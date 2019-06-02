Происшествия
Пир заключенных в орловской колонии проверят прокуратура и ФСИНГазета.Ru 05:53
Застольем заключенных в Ливенской исправительной колонии строгого режима заинтересовалась прокуратура Орловской области - ведомство начало проверку пышного празднования Пасхи в пенитенциарном учреждении.
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с чего всё началось
Видеозапись, на которой десятки заключенных ИК принимают участие в застолье на площадке исправительного учреждения, была опубликована в сети региональным порталом «Орловские новости».Аргументы и Факты07:58
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В Орел выехали сотрудники центрального аппарата ФСИН для проверки Ливенской колонии
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Наука
Тепловой аналог черной дыры согласуется с теорией излучения Хокинга
Группа исследователей из Израильского технологического института обнаружила, что созданная ими тепловая аналоговая черная дыра согласуется с теорией излучения Хокинга.
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Врач-терапевт, гастроэнтеролог, специалист в области психосоматики Ирина Пичугина рассказала, как избежать заболеваний желудочно-кишечного тракта, в первую очередь обострений хронического гастрита и язвы.
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Xiaomi выпустит смартфон с подэкранной камерой
Обновлено в 02:28
Спорт
СМИ заявили о возможном отстранении России от Олимпиады-2020
Россию могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года из-за обстоятельств дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, которого обвиняют в нарушении антидопинговых правил, пишет The Sunday Times.
Обновлено вчера в 19:40
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Свободу Луизе! Жители Башкирии создают петицию в поддержку кассира, обокравшей банк на 25 миллионов
Обновлено в 09:59
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Неймара обвинили в изнасиловании
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В Москву вернется 30-градусная жара
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Энергетика
Добыча нефти выросла в мае в России
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Космос
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Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске возросло
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