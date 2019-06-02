Происшествия

Пир заключенных в орловской колонии проверят прокуратура и ФСИНГазета.Ru 05:53

Застольем заключенных в Ливенской исправительной колонии строгого режима заинтересовалась прокуратура Орловской области - ведомство начало проверку пышного празднования Пасхи в пенитенциарном учреждении.
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с чего всё началось
Видеозапись, на которой десятки заключенных ИК принимают участие в застолье на площадке исправительного учреждения, была опубликована
 в сети региональным порталом «Орловские новости».
Аргументы и Факты07:58

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ФСИН проверит видео с банкетом для заключенных в орловской колонии

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Происшествия

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Сообщается, что на перегоне Шеджий – Энем-2 однопутного электрифицированного участка Энем – Горячий Ключ водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом № 346 Адлер - Нижневартовск.
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Пятнадцать человек, среди которых трое детей, пострадали в ДТП с участием автобуса в Аксакайском районе Ростовской области, сообщил региональный Минздрав.
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Армия и оружие

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Наука

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Группа исследователей из Израильского технологического института обнаружила, что созданная ими тепловая аналоговая черная дыра согласуется с теорией излучения Хокинга.
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