Экономика

Пирамиды другой формы: финансовые мошенники возвращаются в офлайнИзвестия вчера в 17:01

Увеличилось и количество компаний, которые занимаются подобной противоправной деятельностью, — с 137 до 168. Резкий рост ущерба можно связать с появлением в России крупнейшей за последние годы пирамиды «Кэшбери». По экспертным оценкам, вкладчики этой компании лишились минимум 1 млрд рублей.
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Стало известно, сколько миллиардов россияне потеряли за год

URA.Ruвчера в 23:10

Финансовые пирамиды в Россиии возвращаются в офлайн

News.ru06:51

ЦБ сообщил о росте числа нелегальных кредиторов в 1,7 раза

Rambler News Service06:39

Центробанк оценил ущерб от финансовых пирамид

Право.ру02:12

СМИ: Ущерб от финансовых пирамид в 2018 году составил 2,4 млрд рублей

RT на русском07:22

Стало известно, сколько россияне потеряли в 2018 году из-за финансовых пирамид

Life.ruвчера в 22:33

Пирамиды другой формы: финансовые мошенники возвращаются в офлайн

Известиявчера в 17:01
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Происшествия

Суд признал Кокорина и Мамаева виновными

Обновлено в 07:59
Происшествия

В Шереметьево задержали вылет двух SSJ-100

Обновлено в 05:05
Происшествия

В крови фронтмена The Prodigy Кита Флинта найдены наркотики и алкоголь

Сообщение, которое дополнительно омрачает сегодняшний и без того тяжелый день: в крови (предположительно) покончившего с собой фронтмена The Prodigy Кита Флинта обнаружен целый букет из следов алкоголя, лекарственных и противозаконных препаратов.
Обновлено в 07:22
Общество

Жителя Ярославля обвинили в неуважении к власти за фото граффити

Сфотографировавший скандальное граффити про Путина на фасаде ярославского ГУ МВД местный житель Кирилл Попутников обвинён в неуважении к власти.
Обновлено вчера в 22:41
Происшествия

В Самаре при пожаре на дебаркадере и катерах погиб человек

Один человек погиб и двое пострадали в результате пожара на дебаркадере и катерах в Самаре, сообщил в среду журналистам начальник ГУ МЧС по региону Олег Бойко.
Обновлено в 07:54
Общество

В России упростят правила признания инвалидности

Во время встречи с представителями организаций инвалидов, премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что готов подписать документ, который значительно облегчит признание инвалидности.
Обновлено вчера в 08:35
Политика

Кремль высказался о приостановке эксплуатации SSJ-100

Ранее, 6 мая, пресс-секретарь президента отмечал, что решение о приостановке эксплуатации самолетов SSJ-100 должно приниматься после официального расследования катастрофы, произошедшей в Шереметьево.
Обновлено в 05:45
Армия и оружие

Мотострелки Дагестана получили ротный комплект БМП-3

На вооружение мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии в Дагестане поступили новые боевые машины пехоты БМП-3.
Обновлено в 02:49
Шоу-бизнес

Даша Жукова в обнимку с женихом светилась от счастья на балу

Молодые люди светились от счастья. В Нью-Йорке проходит Met Gala 2019. Ежегодное светское событие по праву называют "Оскаром" для модников.
Обновлено вчера в 17:29
Происшествия

Семь туристов погибли при сходе лавины на Алтае

Туристическая группа из девяти человек попала 6 мая под лавину на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай, в результате семь человек погибли, двоим удалось выжить, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 00:35
Политика

Савченко выбрала себе должность министра у Зеленского

"Савченко полезна Зеленскому как министр обороны или министр иностранных дел", - заявила Савченко.
Обновлено вчера в 14:22
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл показали новорожденного сына

Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы принц Гарри женился на звезде сериала "Форс-мажоры", американке Меган Маркл, 20 мая прошлого года.
Обновлено в 08:00
Шоу-бизнес

