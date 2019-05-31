Происшествия

Пир заключенных в колонии под Орлом проверит прокуратураГазета.Ru вчера в 14:06

На опубликованном местными СМИ видео один из заключенных предлагает отпраздновать Пасху за пышно накрытыми столами от криминальных авторитетов.
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Россияне заступились за заключенных, пировавших в колонии

URA.Ru00:16

Вор в законе устроил в колонии банкет под лозунгом «Жизнь ворам!»

Lenta.ruвчера в 11:29

Прокуратура проверит орловскую колонию после пира заключенных

РИА Новостивчера в 22:16

Орловская прокуратура проверит колонию после видео с празднованием Пасхи с осужденными

ТАССвчера в 16:01

Пир заключенных в колонии под Орлом проверит прокуратура

Газета.Ruвчера в 14:06

Колонию в Орловской области проверят после видео с банкетом для заключённых

Говорит Москва01:26

Прокуратура начала проверку колонии, где Пасху праздновали под лозунгом "Жизнь ворам!"

Орловские новостивчера в 08:41
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Единоборства

Энди Руис одержал победу над Энтони Джошуа

Обновлено в 01:34
Футбол

«Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов, обыграв «Тоттенхэм»

Обновлено вчера в 17:00
Энергетика

Названы причины резкого падения цен на нефть

Эксперт центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Екатерина Грушевенко заявила, что резкое падение цен на нефть на 10% и больше обусловлено спекулятивными операциями на рынке финансов.
Обновлено вчера в 05:09
Политика

Нидерланды потребовали от Малайзии разъяснить позицию по MH17

Правительство Нидерландов потребовало от Малайзии объяснений после того, как малайзийский премьер Махатхир Мохамад выразил сомнения в вине России в катастрофе Boeing MH17.
Обновлено вчера в 13:58
Технологии

В воде грязь найдет: купающихся обезопасит плавучий анализатор

Российские разработчики предложили альтернативный метод — постоянный мониторинг уровня загрязнения воды с помощью первой установки отечественного производства «Буян».
Обновлено вчера в 17:02
Кино

Элтон Джон обиделся на удаление гей-сцен из его фильма в России

Обновлено вчера в 03:41
Политика

Савченко рассказала, как Украина снова «проиграла бой» за Донбасс

Депутат Верховной рады Надежда Савченко назвала решение Москвы о выдаче российских паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР еще одним "проигранным боем" Украины.
Обновлено вчера в 21:04
Хоккей

«Бостон» разгромил «Сент-Луис» и повёл в серии финала Кубка Стэнли

«Бостон Брюинз» одержал крупную победу над «Сент-Луис Блюз» в третьем матче серии финала Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 01:13
Армия и оружие

Израильские военные назвали причину ракетного удара по Сирии

Израильские военные утверждают, что их удары были ответными на запуски двух сирийских снарядов в направлении горы Хермон, которая расположена на оккупированной Израилем части Голанских высот.
Обновлено в 00:51
Общество

Названы три причины появления рака кожи, не связанные с загаром

Как рассказали специалисты американской организации Skin Cancer Foundation, чтобы максимально обезопасить себя от рака кожи недостаточно избегать солнечных ожогов и ограничивать время пребывания под солнцем.
Обновлено в 00:46
Происшествия

Арестован обвиняемый в убийстве любовницы экс-глава Раменского

Обновлено вчера в 12:54
Финансы

Эксперт: Июнь станет интересным месяцем для рубля

В июне будет заседание Центробанка РФ, но сомнительно, что ключевая ставка будет понижена именно сейчас - больше вероятности, что она сократится в сентябре, если позволят внешние и внутренние условия.
Обновлено вчера в 23:00
Футбол

Бывший эксперт УЕФА оценил эпизод с пенальти в финале ЛЧ

На первых секундах матча "Тоттенхэм" - "Ливерпуль" главный арбитр встречи Дамир Скомина назначил пенальти после того, как мяч от Садио Мане угодил в руку Мусса Сиссоко.
Обновлено вчера в 22:15
Религия

В сквере Екатеринбурга сегодня пройдет молебен в поддержку протестующих против строительства храма

Ранее в большинство граждан в опросе ВЦИОМа высказались против возвещения храма в сквере у Драмтеатра.
Обновлено вчера в 23:32
Спорт

Times сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020

Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года из-за допингового скандала с участием прыгуна в высоту Данилы Лысенко.
Обновлено вчера в 23:36
Политика

ВМС США прояснили историю с сокрытием от Трампа эсминца John McCain

Трамп выступал 28 мая на базе Йокосука в Японии перед американскими моряками на универсальном десантном корабле Wasp, рядом был пришвартован эсминец John S. McCain.
Обновлено вчера в 22:45
Гаджеты

После обновления Redmi K20 Pro превращается в Xiaomi Mi 9T Pro

Один из владельцев Redmi K20 Pro рассказал, что после установки глобальной бета-версии прошивки MIUI 10 Global 9.5.31 в настройках смартфона изменилось и его название — теперь там указан Xiaomi Mi 9T Pro.
Обновлено вчера в 12:06
Экономика

Российская газовая отрасль приобрела «страховку» от американских санкций

Помимо покупки доли в "Арктик СПГ — 2" и возможной сделки с Toshiba по активам в США, совсем недавно, в апреле, Total заключила также договоренности в рамках американского проекта Driftwood LNG — причем как контракт на покупку СПГ, так и непосредственное участие в капитале компании.
Обновлено в 01:00
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено 31 мая в 03:01
Политика

На Филиппинах заявили, что продолжат сотрудничество с Россией

Филиппины намерены продолжить военно-техническое сотрудничество с Россией, не опасаясь возможных санкций со стороны США.
Обновлено в 00:28
Происшествия

На заводе в Дзержинске прогремели взрывы

На заводе «Кристалл» в Дзержинске под Нижним Новгородом прогремели взрывы.
Обновлено вчера в 05:32
Происшествия

Трубу прорвало на улице Розы Люксембург в Иркутске

Обновлено в 00:40
Общество

В России отменен национальный и внутрисетевой роуминг

С 1 июня 2019 года в России отменен национальный и внутрисетевой роуминг.
Обновлено 31 мая в 20:09
Авто

В России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей

Сегодня, 1 июня, в России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей.
Обновлено 31 мая в 23:43
Происшествия

В центре Москвы локализовали пожар в одноэтажном здании

Обновлено вчера в 20:13
Общество

Украина планирует закрыть детские дома и отдать сирот в семьи

Исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун написала в субботу в Facebook о планах украинских властей отдать всех сирот в для воспитания в семьи.
Обновлено вчера в 12:50
Общество

Волочкова назвала заявление мэра Анапы о её выступлении пиаром

Российская балерина Анастасия Волочкова назвала мэра Анапы Юрия Полякова «рачительным хозяином», который решил отменить её выступление в курортном городе, чтобы пропиариться.
Обновлено 31 мая в 07:33
Происшествия

В Хабаровском крае четыре человека погибли при пожаре на даче

Обновлено вчера в 21:03
Политика

США подтвердили приглашение Зеленского в Вашингтон

Глава американского государства Дональд Трамп действительно пригласил президента Украины Владимира Зеленского нанести официальный визит в Вашингтон, сообщили в администрации США.
Обновлено вчера в 20:22
Общество

СМИ сообщили, что Хайкоу привлек 26 тыс специалистов из других стран

Административный центр провинции Хайнань с мая прошлого года привлек и трудоустроил более 26 тысяч высококвалифицированных специалистов из других регионов Китая и других государств.
Обновлено в 00:49
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