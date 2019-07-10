Футбол

Польский нападающий сменил номер в «Милане»Газета.Ru 05:16

Нападающий итальянского "Милана" Кшиштоф Пентек сменил игровой номер, сообщает "Чемпионат.com". По информации пресс-службы итальянского клуба, польский бомабрдир выступал раньше под 19 номером. В следующем сезоне на красно-черной футболке Пентека будет красоваться девятка.
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