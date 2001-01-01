Экономика
Пирамиды другой формы: финансовые мошенники возвращаются в офлайнИзвестия вчера в 17:01
Ущерб от деятельности финансовых пирамид в 2018 году составил почти 2,5 млрд рублей, что более чем в три раза больше, чем в 2017-м, следует из данных Центробанка, опубликованных в годовом отчете.
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Политика
В Крыму оценили состояние оставшихся на полуострове украинских МиГ-29
Обновлено вчера в 20:09
Футбол
Клопп выругался в прямом эфире после победы над «Барселоной»
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не сдержал эмоций и выругался в прямом эфире, комментируя победу своей команды в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с "Барселоной" (4:0).
Обновлено вчера в 18:57
Шоу-бизнес
В Сети набирает обороты флэшмоб в поддержку Микеллы Абрамовой
Обновлено вчера в 10:27
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено вчера в 13:07
Общество
Минобороны показало уникальные снимки полководцев времен войны
Минобороны России открыло на своем сайте новый раздел, посвященный фронтовым фотографиям известных полководцев времен Великой Отечественной войны.
Обновлено вчера в 17:18
Шоу-бизнес
Дочь Хита Леджера резко выросла и располнела
13-летняя Матильда выглядит старше своего возраста. Дочь Хита Леджера и Мишель Уильямс редко появляется на публике.
Обновлено вчера в 23:44
Армия и оружие
Российско-украинскую границу предложили огородить ядерными минами
Козий добавил, что Украина может свободно разрабатывать как тактическое ядерное оружие, так и средства его доставки.
Обновлено в 00:04
Происшествия
Арестованный японец признался, что хотел ударить ножом принца Хисахито
Арестованный в Японии мужчина признался, что хотел ударить ножом 12-летнего принца Хисахито - сына наследного принца Акисино, сообщила газета Санкэй в среду.
Обновлено вчера в 21:24
Футбол
Мостовой: для «Барселоны» — это просто позор, мрак и ужас
Бывший игрок "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал поражение "Барселоны" в ответном матча 1/2 финала Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (0:4).
Обновлено вчера в 17:32
Экономика
Беглов попросил Медведева поддержать проекты на 440 млрд руб
В распоряжении «Ведомостей» оказалась копия письма врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова председателю правительства Дмитрию Медведеву: Беглов просит внести 17 инфраструктурных объектов Санкт-Петербурга стоимостью примерно 440 млрд руб. в федеральный комплексный план развития магистральной инфраструктуры.
Обновлено вчера в 17:17
Политика
Назначен и.о. министра здравоохранения Забайкальского края
Напомним, 7 мая официально было объявлено об уходе с поста и.о. министра здравоохранения края Александра Мироманова.
Обновлено вчера в 22:38
Происшествия
Жители Соловьевки поймали ребенка, упавшего с четвертого этажа
Обновлено вчера в 06:31
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл стали родителями
У супруги британского принца Гарри Меган Маркл родился мальчик. Елизавета II стала прабабушкой в 8-й раз.
Обновлено 06 мая в 09:44
Хоккей
«Сент-Луис» одолел «Даллас» и вышел в финал Западной конференции НХЛ
В Национальной хоккейной лиге состоялась седьмая игра четвертьфинальной серии Кубка Стэнли между "Сент-Луис Блюз" и "Даллас Старз".
Обновлено в 00:17
Общество
Зюганов ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал высказывание писательницы Елены Чижовой о том, что Иосиф Сталин был одним из виновников блокады Ленинграда.
Обновлено вчера в 06:12
Кино
Четвертая серия «Игры престолов» признана провальной
Обновлено вчера в 22:44
Армия и оружие
Стало известно, в каких городах прогремят салюты в День Победы
Салюты 9 Мая будут организованы во всех российских городах-героях и городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии, соответствующий приказ министра обороны РФ Сергея Шойгу опубликован в газете "Красная звезда".
Обновлено вчера в 18:46
Происшествия
Стало известно о состоянии черных ящиков сгоревшего SSJ-100
Состояние черных ящиков сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 расценивается как приемлемое.
Обновлено 06 мая в 02:49
Политика
Актер Мерзликин заявил, что незаконно пересек украинскую границу
Обновлено вчера в 20:39
Авто
Китай может завалить весь мир своими подержанными машинами
Как говорится, разница ощутима. Поэтому в скором времени весь мир может быть завален китайскими б/у машинами.
Обновлено вчера в 04:24
Политика
Кравчук заявил, что Хрущев «заставил» Украину принять Крым
Леонид Кравчук, являющийся бывшим президентом Украины, заявил о том, что Хрущев в буквальном смысле заставил правительство Украины забрать Крым в состав своей страны, сообщают «РИА новости».
Обновлено вчера в 13:55
Театры
Самбурская со скандалом ушла из театра
Обновлено вчера в 22:18
Общество
Памела Андерсон навестила Джулиана Ассанжа в тюрьме
Обновлено вчера в 20:47
Общество
В России упростят процедуру признания инвалидности
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил на заседании правительства, что намерен в скором времени утвердить новые правила признания человека инвалидом.
Обновлено вчера в 06:54
Политика
В ЕС отреагировали на новый спор «Нафтогаза» с «Газпромом»
Десятилетний контракт между «Нафтогазом» и «Газпромом» о транзите газа истекает в конце 2019 года.
Обновлено вчера в 09:23
Происшествия
Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов
Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено 06 мая в 23:32
Общество
Штрафы за превышение скорости предложили привязать к доходу водителя
Заместитель руководителя московского Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Александр Евсин предложил привязать размер штрафа за превышение скорости к уровню дохода водителя или к стоимости автомобиля.
Обновлено вчера в 14:59
Происшествия
В Прикамье суд арестовал троих сотрудников химзавода по делу о взрыве
Березниковский городской суд избрал меру пресечения для троих фигурантов уголовного дела по факту гибели троих рабочих на заводе "Азот" компании "Уралхим".
Обновлено вчера в 10:29
Армия и оружие
В Афганистане погиб американский военный
Американский военнослужащий погиб в провинции Нангархар на востоке Афганистана, сообщил во вторник Пентагон.
Обновлено вчера в 20:24
Общество
На Сицилии распродают дома за один евро
Власти города Муссомели на юге Сицилии выставили на продажу ветхие дома за €1, выдвинув условие будущим владельцам недвижимости, пишет таблоид The Sun.
Обновлено вчера в 20:10