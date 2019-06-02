Пир заключенных в орловской колонии проверят прокуратура и ФСИНГазета.Ru 05:53

с чего всё началось

Застольем заключенных в Ливенской исправительной колонии строгого режима заинтересовалась прокуратура Орловской области - ведомство начало проверку пышного празднования Пасхи в пенитенциарном учреждении.

Пир заключенных в орловской колонии проверят прокуратура и ФСИН

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