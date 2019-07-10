Футбол
Пионтек взял 9-й номер в «Милане»Sports.ru 03:27
Нападающий «Милана» Кшиштоф Пионтек сменил игровой номер. 24-летний форвард, выступавший ранее под 19-м номером, взял себе девятый номер.
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 12:44, Вашингтон
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Пушков отреагировал на заявление гендиректора «Рустави 2»
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Политика
Жители Грузии приветствовали решение Путина по санкциям
Пользователи соцсетей из Грузии бурно отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о том, что он против введения санкций в отношении Тбилиси, информирует РИА "Новости".
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Медведчук попросил Медведева об отмене санкций для Украины
Руководитель политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук обратился к премьер-министру Российской Федерации Дмитрию Медведеву с просьбой о продолжении отмены санкций для Украины.
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Армия и оружие
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Расследовательская группа ОЗХО сосредоточится на изучении информации о химатаках в Сирии, следует из слов Ариаса.
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Интернет
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Представитель пресс-службы Ozon в ответ на вопросы РБК сообщил, что компания мониторит подозрительные активности в интернете и видела базу с данными пользователей.
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Дело о смерти младенца в калининградском роддоме передали в Москву
Уголовное дело в отношении калининградских врачей, обвиняемых в смерти новорожденного в роддоме, передано для дальнейшего расследования в специализированный отдел Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета России по поручению председателя СК Александра Бастрыкина.
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Компания Mitsubishi анонсировала премьеру обновленного кроссовера Pajero Sport.
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Путин раскритиковал «ветряки» Василия Голубева, которыми губернатор хочет снабдить всю Ростовскую область.
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Медведев назвал два пути решения газового спора с Украиной
Существуют два варианта решения проблемы транзита газа через Украину.
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Телемост с Украиной пройдёт на российском телевидении
Телемост между Россией и Украиной пройдёт на российском телевидении в пятницу, 12 июля.
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Учёные рассказали о новом способе эффективного похудения
Ученые полагают, что состояние мышц оказывает большое влияние на процесс снижения жировой массы человека.
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