отделение скорой помощи после того, как одному из пациентов был поставлен диагноз "геморрагическая лихорадка Эбола".
Обновлено в 08:24
Армия и оружие
СМИ узнали скорость атомного подводного беспилотника «Посейдон»
Российский атомный подводный беспилотник «Посейдон», который уже вышел на первые испытания, сможет развивать максимальную подводную скорость хода более 200 км/ч (около 110 узлов) на глубине более 1 км. Об этом рассказал источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено в 07:10
Происшествия
В Крыму у Ай-Петри ликвидировали последствия схода снежной лавины
Министр чрезвычайных ситуаций РК Сергей Шахов сообщил, что 5 и 6 января в крымских горах ожидается сход снежных лавин.
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Судьи не засчитали гол Шашкова в полуфинале МЧМ по хоккею Россия — США
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Общество
На южные провинции Таиланда обрушился тропический ураган «Пабук»
В пятницу, 4 января, тропический ураган «Пабук» обрушился на южные провинции Таиланда — Паттани и Сонгкхла.
Обновлено в 09:03
Армия и оружие
Главы генштабов России и США обсудили Сирию и борьбу с терроризмом
Глава российского генштаба Валерий Герасимов обсудил с американским коллегой Джозефом Данфордом ситуацию в Сирии и борьбу с терроризмом, сообщает Минобороны России.
Обновлено в 17:03
Армия и оружие
В Китае испытали местную версию «матери всех бомб»
Китайская государственная военная корпорация NORINCO впервые показала авиационную бомбу, которую назвали национальной версией "матери всех бомб".
Обновлено в 11:44
Политика
Украине предрекли прекращение железнодорожного сообщения с Россией
В августе 2018 года украинский железнодорожный оператор «Укрзализныця» уже заявлял о том, что готов прекратить сообщение с Россией, если власти страны примут подобное решение.
Обновлено в 17:30
Происшествия
Бывшему министру финансов Подмосковья Кузнецову предъявлены обвинения
Следственный комитет Российской Федерации предъявил обвинения бывшему министру финансов Московской области Алексею Кузнецову, который накануне был экстрадирован из Франции в Россию.
Обновлено в 05:14
Политика
Глава миграционного управления МВД ушла в отставку
Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России Ольга Кириллова ушла со своего по поста.
Обновлено в 07:15
Баскетбол
Баскетболисты ЦСКА обыграли «Жальгирис» в матче Евролиги
Баскетболисты ЦСКА обыграли литовский «Жальгирис» в матче Евролиги. Матч завершился со счётом 80:77.
Обновлено в 15:22
Космос
«Чанъэ-4» прислал первый снимок с обратной стороны Луны
Космический аппарат "Чанъэ-4", который утром успешно сел на обратную сторону Луны, прислал первый в истории снимок с естественного спутника Земли, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 04:25
Политика
Трамп пригрозил демократам длительной блокировкой работы правительства
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил членам Демократической партии приостановкой работы федерального правительства на месяцы и даже годы.
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Музыка
Егор Крид отказался выступить на фестивале в Абу-Даби
Известный певец Егор Крид накануне сорвал свое выступление на музыкальном фестивале в Абу-Даби.
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Политика
Россиянина задержали на острове Сайпан по запросу ФБР
В субботу на острове Сайпан был задержан гражданин РФ Дмитрий Макаренко. Россиянина задержали по запросу ФБР.
Обновлено в 17:30
Гаджеты
Компания Xiaomi сделает смартфоны Redmi отдельным брендом
Модель мобильных устройств Redmi китайской компании Xiaomi сделают отдельным брендом.
Обновлено вчера в 10:20