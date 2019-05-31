Происшествия
Пир заключенных в колонии под Орлом проверит прокуратураГазета.Ru вчера в 14:06
Прокуратура Орловской области проверит видео, на котором заключенные колонии №2 в Ливнах "пируют" на Пасху, передает РИА "Новости".
Читать в источнике
Оценить144
Подробнее о событии
Показать все источники
Прокуратура начала проверку колонии, где Пасху праздновали под лозунгом "Жизнь ворам!"
Орловские новостивчера в 08:41
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 03:14, Ашберн
Единоборства
Руис одержал победу над Джошуа в бою за звание чемпиона мира по боксу
Мексиканский боксёр Энди Руис нокаутировал британца Энтони Джошуа в поединке за звание чемпиона мира в тяжёлом весе на стадионе «Медисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке.
Обновлено в 01:34
Общество
В Москве на вокзале обнаружили бомжующую шведскую писательницу
В Москве у Киевского вокзала под деревом живет гражданка Швеции Мия Йохансон. Об этом 1 июня сообщил телеканал «360».
Обновлено 31 мая в 23:02
Футбол
Тоттенхэм — Ливерпуль 0:2
Обновлено вчера в 16:57
Происшествия
Пострадавшие при взрыве в Дзержинске получат по 150 тыс. рублей
Обновлено вчера в 19:04
Армия и оружие
В армии Израиля прокомментировали ракетные удары по Сирии
Израильские военные атаковали в Сирии две артиллерийские и одну зенитно-ракетную батарею в ответ на обстрел с территории соседнего государства.
Обновлено в 00:17
Происшествия
Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана
Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено вчера в 13:51
Космос
Дрон запечатлел на видео полет двух управляемых НЛО
В Интернете был размещен видеоролик, снятый дроном и демонстрирующий полет двух неопознанных летающих объектов, которые пролетели рядом с беспилотником.
Обновлено в 03:08
Общество
Пригожин поддержал отказ мэра Анапы платить за концерт Волочковой
Продюсер Иосиф Пригожин поддержал главу Анапы Юрия Полякова, который отказался оплачивать из бюджетных средств выступление Анастасии Волочковой на празднике в честь открытия курортного сезона.
Обновлено 31 мая в 11:22
Происшествия
Неймара обвинили в изнасиловании
Обновлено вчера в 23:05
Футбол
Появилось видео с места ДТП, в котором погиб Хосе Антонио Рейес
Обновлено вчера в 15:15
Политика
Зеленский вернул уволенного Порошенко детского омбудсмена
Обновлено вчера в 10:14
Энергетика
Бензин подорожал в Омске второй раз за неделю
Сегодня, 1 июня, в городе произошло новое повышение цен на бензин. В сети АЗС "Газпромнефть" топливо подорожало на 25 копеек.
Обновлено вчера в 06:57
Шоу-бизнес
Владимир Кузьмин вышел в свет с невестой
За кулисами была замечена и невеста музыканта Светлана Карпухина, которая продемонстрировала внушительное кольцо на безымянном пальце.
Обновлено в 01:00
Политика
Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник
На 78-м году жизни 2 июня скончался государственный советник юстиции 1-го класса, заслуженный юрист РФ, бывший генеральный прокурор России Алексей Казанник.
Обновлено вчера в 23:24
Политика
Медведев оценил позицию Украины по Минским соглашениям
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью ВГРТК прокомментировал позицию Украины по минским договорённостям.
Обновлено в 02:24
Спорт
СМИ заявили о возможном отстранении России от Олимпиады-2020
Россию могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года из-за обстоятельств дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, которого обвиняют в нарушении антидопинговых правил, пишет The Sunday Times.
Обновлено вчера в 19:40
Происшествия
Дзержинск пожарами и взрывами не испугаешь. ЧП на оборонных предприятиях: досье «Новой»
После разбора завалов саперы обнаружили полторы сотни чудом не взорвавшихся мин. Пострадавшие во время взрыва и пожара на заводе им. Свердлова еще находились в больницах, когда в городе произошло новое ЧП.
Обновлено в 02:40
Здоровье
Названы три неожиданные причины появления рака кожи
Американские эксперты из Skin Cancer Foundation выяснили, что на риск возникновения рака кожу влияет не только длительное пребывание на солнце, пишет "Российская газета".
Обновлено в 01:49
Происшествия
Автомобиль ДПС попал в аварию в Екатеринбурге
Автомобиль ДПС попал в аварию в Екатеринбурге.
Обновлено вчера в 21:55
Хоккей
Кубок Стэнли. Гол Барбашева не помог «Сент-Луису» против «Бостона»
Почти тут же россиянин Иван Барбашев разрыв сократил, но Крюг снова сделал разницу "+4". В третьем периоде Парайко забил второй гол за "Блюз", но Аччари и Юханссон довели счет до разгромного.
Обновлено вчера в 23:05
Происшествия
Гендиректора завода в Дзержинске отстранили от работы накануне взрывов
В дзержинском ГосНИИ «Кристалл», где сегодня, 1-го июня, прогремели два взрыва, проинформировали о том, что за день до ЧП за нарушения промышленной безопасности был отстранен от работы генеральный директор предприятия.
Обновлено вчера в 12:30
Происшествия
Обвиняемый в убийстве экс-глава Раменского района заявил об алиби
Обновлено вчера в 16:41
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки Денге в Таиланде
Роспотребнадзор предупреждает о вспышке лихорадки Денге в Таиланде, где с начала года от заболевания умерли 90 человек, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 00:38
Футбол
Бывший нападающий «МЮ» поддержал Погба
Обновлено в 02:56
Авто
Сегмент С вернулся в тройку лидеров на авторынке РФ
Напомним, последние значимые перемены в «расстановке сил» между сегментами на российском авторынке произошли в феврале нынешнего года: тогда машины D-класса впервые в истории показали лучшие продажи, чем авто C-класса.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Адыгее пассажирский поезд врезался в грузовик
В Адыгее пассажирский поезд столкнулся с грузовым КамАЗом. Об этом сообщили "РГ" в МЧС республики.
Обновлено вчера в 09:53
Происшествия
Задержаны выстрелившие в голову 5-летнему мальчику полицейские
Глава Нацполиции Украины Сергей Князев сообщил, что полицейские, выстрелившие в голову пятилетнему мальчику под Киевом, задержаны, передает УНИАН.
Обновлено в 02:06
Общество
Счетная палата подсчитала лимит ежедневных трат пенсионеров в РФ
Счетная палата подсчитала лимит ежедневных трат пенсионеров в РФ Средняя пенсия российских пенсионеров составляет 14 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 00:00