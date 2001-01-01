Экономика

Пирамиды другой формы: финансовые мошенники возвращаются в офлайнИзвестия вчера в 17:01

Ущерб от деятельности финансовых пирамид в 2018 году составил почти 2,5 млрд рублей, что более чем в три раза больше, чем в 2017-м, следует из данных Центробанка, опубликованных в годовом отчете.
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Стало известно, сколько миллиардов россияне потеряли за год

URA.Ruвчера в 23:10

Стало известно, сколько россияне потеряли в 2018 году из-за финансовых пирамид

Life.ruвчера в 22:33

Пирамиды другой формы: финансовые мошенники возвращаются в офлайн

Известиявчера в 17:01
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Происшествия

Семь туристов погибли при сходе лавины на Алтае

Обновлено в 00:35
Энергетика

Россия лишает Швецию дешевой энергии. На очереди — Германия и Британия

Двадцать девятого апреля в Швеции были подведены итоги тендера на демонтаж двух корпусов реакторов первого и второго энергоблока АЭС "Оскархамн" и двух корпусов на АЭС "Барсебек".
Обновлено в 01:00
Политика

Пескова спросили о мнении Глазьева про заселение Донбасса евреями

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывание советника Владимира Путина Сергея Глазьева в блоге в газете "Завтра" о том, что Киев может заселить Донбасс евреями.
Обновлено вчера в 07:27
Политика

Треть границ между субъектами РФ внесена в госреестр недвижимости

По итогам первого квартала 2019 года в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) содержатся сведения о 112 из 378 границ между субъектами Российской Федерации.
Обновлено в 01:00
Хоккей

«Сент-Луис» одолел «Даллас» и вышел в финал Западной конференции НХЛ

В финале Западной конференции "блюзмены" сыграют с победителем пары "Колорадо Эвеланш" – "Сан-Хосе Шаркс".
Обновлено в 00:17
Происшествия

В Японии число пострадавших детей при наезде автомобиля достигло 15

В Японии количество госпитализированных в результате наезда автомобиля на группу детей дошкольного возраста возросло до пятнадцати человек.
Обновлено в 00:55
Происшествия

Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая

Обновлено 06 мая в 16:30
Происшествия

Пилот вернулся в горящий «Суперджет» спасать оставшихся

На кадрах, которые сделал один из пассажиров самолета Олег Молчанов, можно увидеть, как один из членов экипажа спускается из кабины пилотов по тросу.
Обновлено вчера в 12:38
Происшествия

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров с пилотом SSJ-100

Обновлено вчера в 12:37
Политика

Иран приостановил выполнение части обязательств по ядерной сделке

Тегеран направил пять писем странам-членам соглашения по иранской ядерной программе о приостановке выполнения части обязательств.
Обновлено в 01:47
Путешествия

Туристов в Японии попросили не есть на ходу

Власти Японии просят туристов отказаться от еды на ходу, потому что это может привести к травмам. Об этом сообщает издание Japan Times.
Обновлено в 01:04
Происшествия

Минтранс предложил наградить бортпроводников сгоревшего SSJ100

Обновлено вчера в 10:23
Путешествия

Эксперты назвали самые популярные способы обмана туристов

Эксперты определили три главных способа мошенничества: они связаны с продажей авиабилетов, арендой жилья и паломническими турами.
Обновлено вчера в 23:30
Политика

Коломойский посоветовал Зеленскому оставить одного министра

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает, что победителю президентских выборов Владимиру Зеленскому следует оставить в правительстве министра внутренних дел Арсена Авакова.
Обновлено в 01:41
Общество

Врио губернатора Забайкалья за 2018 год заработал больше 5 млн рублей

В пользовании врио губернатора находится квартира площадью 147,8 кв. м. Супруга Осипова в 2018 году заработала 1,6 млн рублей.
Обновлено в 01:33
Армия и оружие

