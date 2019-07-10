Футбол
Польский нападающий сменил номер в «Милане»Газета.Ru 05:16
Нападающий итальянского "Милана" Кшиштоф Пентек сменил игровой номер, сообщает "Чемпионат.com". По информации пресс-службы итальянского клуба, польский бомабрдир выступал раньше под 19 номером. В следующем сезоне на красно-черной футболке Пентека будет красоваться девятка.
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Армия и оружие
Российский сторожевик зашел в зону учений Украины и НАТО
Сторожевой корабль Черноморского флота РФ «Сметливый» зашел в закрытую зону проведения совместных учений Украины и НАТО Sea Breeze.
Обновлено в 05:37
Политика
Сванидзе оценил призыв журналиста из ФРГ снести памятник Победы
Российский журналист и историк Николай Сванидзе, комментируя URA.RU слова немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхоффа, заявившего о необходимости снести памятник Победы на Прохоровском поле, назвал такую позицию неразумной.
Обновлено в 06:07
Происшествия
В Канаде почти 50 человек госпитализированы из-за утечки газа в отеле
Около 50 человек госпитализированы в канадском Виннипеге после утечки угарного газа в отеле, сообщает издание Global Times.
Обновлено вчера в 16:42
Политика
Зеленский выгнал с совещания секретаря горсовета Борисполя
Президент Украины Владимир Зеленский заставил покинуть официальную встречу секретаря Борисполького горсовета Ярослава Годунка, сообщило 10 июля издание «Украинская правда».
Обновлено в 06:13
Экономика
Продажи на фармрынке России упали
Падение продаж на фармрынке России в первые пять месяцев 2019 г. составило 3,7% — по сравнению с предыдущим годом, пишет газета «Известия».
Обновлено вчера в 21:09
Политика
Спикер Рады призвал провести парад в Киеве в День независимости
Ранее президент Украины Владимир Зеленский отменил парад и предложил вместо этого выплатить премии военнослужащим Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий призвал военных провести парад в День независимости в Киеве, передает РИА Новости.
Обновлено в 05:39
Политика
Россия может восстановить авиасообщение с Грузией
"Если в Грузии ситуация нормализуется, русофобия прекратится, будут гарантии безопасности наших граждан, можно будет говорить об авиасообщении", - отметил источник изданию.
Обновлено в 02:16
Происшествия
В Барнауле загорелся строительный супермаркет
Строительный супермаркет "Аксиома" горит на площади 150 квадратов в Барнауле, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Обновлено в 04:20
Общество
Доренко оштрафовали через неделю после смерти за неправильную парковку
Главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко оштрафовали за неправильную парковку через неделю после смерти, сообщает телеканал «Звезда».
Обновлено в 05:42
Происшествия
ФСБ провела обыски в Доме правительства Якутии
Сотрудники Федеральной службы безопасности с утра 10 июля провели обыски в Доме правительства Якутии.
Обновлено вчера в 22:40
Происшествия
Режиссер Тинто Брасс экстренно госпитализирован в Риме
Итальянский кинорежиссер Тинто Брасс экстренно госпитализирован в больницу «Сант-Андреа» в Риме, пишет газета Corriere della Sera.
Обновлено в 04:56
Общество
Россиян могут перевести на электронные паспорта в 2022 году
Переход на электронные паспорта в России может состояться в 2022 году, однако окончательное решение пока не принято, заявил вице-премьер Максим Акимов, курирующий среди прочего сферу развития цифровой экономики.
Обновлено вчера в 17:55
Политика
В Кремле опровергли сообщения об инциденте с кортежем Путина
В Кремле опровергли информацию о том, что к кортежу президента России Владимира Путина в момент, когда он отъезжал от здания университета в Екатеринбурге, бросилась девочка, из-за чего автомобиль главы государства остановился.
