Происшествия

Пир заключенных в колонии под Орлом проверит прокуратураГазета.Ru 14:06

На опубликованном местными СМИ видео один из заключенных предлагает отпраздновать Пасху за пышно накрытыми столами от криминальных авторитетов.
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Прокуратура проверит орловскую колонию из-за видео с пиром заключенных

РИА Новости22:16

Орловская прокуратура проверит колонию после видео с празднованием Пасхи с осужденными

ТАСС16:01

СМИ узнали о пасхальном банкете заключённых в колонии в Орловской области

Говорит Москва11:58

Криминальные авторитеты придумали ответ на закон Путина о ворах

URA.Ru13:15

Вор в законе устроил в колонии банкет под лозунгом «Жизнь ворам!»

Lenta.ru11:29

Пир заключенных в колонии под Орлом проверит прокуратура

Газета.Ru14:06

Прокуратура начала проверку колонии, где Пасху праздновали под лозунгом "Жизнь ворам!"

Орловские новости08:41
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Политика

Вятрович задумался о создании в России «оккупационной администрации»

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович задумался о создании в России "оккупационной администрации" по примеру послевоенной Германии, чтобы избавить граждан от якобы имеющегося у них "имперского синдрома".
Обновлено в 20:47
Происшествия

Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана

Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено в 13:51
Футбол

На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая фанатка

На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая болельщица, передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:28
Технологии

Учёные нашли зависимость между ростом Годзиллы и реальными глобальными угрозами

Обновлено в 09:55
Происшествия

Ураган сорвал крышу сцены на рок-фестивале на Украине

Обновлено в 21:54
Политика

Савченко заявила, что Украина вновь «проиграла бой» за Донбасс

По словам депутата Рады, решение России о выдачи паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР стало «проигранным боем» Украины.
Обновлено в 22:20
Происшествия

Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы

Следователи предъявили обвинение в убийстве заместителя председателя районной Общественной палаты Евгении Исаенковой экс-главе Раменского района Московской области Андрею Кулакову.
Обновлено в 12:55
Происшествия

При столкновении поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек

При столкновении пассажирского поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек.
Обновлено в 14:32
Происшествия

СМИ сообщили о двух взрывах на востоке Ливии

Два начиненных взрывчаткой автомобиля взорвались возле штаба Ливийской национальной армии (ЛНА) в городе Дерн на востоке страны.
Обновлено в 22:20
Единоборства

Руис перевесил Джошуа перед боем за четыре титула

Джошуа впервые в карьере проведет бой в США, в котором будет защищать титулы чемпиона WBA Super, WBO, IBF и IBO.
Обновлено вчера в 18:47
Общество

Гороскоп на неделю с 3 по 9 июня: звезды нам благоволят

Самое главное, чтобы вы не думали, что ваши усилия напрасны. Для этого постарайтесь хорошо отдохнуть на выходных, вам нужно восстановиться.
Обновлено в 08:45
Происшествия

Наезд автомобиля на толпу в Петербурге попал на видео

В Сети появилось видео, на котором запечатлен наезд иномарки на пешеходов в Санкт-Петербурге, произошедший 1 июня.
Обновлено в 15:44
Общество

В России отменен национальный и внутрисетевой роуминг

С 1 июня в России вступил в силу закон об отмене внутрисетевого роуминга, который был подписан президентом в декабре 2018 года.
Обновлено в 12:57
Политика

Мужчина попытался сорвать выступление кандидата в президенты США

Охранники попытались выдворить мужчину со сцены, к ним присоединился даже муж Харрис. После инцидента политик продолжила свое выступление.
Обновлено в 22:13
Армия и оружие

ПВО Сирии сбили ракеты противника к югу от Дамаска

Сирийские силы противовоздушной обороны поразили воздушные цели противника в южных окраинах Дамаска.
Обновлено в 21:20
Общество

В США неизвестный заплатил $4,57 млн за обед с Уорреном Баффетом

Обновлено в 17:09
Армия и оружие

Украинских военных начнут премировать перед отправкой в Донбасс

Обновлено в 04:46
Политика

В Косово потребовали расследования в ООН против избитого россиянина

Глава МИД самопровозглашенной республики Косово Бехджет Пацолли призвал ООН провести расследование в отношении российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова, пострадавшего во время операции косовских силовиков, передает РИА "Новости".
Обновлено в 12:51
Здоровье

Онищенко назвал безответственным заявление о пользе укусов клещей

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал заявление заслуженного врача России Натальи Толоконской о том, что укус клеща помогает выработать естественный иммунитет к инфекциям.
Обновлено в 11:42
Спорт

Times узнала об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020 в Токио

Россия может столкнуться с возможным отстранением от Олимпийских игр 2020 года в Токио на фоне нового допингового скандала.
Обновлено в 21:22
Происшествия

В Дзержинске произошли взрывы на тротиловом заводе

В городе # Дзержинск прогремели взрывы на оборонном предприятии, которое производит взрывчатку pic.twitter.com / jIJMtc1CR7 — Лёха2 (@ NemcofAleksei) 1 июня 2019 г. На данный момент площадь пожара составляет около 100 квадратных метров, причиной взрыва в цехе по производству тротила на заводе "Кристалл" стало нарушение технологического процесса, опасность повторных взрывов сохраняется.
Обновлено в 06:26
Происшествия

В Екатеринбурге машина ДПС попала в аварию

В Екатеринбурге автомобиль инспекторов ДПС попал в аварию. Об этом 2 июня сообщил портал e1.ru.
Обновлено в 22:24
Политика

Украина требует давить на Россию по решению трибунала ООН по морякам

Министерство иностранных дел Украины обратилось к странам-партнерам с требованием давить на Россию для выполнения решения Международного трибунала ООН по морскому праву об освобождении украинских моряков.
Обновлено в 15:45
Политика

Малайзия сомневается в результатах расследования крушения МН17

Глава малайзийского правительства Махатхир Мохамад выразил мнение о том, что расследование крушения Boeing-777 в 2014 году, слишком политизировано.
Обновлено вчера в 04:36
Армия и оружие

Опубликованы кадры испытаний бомбардировщика Ту-22М3М

Опубликовано видео испытаний модернизированного российского бомбардировщика Ту-22М3М.
Обновлено в 02:31
Происшествия

Мать мексиканского наркобарона Коротышки сможет навестить его в тюрьме

Гусман был выдан американским властям в январе 2017 года.
Обновлено в 15:53
Гаджеты

Foxconn остановила производство смартфонов Huawei

Компания Foxconn на чьих линиях собирается различная техника крупных брендов, приостановила производство смартфонов бренда Huawei.
Обновлено в 18:02
Происшествия

Задержана мать, бросившая годовалых двойняшек в хостеле в Котельниках

Обновлено в 11:50
Политика

Зеленский вернул уволенного Порошенко детского омбудсмена

Обновлено в 10:14
Музыка

На «Детской Новой волне» победила воспитанница Аллы Пугачевой

Алиса Голомысова стала победительницей музыкального конкурса «Детская Новая волна-2019», который прошел в Крыму.
Обновлено вчера в 17:56
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