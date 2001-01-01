Экономика
Пирамиды другой формы: финансовые мошенники возвращаются в офлайнИзвестия вчера в 17:01
Ущерб от деятельности финансовых пирамид в 2018 году составил почти 2,5 млрд рублей, что более чем в три раза больше, чем в 2017-м, следует из данных Центробанка, опубликованных в годовом отчете.
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Происшествия
Семь туристов погибли при сходе лавины на Алтае
Обновлено в 00:35
Энергетика
Россия лишает Швецию дешевой энергии. На очереди — Германия и Британия
Двадцать девятого апреля в Швеции были подведены итоги тендера на демонтаж двух корпусов реакторов первого и второго энергоблока АЭС "Оскархамн" и двух корпусов на АЭС "Барсебек".
Обновлено в 01:00
Политика
Пескова спросили о мнении Глазьева про заселение Донбасса евреями
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывание советника Владимира Путина Сергея Глазьева в блоге в газете "Завтра" о том, что Киев может заселить Донбасс евреями.
Обновлено вчера в 07:27
Политика
Треть границ между субъектами РФ внесена в госреестр недвижимости
По итогам первого квартала 2019 года в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) содержатся сведения о 112 из 378 границ между субъектами Российской Федерации.
Обновлено в 01:00
Хоккей
«Сент-Луис» одолел «Даллас» и вышел в финал Западной конференции НХЛ
В финале Западной конференции "блюзмены" сыграют с победителем пары "Колорадо Эвеланш" – "Сан-Хосе Шаркс".
Обновлено в 00:17
Происшествия
В Японии число пострадавших детей при наезде автомобиля достигло 15
В Японии количество госпитализированных в результате наезда автомобиля на группу детей дошкольного возраста возросло до пятнадцати человек.
Обновлено в 00:55
Происшествия
Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая
Обновлено 06 мая в 16:30
Происшествия
Пилот вернулся в горящий «Суперджет» спасать оставшихся
На кадрах, которые сделал один из пассажиров самолета Олег Молчанов, можно увидеть, как один из членов экипажа спускается из кабины пилотов по тросу.
Обновлено вчера в 12:38
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров с пилотом SSJ-100
Обновлено вчера в 12:37
Политика
Иран приостановил выполнение части обязательств по ядерной сделке
Тегеран направил пять писем странам-членам соглашения по иранской ядерной программе о приостановке выполнения части обязательств.
Обновлено в 01:47
Путешествия
Туристов в Японии попросили не есть на ходу
Власти Японии просят туристов отказаться от еды на ходу, потому что это может привести к травмам. Об этом сообщает издание Japan Times.
Обновлено в 01:04
Происшествия
Минтранс предложил наградить бортпроводников сгоревшего SSJ100
Обновлено вчера в 10:23
Путешествия
Эксперты назвали самые популярные способы обмана туристов
Эксперты определили три главных способа мошенничества: они связаны с продажей авиабилетов, арендой жилья и паломническими турами.
Обновлено вчера в 23:30
Политика
Коломойский посоветовал Зеленскому оставить одного министра
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает, что победителю президентских выборов Владимиру Зеленскому следует оставить в правительстве министра внутренних дел Арсена Авакова.
Обновлено в 01:41
Общество
Врио губернатора Забайкалья за 2018 год заработал больше 5 млн рублей
В пользовании врио губернатора находится квартира площадью 147,8 кв. м. Супруга Осипова в 2018 году заработала 1,6 млн рублей.
Обновлено в 01:33
Армия и оружие
Российские военные отразили атаку на авиабазу «Хмеймим»
Обновлено вчера в 10:38
Происшествия
В центре Москвы обнаружили тело полицейского с огнестрельным ранением
Тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением обнаружено рядом с Историческим музеем на Красной площади в Москве.
Обновлено в 01:30
Армия и оружие
«Точка невозврата»: что рассказал военный эксперт Зеленского
Военный эксперт, советник Владимира Зеленского Иван Апаршин заявил, что широкомасштабное наступление России через Азовское побережье невозможно, но в случае конфликта в Азовском море Украина противостоять России не сможет.
Обновлено вчера в 07:27
Общество
В гордуме Челябинска назвали самого богатого депутата
Самым состоятельным оказался Виталий Рыльских, заработавший 286,9 миллиона рублей.
Обновлено вчера в 10:42
Общество
Комиссия по этике в ХМАО оценит совет чиновницы поднять «пятые точки»
Комиссия по этике в ХМАО проверит высказывания сотрудницы администрации Сургутского района Любови Иванцовой, которая в ответ на жалобы посоветовала жителям уезжать или поднять свои "пятые точки" и сделать что-то самим, заявил журналистам глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
Обновлено вчера в 09:58
Технологии
«Лаборатория Касперского» продемонстрировала уязвимость интернета вещей
На конференции Cyber Security Weekend 2019 в Кейптауне в конце апреля приглашённый 13-летний вундеркинд Рубен Пол продемонстрировал уязвимость интернета вещей, менее чем за 10 минут перехватив управление дроном в ходе контролируемого эксперимента.
Обновлено вчера в 07:43
Общество
Минтруд представил график праздников и выходных в 2020 году
Стал известен возможный график переноса выходных дней в 2020 году. Такое предложение подготовил Минтруд.
Обновлено вчера в 11:00
Футбол
Геркус: Клопп — великий, но для памятника на «Энфилде» нужна победа в финале
Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал победу «Ливерпуля» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:0). «Ливерпуль» этим матчем уже взял Лигу чемпионов.
Обновлено в 00:30
Кино
HBO извинился за появившийся в «Игре престолов» стаканчик из Starbucks
Телеканал HBO пошутил по поводу появившегося в эпизоде «Игры престолов» стакана кофейни Starbucks.
Обновлено вчера в 04:02
Здоровье
Медики рассказали о пользе ежедневного употребления сала
Обновлено в 00:43
Общество
В Новосибирске установили памятник Сталину
Обновлено в 01:33
Экономика
Латвия и Эстония введут пошлину на российскую электроэнергию
В настоящее время российская электроэнергия поступает в страны Прибалтики через Белоруссию и Литву.
Обновлено вчера в 05:05
Общество
Экс-министр связи Якутии Александр Борисов скончался
Экс-министр связи республики, автор популярной телепередачи «Охота и рыбалка в Якутии» Александр Борисов скончался сегодня, 8 мая, сообщает телеканал «Якутия 24».Эту информацию подтвердили в министерстве инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий республики.
Обновлено в 00:34
Авто
УАЗ начал продажи самой дорогой версии модели «Хантер»
От обычных серийных внедорожников новая версия «УАЗ Хантер» отличается оранжево-черным окрасом кузова, экспедиционным багажником на крыше, лестницей, внедорожными шинами BF Goodrich All-Terrain размерностью 235/85R16.
Обновлено вчера в 06:11