Обновлено в 04:52
Кино
«Король Лев»: первые зрители назвали фильм визуальной магией
Журналисты назвали картину "уникальным визуальным опытом", "визуальной магией" и "техническим достижением", сравнили ремейк "Короля Льва" с документальным фильмом о природе, похвалили музыку и озвучку.
Обновлено в 06:13
Экономика
Матвиенко предлагает Счетной палате проверить «Дом.РФ»
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила сенаторам включить в предложение в адрес Счетной палаты проведение в 2020 году проверки компании "Дом.РФ".
Обновлено в 05:25
Происшествия
Муж Луизы Хайруллиной рассказал, где украденные деньги
Обновлено 08 июля в 15:47
Происшествия
В Норвегии нашли утечку радиации на затонувшей АПЛ «Комсомолец»
Учёные из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей в 1989 году советской атомной подлодки «Комсомолец» в 100 тыс. раз.
Обновлено вчера в 11:43
Политика
Опрос вновь показал лидерство партии «Слуга народа» на выборах в Раду
По результатам предварительного опроса Киевского международного института социологии, на выборах в Верховную раду партия «Слуга народа» может набрать 48,5% голосов.
Обновлено в 02:27
Политика
Глава СПЧ назвал неадекватом священника, сомневающегося в уме женщин
Председатель Совета при президенте РФ по правам человека Михаил Федотов не согласился с протоиереем Дмитрием Смирновым, считающим, что женщины умом слабее мужчин.
Обновлено в 04:38
Транспорт
В России могут появиться квадратные светофоры и турбоперекрестки
Обновлено вчера в 19:16
Гаджеты
РБК: Huawei ведет переговоры о покупке российских технологий
Китайская компания Huawei в последние несколько месяцев обращалась к российским разработчикам с предложением о сотрудничестве, сообщает РБК со ссылкой на несколько источников.
Обновлено в 03:59
Общество
В Минюсте Польше надеются, что суд не выдаст россиянина Лисова Швеции
Мужчина с дочками пока ждут вердикта суда в Варшаве Заместитель министра юстиции Польши Михал Войтик выразил надежду, что суд не станет выдавать Швеции россиянина Дениса Лисова, передает РИА Новости.
Обновлено в 06:06
Происшествия
Число фигурантов дела о разбое сотрудников ФСБ удвоилось
В деле о разбое сотрудников ФСБ появились еще 8 фигурантов.
Обновлено вчера в 12:18
Хоккей
Алексей Кудашов станет главным тренером сборной РФ по хоккею
Алексей Кудашов станет главным тренером сборной РФ по хоккею. На этом посту он сменит Илью Воробьева, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:08
Происшествия
Пятерых полицейских отстранили от работы из-за дела Голунова
Пятерых сотрудников УВД по ЗАО Москвы отстранены от работы из-за дела Ивана Голунова, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 06:16
Общество
Синоптик Росгидромета рассказал о погодных аномалиях в июле
Обновлено в 06:29
Экономика
Проект второй ветки метро в Екатеринбурге оценили в 1 млрд рублей
Проект строительства второй ветки метро в Екатеринбурга будет стоит 1 млрд руб. Об этом сообщил глава города Александр Высокинский в "Екатеринбург-Экспо", где с 8 по 11 июля проходит международная промышленная выставка "Иннопром".
Обновлено в 03:29
Наука
Один из самых громких звуков в океане издает небольшой червь
Впервые способность издавать столь громкие звуки в воде была обнаружена у животного, не обладающего твёрдым телом.
Обновлено в 04:30
Шоу-бизнес
Разведенного Виторгана уличили в романе с Нинидзе
СМИ сообщили о романе двух актеров, в 2019 году переживших развод: 46-летнего Максима Виторгана и 27-летней Нино Нинидзе получили подтверждение.
Обновлено в 03:11
Происшествия
В Дмитрове овчарка покусала 8-летнего ребенка
В подмосковном Дмитрове собака, сорвавшаяся с повода, напала на 8-летнего мальчика и сильно покусала его.
Обновлено в 05:22