41-летний ведущий Александр Белов впервые стал отцом

Примечательно, что расписались они чуть раньше в Подмосковье. Теперь же 41-летнего Белова вновь поздравляют.
Обновлено в 07:17
Музыка

Ансамбль Башмета отметит день рождения концертом в «Зарядье»

Камерный ансамбль "Солисты Москвы" под руководством Юрия Башмета отметит день рождения концертом в "Зарядье" 20 мая, сообщила пресс-служба ансамбля.
Обновлено в 08:09
Финансы

Минфин с 14 мая по 6 июня направит на покупку валюты 300,5 млрд рублей

Минфин РФ с 14 мая по 6 июня 2019 года в рамках бюджетного правила направит на покупку валюты 300,5 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов.
Обновлено в 05:36
Армия и оружие

Путин сменил главкома ВМФ и командующих флотами

Владимир Путин назначил адмирала Николая Евменова главнокомандующим Военно-морским флотом, соответствующий указ зачитал министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.
Обновлено в 05:21
Культура

Умер композитор Евгений Крылатов

Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Кино

HBO извинился за появившийся в «Игре престолов» стаканчик из Starbucks

Обновлено вчера в 04:02
Здоровье

Необходимость скорейшего объединения услуг социальной и медицинской сфер обсудили на заседании профильной комиссии Общественной палаты

Реализацию плана мероприятий по созданию системы комплексной медико-социальной помощи гражданам пожилого возраста в Санкт-Петербурге на 2019-2021 гг. обсудили на заседании комиссии по качеству жизни, социальной политике, делам ветеранов, здравоохранению и трудовым отношениям Общественной палаты Северной столицы.
Обновлено вчера в 04:47
Происшествия

В Петербурге 8-летняя девочка жила в квартире с сотней крыс

Прибывшие в квартиру соцработники увидели, что у ребенка нет постоянного места, где он делает уроки и где спит, а кровать девочки завалена различными вещами.
Обновлено в 07:22
Общество

Шойгу запретил насильно привлекать детей в «Юнармию»

«Вместо конкретных занятий с детьми отдельные работники ограничиваются торжественным вручением значков, вписывают фамилии в единую систему учета "Юнармии" и громко рапортуют о ее расширении»,— сообщил министр (цитата по «РИА Новости»).
Обновлено в 07:07
Хоккей

«Сент-Луис» победил «Даллас» и вышел в третий раунд плей-офф

Сент-Луис нанес поражение Далласу (2:1 2OT) в седьмом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ.
Обновлено в 01:45
Происшествия

Соратник Петра Порошенко ранен в Одесской области

Инцидент произошёл в гостинице села Санжейка. Об этом рассказал председатель Одесского облсовета, брат депутата Анатолий Урбанский.
Обновлено в 03:18
Здоровье

На фоне роста цен на лук украинцам посоветовали заменить его крапивой

Обновлено в 07:25
Происшествия

Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в США

Украинский певец Макс Барских попал в аварию в Лос-Анджелесе. Об этом он сообщил в Instagram.
Обновлено в 07:40
Политика

Киев отказался признавать выданные жителям Донбасса паспорта России

Ранее в Кремле, комментируя планы Киева признать незаконными и недействительными российские паспорта жителей Донбасса, подчеркнули, что Москва «продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые этого пожелают».
Обновлено в 06:21
Происшествия

СМИ назвали ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево SSJ-100

Обновлено вчера в 06:25
Экономика

МВФ оценил энергетические субсидии России в $551 млрд

Больше всего на субсидии в 2015 году потратил Китай ($1,4 трлн), за ним следуют США ($649 млрд), тройку лидеров замыкает Россия ($551 млрд).
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

На Красной площади найден мертвый полицейский

На Красной площади в Москве найдено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением головы.
Обновлено в 01:31
Общество

Минтруд представил график праздничных дней в 2020 году

Министерство труда и социальной защиты подготовило предложения по переносу выходных в 2020 году: россиян снова ждут длинные майские праздники.
Обновлено вчера в 10:49
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