Футбол

Пионтек взял 9-й номер в «Милане»Sports.ru 03:27

Нападающий «Милана» Кшиштоф Пионтек сменил игровой номер. 24-летний форвард, выступавший ранее под 19-м номером, взял себе девятый номер.
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