Российские военные отразили атаку на авиабазу «Хмеймим»

Обновлено вчера в 10:38
Происшествия

В центре Москвы обнаружили тело полицейского с огнестрельным ранением

Тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением обнаружено рядом с Историческим музеем на Красной площади в Москве.
Обновлено в 01:30
Армия и оружие

«Точка невозврата»: что рассказал военный эксперт Зеленского

Военный эксперт, советник Владимира Зеленского Иван Апаршин заявил, что широкомасштабное наступление России через Азовское побережье невозможно, но в случае конфликта в Азовском море Украина противостоять России не сможет.
Обновлено вчера в 07:27
Общество

В гордуме Челябинска назвали самого богатого депутата

Самым состоятельным оказался Виталий Рыльских, заработавший 286,9 миллиона рублей.
Обновлено вчера в 10:42
Общество

Комиссия по этике в ХМАО оценит совет чиновницы поднять «пятые точки»

Комиссия по этике в ХМАО проверит высказывания сотрудницы администрации Сургутского района Любови Иванцовой, которая в ответ на жалобы посоветовала жителям уезжать или поднять свои "пятые точки" и сделать что-то самим, заявил журналистам глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
Обновлено вчера в 09:58
Технологии

«Лаборатория Касперского» продемонстрировала уязвимость интернета вещей

На конференции Cyber Security Weekend 2019 в Кейптауне в конце апреля приглашённый 13-летний вундеркинд Рубен Пол продемонстрировал уязвимость интернета вещей, менее чем за 10 минут перехватив управление дроном в ходе контролируемого эксперимента.
Обновлено вчера в 07:43
Общество

Минтруд представил график праздников и выходных в 2020 году

Стал известен возможный график переноса выходных дней в 2020 году. Такое предложение подготовил Минтруд.
Обновлено вчера в 11:00
Футбол

Геркус: Клопп — великий, но для памятника на «Энфилде» нужна победа в финале

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал победу «Ливерпуля» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:0). «Ливерпуль» этим матчем уже взял Лигу чемпионов.
Обновлено в 00:30
Кино

HBO извинился за появившийся в «Игре престолов» стаканчик из Starbucks

Телеканал HBO пошутил по поводу появившегося в эпизоде «Игры престолов» стакана кофейни Starbucks.
Обновлено вчера в 04:02
Здоровье

Медики рассказали о пользе ежедневного употребления сала

Обновлено в 00:43
Общество

В Новосибирске установили памятник Сталину

Обновлено в 01:33
Экономика

Латвия и Эстония введут пошлину на российскую электроэнергию

В настоящее время российская электроэнергия поступает в страны Прибалтики через Белоруссию и Литву.
Обновлено вчера в 05:05
Общество

Экс-министр связи Якутии Александр Борисов скончался

Экс-министр связи республики, автор популярной телепередачи «Охота и рыбалка в Якутии» Александр Борисов скончался сегодня, 8 мая, сообщает телеканал «Якутия 24».Эту информацию подтвердили в министерстве инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий республики.
Обновлено в 00:34
Шоу-бизнес

Писавшая о смерти Началовой журналистка Исаева умерла вслед за ней

Обновлено в 01:08
Авто

УАЗ начал продажи самой дорогой версии модели «Хантер»

От обычных серийных внедорожников новая версия «УАЗ Хантер» отличается оранжево-черным окрасом кузова, экспедиционным багажником на крыше, лестницей, внедорожными шинами BF Goodrich All-Terrain размерностью 235/85R16.
Обновлено вчера в 06:11
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Финансовая пирамида
Система обеспечения дохода членам структуры за счёт постоянного привлечения денежных средств новых участников: доход первым участникам пирамиды выплачивается за счёт средств последующих. В большинстве случаев истинный источник получения дохода скрывается, вместо него декларируется вымышленный или малозначимый. Именно подмена или сокрытие информации являются мошенничеством.
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