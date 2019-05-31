Происшествия
Пир заключенных в колонии под Орлом проверит прокуратураГазета.Ru вчера в 14:06
На опубликованном местными СМИ видео один из заключенных предлагает отпраздновать Пасху за пышно накрытыми столами от криминальных авторитетов.
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СМИ узнали о пасхальном банкете заключённых в колонии в Орловской области
Говорит Москвавчера в 11:58
Прокуратура начала проверку колонии, где Пасху праздновали под лозунгом "Жизнь ворам!"
Орловские новостивчера в 08:41
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Космос
2 июля произойдет полное солнечное затмение
Специалисты NASA сообщили, что 2 июля 2019 года можно будет наблюдать полное солнечное затмение.
Обновлено 31 мая в 04:54
Футбол
Болельщица в купальнике выбежала на поле во время финала ЛЧ
Во время финального матча Лиги чемпионов между английскими клубами «Ливерпуль» и «Тоттенхэм Хотспур» на поле стадиона «Ванда Метрополитано» в Мадриде выбежала болельщица.
Обновлено вчера в 16:23
Авто
Какие новые модели автомобилей появятся в России летом
Летом этого года в России стартуют продажи одиннадцати новых автомобилей.
Обновлено вчера в 10:47
Политика
Луценко обвинил Россию в подготовке блокады украинской ГТС
Россия накопила в европейских хранилищах большие объемы газа на зиму, в связи с этим можно сделать вывод, что Москва намерена устроить блокаду украинских ГТС.
Обновлено вчера в 16:00
Единоборства
Боксер-тяжеловес Энди Руиз отобрал у Энтони Джошуа все его титулы
В нью-йоркском "Мэдисон Сквер Гардене" завершился вечер профессионального бокса, главным боем которого стал чемпионский поединок британского тяжеловеса Энтони Джошуа против мексиканца Энди Руиза.
Обновлено вчера в 23:20
Происшествия
Бразильского футболиста Неймара обвинили в изнасиловании
Обновлено вчера в 22:18
Армия и оружие
СМИ назвали F-35 худшим образцом вооружения США
Обновлено вчера в 23:39
Политика
Запрет на поставки топлива на Украину вступил в силу
В России с 1 июня вступил в силу запрет на экспорт российского топлива на Украину.
Обновлено вчера в 02:37
Происшествия
Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы
Обновлено 31 мая в 15:55
Политика
В США раскрыли детали законопроекта против «Северного потока — 2»
Американские сенаторы предлагают ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено 31 мая в 23:27
Происшествия
Пострадавшие при взрывах в Дзержинске получат денежные компенсации
Обновлено вчера в 22:48
Происшествия
В Дзержинске после серии взрывов объявлен режим ЧС
В Дзержинске Нижегородской области власти объявили режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после серии мощных взрывов в цехе по производству тротила на заводе «Кристалл», сообщили в пресс-службе правительства региона.
Обновлено вчера в 08:03
Спорт
Times узнала об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020 в Токио
Россия может столкнуться с возможным отстранением от Олимпийских игр 2020 года в Токио на фоне нового допингового скандала.
Обновлено вчера в 21:22
Религия
В РПЦ знают, кто стоит за протестами в Екатеринбурге
Митрополит Илларион подчеркнул, что за спинами протестующих в Екатеринбурге стоят политические оппозиционные силы, заинтересованные в расшатывании обстановки в стране.
Обновлено вчера в 11:34
Общество
В эту субботу «желтые жилеты» снова проводят акции протеста в Париже
Обновлено вчера в 01:06
Политика
В Раде оценили перспективы мирного завершения конфликта в Донбассе
Депутат Верховной рады Нестор Шуфрич оценил перспективы мирного завершения конфликта в Донбассе.
Обновлено вчера в 16:19
Происшествия
СМИ сообщили о двух взрывах на востоке Ливии
Два начиненных взрывчаткой автомобиля взорвались возле штаба Ливийской национальной армии (ЛНА) в городе Дерн на востоке страны.
Обновлено вчера в 22:20
Армия и оружие
Полторак пообещал премировать военных перед отправкой в Донбасс
Обновлено вчера в 10:10
Политика
В Китае считают сотрудничество с США единственно правильным выбором
Сотрудничество является единственно правильным выбором для США и Китая, противостояние лишь может причинить вред обеим сторонам, говорится в опубликованной Госсоветом КНР Белой книге относительно позиции Китая по торгово-экономическим консультациям.
Обновлено вчера в 23:55
Общество
Уральскую «мать без груди» признали мужчиной в Испании
В Испании Юлия-Френсис в тремя детьми проживает на съемной квартире, которую оплачивает государство.
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия
Женщина и трое детей погибли при пожаре на даче в Хабаровском крае
Обновлено вчера в 20:39
Шоу-бизнес
Старшая дочь Алексея Баталова: «Расставания родителей не ощутила»
В программе «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым старшая дочь Надежда рассказала историю взаимоотношений артиста с Ириной Ротовой.
Обновлено вчера в 14:00
Политика
Савченко рассказала о новом «проигранном бое» за Донбасс
Депутат Верховной рады Надежда Савченко назвала выдачу российских паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР еще одним «проигранным боем» Украины.
Обновлено вчера в 21:42
Общество
Пригожин поддержал отказ мэра Анапы платить за концерт Волочковой
Продюсер Иосиф Пригожин поддержал главу Анапы Юрия Полякова, который отказался оплачивать из бюджетных средств выступление Анастасии Волочковой на празднике в честь открытия курортного сезона.
Обновлено 31 мая в 11:22
Армия и оружие
При ракетном обстреле в Сирии погибли люди
Обновлено вчера в 22:44
Происшествия
Наезд автомобиля на толпу в Петербурге попал на видео
В Сети появилось видео, на котором запечатлен наезд иномарки на пешеходов в Санкт-Петербурге, произошедший 1 июня.
Обновлено вчера в 15:44
Происшествия
В Шереметьево назвали причину проблем с выдачей багажа
В московском аэропорту Шереметьево фиксируются задержки с выдачей багажа из-за выросшего пассажиропотока, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
Обновлено вчера в 15:47
Происшествия
В Екатеринбурге машина ДПС попала в аварию
В Екатеринбурге автомобиль инспекторов ДПС попал в аварию. Об этом 2 июня сообщил портал e1.ru.
Обновлено вчера в 22:24
Общество
Фалалей расскажет о погоде на лето: народные приметы на 2 июня
Люди считали, что если идет дождь, то все лето будет солнечным.
Обновлено вчера в 12:16
Политика
Нидерланды потребовали от Малайзии разъяснить позицию по MH17
Правительство Нидерландов потребовало от Малайзии объяснений после того, как малайзийский премьер Махатхир Мохамад выразил сомнения в вине России в катастрофе Boeing MH17.
Обновлено вчера в 13:58