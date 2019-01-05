На рейде порта Лагос на борт прибыл подменный старший помощник капитана для помощи в проводке судна в порт Котоноу (Бенин), куда планируется прибытие шести членов экипажа взамен похищенных. В настоящий момент, согласно данным портала Marinetraffic, MSC Mandy стоит на якоре в Гвинейском заливе.

с чего всё началось

Российские дипломаты проверяют гражданство шести моряков, похищенных пиратами с судна у берегов Бенина. Об этом заявили ТАСС в пятницу в российском диппредставительстве в Республике Бенин.

Пираты похитили шесть моряков с судна у берегов Бенина

Кино Кино Скончался народный артист России Иван Бортник

Происшествия Происшествия Пираты похитили шесть моряков с судна у берегов Бенина

Политика Политика Арестованный за шпионаж в России американец имеет тройное гражданство Арестованный за шпионаж в России американец Пол Уилан имеет тройное гражданство.

Футбол Футбол Марадона госпитализирован из-за кровотечения в желудке Главный тренер мексиканского футбольного клуба «Дорадос», чемпион мира 1968 года Диего Марадона был госпитализирован в Буэнос-Айресе из-за обнаруженного во время обследования кровотечения в желудке, сообщает агентство Telam.

Политика Политика NASA решило отложить визит Рогозина в США

Политика Политика Россиянина задержали по запросу США на Северных Марианских островах В августе 2018 года генеральное консульство России в Нью-Йорке заявило, что сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) задержали четырёх россиян по подозрению в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества.

Хоккей Хоккей Сборная России сыграет со Швейцарией в матче за третье место на МЧМ

Хоккей Хоккей Сборная России проиграла США в полуфинале МЧМ-2019 по хоккею

Происшествия Происшествия Полиция проводит проверку после выезда Верника на пешеходную зону ГИБДД проводит проверку после появления видео, на котором видно, как машина актера и телеведущего Игоря Верника выехала на прогулочную зону в Камергерском переулке в Москве, передает ТАСС.

Общество Общество Голубого тунца продали на аукционе в Токио за рекордные $3,1 млн Голубой тунец весом 278 кг был продан на первых в 2019 году торгах в Токио за рекордные $3,1 млн 5 января.

Общество Общество Умер литературовед Борис Аверин

Политика Политика Дональд Трамп заявил, что может ввести чрезвычайное положение в США Президент США Дональд Трамп может ввести в стране чрезвычайное положение.

Происшествия Происшествия Пострадавшим при обрушении в Магнитогорске окажут помощь из федерального бюджета Пострадавшие в результате обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске получат материальную помощь из резервного фонда правительства РФ.

Космос Космос «Чанъэ-4» прислал первый снимок с обратной стороны Луны Космический аппарат "Чанъэ-4", который утром успешно сел на обратную сторону Луны, прислал первый в истории снимок с естественного спутника Земли, передает ТАСС.

Происшествия Происшествия СК отчитался о расследовании взрыва жилого дома в Магнитогорске Следственный комитет России (СК) отчитался о ходе расследования взрыва в жилом доме Магнитогорска.

Армия и оружие Армия и оружие В Китае испытали свою версию «матери всех бомб» В Китае государственная промышленная корпорация NORINCO показала новый тип авиационной бомбы, названный "матерью всех бомб".

Политика Политика Синдзо Абэ намерен продвинуть переговоры по мирному договору с Россией Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил готовность продолжить переговоры по Курильским островам.

Политика Политика У задержанного в России за шпионаж американца Уилана нашли судимость Газета The Washinton Post выяснила, что задержанный в России по подозрению в шпионаже американец Пол Уилан был ранее судим, из-за чего его уволили из Вооруженных сил США и разжаловали в рядовые.

Происшествия Происшествия На Сахалине 117 человек эвакуировали из-за пожара в гостинице Из гостиницы в Южно-Сахалинске эвакуировали 117 человек в связи с возгоранием. Об этом сообщает МЧС по Сахалину.

Транспорт Транспорт Шереметьево назвали самым пунктуальным аэропортом в мире Аналитическая фирма OAG Aviation Worldwide составила рейтинг самых пунктуальных авиакомпаний и аэропортов мира по итогам 2018 года.

Политика Политика Депутат Рады заявил, что Порошенко начал подкупать избирателей Народный депутат Виталий Куприй разместил на своей странице в фейсбуке видеообращение, в котором заявил, что команда украинского лидера Петра Порошенко начала подкупать избирателей перед президентскими выборами на Украине.

Происшествия Происшествия Одноэтажное здание загорелось в центре Москвы Огонь охватил выселенное одноэтажное здание в центре Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

Армия и оружие Армия и оружие СМИ узнали скорость атомного подводного беспилотника «Посейдон» Российский атомный подводный беспилотник «Посейдон», который уже вышел на первые испытания, сможет развивать максимальную подводную скорость хода более 200 км/ч (около 110 узлов) на глубине более 1 км. Об этом рассказал источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе.

Экономика Экономика Эксперт рассказал о критическом состоянии экономики Украины Внешние и внутренние задолженности Украины достигли критического значения и уже превысили 70 процентов от ВВП.

Хоккей Хоккей Капитан сборной России не смог сдержать слез после поражения от США После матча игроки сборной России не скрывали своего разочарования. Капитан команды Клим Костин и вовсе не смог сдержать слез.

Политика Политика Белорусская православная церковь не стремится получить автокефалию Белорусская православная церковь (БПЦ) не стремится получить автокефалию, заявил патриарший экзарх всея Белоруссии, митрополит Минский и Заславский Павел.

Происшествия Происшествия Бывшему министру финансов Подмосковья Кузнецову предъявлены обвинения Следственный комитет Российской Федерации предъявил обвинения бывшему министру финансов Московской области Алексею Кузнецову, который накануне был экстрадирован из Франции в Россию.

Происшествия Происшествия В Польше пять человек погибли в пожаре во время прохождения квеста Пять человек погибли при прохождении квеста в закрытом помещении в городе Кошалин на северо-западе Польши.

Политика Политика Патриарх Варфоломей призвал иерархов признать новую церковь Украины