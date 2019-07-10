Нападающий итальянского "Милана" Кшиштоф Пентек сменил игровой номер, сообщает "Чемпионат.com". По информации пресс-службы итальянского клуба, польский бомабрдир выступал раньше под 19 номером. В следующем сезоне на красно-черной футболке Пентека будет красоваться девятка.

Армия и оружие Российский сторожевик зашел в зону учений Украины и НАТО Сторожевой корабль Черноморского флота РФ «Сметливый» зашел в закрытую зону проведения совместных учений Украины и НАТО Sea Breeze.

Политика Сванидзе оценил призыв журналиста из ФРГ снести памятник Победы Российский журналист и историк Николай Сванидзе, комментируя URA.RU слова немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхоффа, заявившего о необходимости снести памятник Победы на Прохоровском поле, назвал такую позицию неразумной.

Происшествия В Канаде почти 50 человек госпитализированы из-за утечки газа в отеле Около 50 человек госпитализированы в канадском Виннипеге после утечки угарного газа в отеле, сообщает издание Global Times.

Политика Зеленский выгнал с совещания секретаря горсовета Борисполя Президент Украины Владимир Зеленский заставил покинуть официальную встречу секретаря Борисполького горсовета Ярослава Годунка, сообщило 10 июля издание «Украинская правда».

Экономика Продажи на фармрынке России упали Падение продаж на фармрынке России в первые пять месяцев 2019 г. составило 3,7% — по сравнению с предыдущим годом, пишет газета «Известия».

Политика Спикер Рады призвал провести парад в Киеве в День независимости Ранее президент Украины Владимир Зеленский отменил парад и предложил вместо этого выплатить премии военнослужащим Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий призвал военных провести парад в День независимости в Киеве, передает РИА Новости.

Политика Россия может восстановить авиасообщение с Грузией "Если в Грузии ситуация нормализуется, русофобия прекратится, будут гарантии безопасности наших граждан, можно будет говорить об авиасообщении", - отметил источник изданию.

Происшествия В Барнауле загорелся строительный супермаркет Строительный супермаркет "Аксиома" горит на площади 150 квадратов в Барнауле, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Общество Доренко оштрафовали через неделю после смерти за неправильную парковку Главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко оштрафовали за неправильную парковку через неделю после смерти, сообщает телеканал «Звезда».

Происшествия ФСБ провела обыски в Доме правительства Якутии Сотрудники Федеральной службы безопасности с утра 10 июля провели обыски в Доме правительства Якутии.

Происшествия Режиссер Тинто Брасс экстренно госпитализирован в Риме Итальянский кинорежиссер Тинто Брасс экстренно госпитализирован в больницу «Сант-Андреа» в Риме, пишет газета Corriere della Sera.

Общество Россиян могут перевести на электронные паспорта в 2022 году Переход на электронные паспорта в России может состояться в 2022 году, однако окончательное решение пока не принято, заявил вице-премьер Максим Акимов, курирующий среди прочего сферу развития цифровой экономики.

Политика В Кремле опровергли сообщения об инциденте с кортежем Путина В Кремле опровергли информацию о том, что к кортежу президента России Владимира Путина в момент, когда он отъезжал от здания университета в Екатеринбурге, бросилась девочка, из-за чего автомобиль главы государства остановился.

Кино «Король Лев»: первые зрители назвали фильм визуальной магией Журналисты назвали картину "уникальным визуальным опытом", "визуальной магией" и "техническим достижением", сравнили ремейк "Короля Льва" с документальным фильмом о природе, похвалили музыку и озвучку.

Экономика Матвиенко предлагает Счетной палате проверить «Дом.РФ» Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила сенаторам включить в предложение в адрес Счетной палаты проведение в 2020 году проверки компании "Дом.РФ".

Происшествия В Норвегии нашли утечку радиации на затонувшей АПЛ «Комсомолец» Учёные из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей в 1989 году советской атомной подлодки «Комсомолец» в 100 тыс. раз.

Политика Опрос вновь показал лидерство партии «Слуга народа» на выборах в Раду По результатам предварительного опроса Киевского международного института социологии, на выборах в Верховную раду партия «Слуга народа» может набрать 48,5% голосов.

Политика Глава СПЧ назвал неадекватом священника, сомневающегося в уме женщин Председатель Совета при президенте РФ по правам человека Михаил Федотов не согласился с протоиереем Дмитрием Смирновым, считающим, что женщины умом слабее мужчин.

Гаджеты РБК: Huawei ведет переговоры о покупке российских технологий Китайская компания Huawei в последние несколько месяцев обращалась к российским разработчикам с предложением о сотрудничестве, сообщает РБК со ссылкой на несколько источников.

Общество В Минюсте Польше надеются, что суд не выдаст россиянина Лисова Швеции Мужчина с дочками пока ждут вердикта суда в Варшаве Заместитель министра юстиции Польши Михал Войтик выразил надежду, что суд не станет выдавать Швеции россиянина Дениса Лисова, передает РИА Новости.

Происшествия Число фигурантов дела о разбое сотрудников ФСБ удвоилось В деле о разбое сотрудников ФСБ появились еще 8 фигурантов.

Хоккей Алексей Кудашов станет главным тренером сборной РФ по хоккею Алексей Кудашов станет главным тренером сборной РФ по хоккею. На этом посту он сменит Илью Воробьева, сообщает ТАСС.

Происшествия Пятерых полицейских отстранили от работы из-за дела Голунова Пятерых сотрудников УВД по ЗАО Москвы отстранены от работы из-за дела Ивана Голунова, сообщает "Московский Комсомолец".

Экономика Проект второй ветки метро в Екатеринбурге оценили в 1 млрд рублей Проект строительства второй ветки метро в Екатеринбурга будет стоит 1 млрд руб. Об этом сообщил глава города Александр Высокинский в "Екатеринбург-Экспо", где с 8 по 11 июля проходит международная промышленная выставка "Иннопром".

Наука Один из самых громких звуков в океане издает небольшой червь Впервые способность издавать столь громкие звуки в воде была обнаружена у животного, не обладающего твёрдым телом.

Шоу-бизнес Разведенного Виторгана уличили в романе с Нинидзе СМИ сообщили о романе двух актеров, в 2019 году переживших развод: 46-летнего Максима Виторгана и 27-летней Нино Нинидзе получили подтверждение.