Происшествия
Пир заключенных в колонии под Орлом проверит прокуратураГазета.Ru вчера в 14:06
На опубликованном местными СМИ видео один из заключенных предлагает отпраздновать Пасху за пышно накрытыми столами от криминальных авторитетов.
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Прокуратура начала проверку колонии, где Пасху праздновали под лозунгом "Жизнь ворам!"
Орловские новостивчера в 08:41
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Единоборства
Энди Руис одержал победу над Энтони Джошуа
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«Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов, обыграв «Тоттенхэм»
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Названы причины резкого падения цен на нефть
Эксперт центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Екатерина Грушевенко заявила, что резкое падение цен на нефть на 10% и больше обусловлено спекулятивными операциями на рынке финансов.
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Политика
Нидерланды потребовали от Малайзии разъяснить позицию по MH17
Правительство Нидерландов потребовало от Малайзии объяснений после того, как малайзийский премьер Махатхир Мохамад выразил сомнения в вине России в катастрофе Boeing MH17.
Обновлено вчера в 13:58
Технологии
В воде грязь найдет: купающихся обезопасит плавучий анализатор
Российские разработчики предложили альтернативный метод — постоянный мониторинг уровня загрязнения воды с помощью первой установки отечественного производства «Буян».
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Кино
Элтон Джон обиделся на удаление гей-сцен из его фильма в России
Обновлено вчера в 03:41
Политика
Савченко рассказала, как Украина снова «проиграла бой» за Донбасс
Депутат Верховной рады Надежда Савченко назвала решение Москвы о выдаче российских паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР еще одним "проигранным боем" Украины.
Обновлено вчера в 21:04
Хоккей
«Бостон» разгромил «Сент-Луис» и повёл в серии финала Кубка Стэнли
«Бостон Брюинз» одержал крупную победу над «Сент-Луис Блюз» в третьем матче серии финала Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 01:13
Армия и оружие
Израильские военные назвали причину ракетного удара по Сирии
Израильские военные утверждают, что их удары были ответными на запуски двух сирийских снарядов в направлении горы Хермон, которая расположена на оккупированной Израилем части Голанских высот.
Обновлено в 00:51
Общество
Названы три причины появления рака кожи, не связанные с загаром
Как рассказали специалисты американской организации Skin Cancer Foundation, чтобы максимально обезопасить себя от рака кожи недостаточно избегать солнечных ожогов и ограничивать время пребывания под солнцем.
Обновлено в 00:46
Происшествия
Арестован обвиняемый в убийстве любовницы экс-глава Раменского
Обновлено вчера в 12:54
Финансы
Эксперт: Июнь станет интересным месяцем для рубля
В июне будет заседание Центробанка РФ, но сомнительно, что ключевая ставка будет понижена именно сейчас - больше вероятности, что она сократится в сентябре, если позволят внешние и внутренние условия.
Обновлено вчера в 23:00
Футбол
Бывший эксперт УЕФА оценил эпизод с пенальти в финале ЛЧ
На первых секундах матча "Тоттенхэм" - "Ливерпуль" главный арбитр встречи Дамир Скомина назначил пенальти после того, как мяч от Садио Мане угодил в руку Мусса Сиссоко.
Обновлено вчера в 22:15
Религия
В сквере Екатеринбурга сегодня пройдет молебен в поддержку протестующих против строительства храма
Ранее в большинство граждан в опросе ВЦИОМа высказались против возвещения храма в сквере у Драмтеатра.
Обновлено вчера в 23:32
Спорт
Times сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020
Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года из-за допингового скандала с участием прыгуна в высоту Данилы Лысенко.
Обновлено вчера в 23:36
Политика
ВМС США прояснили историю с сокрытием от Трампа эсминца John McCain
Трамп выступал 28 мая на базе Йокосука в Японии перед американскими моряками на универсальном десантном корабле Wasp, рядом был пришвартован эсминец John S. McCain.
Обновлено вчера в 22:45
Гаджеты
После обновления Redmi K20 Pro превращается в Xiaomi Mi 9T Pro
Один из владельцев Redmi K20 Pro рассказал, что после установки глобальной бета-версии прошивки MIUI 10 Global 9.5.31 в настройках смартфона изменилось и его название — теперь там указан Xiaomi Mi 9T Pro.
Обновлено вчера в 12:06
Экономика
Российская газовая отрасль приобрела «страховку» от американских санкций
Помимо покупки доли в "Арктик СПГ — 2" и возможной сделки с Toshiba по активам в США, совсем недавно, в апреле, Total заключила также договоренности в рамках американского проекта Driftwood LNG — причем как контракт на покупку СПГ, так и непосредственное участие в капитале компании.
Обновлено в 01:00
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено 31 мая в 03:01
Политика
На Филиппинах заявили, что продолжат сотрудничество с Россией
Филиппины намерены продолжить военно-техническое сотрудничество с Россией, не опасаясь возможных санкций со стороны США.
Обновлено в 00:28
Происшествия
На заводе в Дзержинске прогремели взрывы
На заводе «Кристалл» в Дзержинске под Нижним Новгородом прогремели взрывы.
Обновлено вчера в 05:32
Происшествия
Трубу прорвало на улице Розы Люксембург в Иркутске
Обновлено в 00:40
Общество
В России отменен национальный и внутрисетевой роуминг
С 1 июня 2019 года в России отменен национальный и внутрисетевой роуминг.
Обновлено 31 мая в 20:09
Авто
В России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей
Сегодня, 1 июня, в России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей.
Обновлено 31 мая в 23:43
Происшествия
В центре Москвы локализовали пожар в одноэтажном здании
Обновлено вчера в 20:13
Общество
Украина планирует закрыть детские дома и отдать сирот в семьи
Исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун написала в субботу в Facebook о планах украинских властей отдать всех сирот в для воспитания в семьи.
Обновлено вчера в 12:50
Общество
Волочкова назвала заявление мэра Анапы о её выступлении пиаром
Российская балерина Анастасия Волочкова назвала мэра Анапы Юрия Полякова «рачительным хозяином», который решил отменить её выступление в курортном городе, чтобы пропиариться.
Обновлено 31 мая в 07:33
Происшествия
В Хабаровском крае четыре человека погибли при пожаре на даче
Обновлено вчера в 21:03
Политика
США подтвердили приглашение Зеленского в Вашингтон
Глава американского государства Дональд Трамп действительно пригласил президента Украины Владимира Зеленского нанести официальный визит в Вашингтон, сообщили в администрации США.
Обновлено вчера в 20:22
Общество
СМИ сообщили, что Хайкоу привлек 26 тыс специалистов из других стран
Административный центр провинции Хайнань с мая прошлого года привлек и трудоустроил более 26 тысяч высококвалифицированных специалистов из других регионов Китая и других государств.
Обновлено в 00:49