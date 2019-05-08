Экономика
Пирамиды другой формы: финансовые мошенники возвращаются в офлайнИзвестия вчера в 17:01
Увеличилось и количество компаний, которые занимаются подобной противоправной деятельностью, — с 137 до 168. Резкий рост ущерба можно связать с появлением в России крупнейшей за последние годы пирамиды «Кэшбери». По экспертным оценкам, вкладчики этой компании лишились минимум 1 млрд рублей.
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Происшествия
Кокорин и Мамаев получили реальные сроки
Обновлено в 09:22
Политика
США повысили пошлины на ряд китайских товаров
Повышение Соединенными Штатами пошлин на китайские товары суммой 200 миллиардов долларов с 10% до 25% вступит в силу 10 мая, сообщил федеральный реестр в среду.
Обновлено в 09:33
Армия и оружие
Боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии
Обновлено 06 мая в 13:56
Авто
Названы недостатки внедорожника Chevrolet Niva
Продлевают ей жизнь регулярные замены масла, в идеале — через каждые 45–50 тыс. км. Кроме того, при покупке внедорожника Chevrolet Niva всегда стоит учитывать несколько вещей: всегда надо возить с собой запасной расширительный бачок, контролировать на постоянной основе все технические жидкости, следить за качеством топлива, которое может повредить чувствительный нейтрализатор.
Обновлено в 03:28
Политика
Кравчук заявил, что Хрущев насильно отдал Крым Украине
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в свое время Никита Хрущев заставил Украинскую ССР принять Крым, так как Россия "не могла с ним справиться".
Обновлено вчера в 14:32
Политика
Украина лишит пенсий получивших российские паспорта жителей Донбасса
Получившие российские паспорта жители непризнанных ДНР и ЛНР могут лишиться пенсий и соцвыплат.
Обновлено в 07:14
Происшествия
Уткин: «О приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить»
Журналист Василий Уткин прокомментировал решение суда о назначении реального срока футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено в 10:00
Футбол
Нигматуллин: даже после заключения Кокорин и Мамаев найдут себе клубы
Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказался о перспективах форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева продолжить карьеру после отбывания наказания за участие в двух драках в центре Москвы в октябре прошлого года.
Обновлено в 10:23
Авто
Фанаты Lada сделают идеальный Largus
Группа энтузиастов под руководством путешественника Петра Груздева построит «идеальную» версию универсала LADA Largus, приспособленную для туризма, коммерческого использования и повседневной эксплуатации.
Обновлено в 07:00
Происшествия
В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс
В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.
Обновлено в 09:15
Политика
Россия высылает двух шведских дипломатов
Как сообщила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, высылка двух шведских дипломатов из России является ответной мерой.
Обновлено в 09:58
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл показали новорожденного сына
Первенец принца Гарри и Меган Маркл появился на свет рано утром 6 мая.
Обновлено в 08:00
Происшествия
Неизвестный сообщил о минировании аэропорта Домодедово
Анонимный звонок об угрозе взрыва поступил в службу «112», сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 12:32
Армия и оружие
США требуют от властей Ирана не изображать «стражей революции»
Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировал спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук, который заявил, что Вашингтон будет максимально давить на власти Тегерана – до тех пор, пока они не откажутся "от своих дестабилизирующих амбиций".
Обновлено в 12:06
Общество
В Пятигорске прошел «Парад дошкольных войск»
В Пятигорске прошел "Парад дошкольных войск" По центральной площади города прошлись около 500 детсадовцев в военной форме.
Обновлено 06 мая в 06:54
Шоу-бизнес
«Пуговка» Катя Старшова страдает от популярности
Молодая актриса Екатерина Старшова, получившая широкую известность благодаря роли «Пуговки» в ситкоме «Папины дочки», дала новое интервью.
Обновлено в 11:38
Общество
В Совфеде предложили разделить длинные праздничные выходные
Разделять праздничные "каникулы" предложил первый замглавы экономического комитета нижней палаты парламента Сергей Калашников.
Обновлено в 11:31
Музыка
Опубликовано видео с новым номером Лазарева для «Евровидения»
Обновлено вчера в 17:16
Происшествия
На Красной площади найден мертвый полицейский
На Красной площади в Москве найдено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением головы.
Обновлено в 01:31
Культура
Умер композитор Евгений Крылатов
Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Политика
МИД сообщил о подготовке визита Помпео в Россию
Ранее источник в МИД РФ сообщил, что переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео запланированы на 14 мая в Сочи.
Обновлено в 08:56
Гаджеты
Huawei избавится от выреза в дисплее
Обновлено в 08:05
Музыка
Волочкову оставили с тортом, но вырезали из программы Малахова
Каково же было удивление зрителей, когда Волочкову в праздничной программе они так и не увидели. Балерину из праздничного эфира вырезали.
Обновлено вчера в 17:08
Общество
Иркутск и окрестности заволокло густым дымом лесных пожаров
Обновлено в 12:20
Политика
В Крыму рассказали об оставшихся на полуострове украинских МиГ-29
«Вся украинская боевая техника, оставшаяся на полуострове, не обслуживалась и не ремонтировалась с 2014 года», — заявил Белик.
Обновлено в 03:12
Футбол
Шевченко: «Хочу однажды возглавить „Милан“»
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко хотел бы возглавить "Милан" в будущем.
Обновлено в 11:47
Общество
В России снизилась младенческая смертность
Младенческая смертность в России снизилась до исторического минимума. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.
Обновлено в 10:50
Общество
Набор для шашлыка за год подорожал на 16%
Обновлено в 01:59