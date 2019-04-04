Армия и оружие
Пионерлагерь на полигоне: как Россия прячет секретную армиюFinancial One 10:03
В 2017 году Конкорд снова стал официально принадлежать Пригожину, показывает база данных. Второй совладелец Мегалайна, компания Лахта, была учреждена в 2003 году Пригожиным, который в то время был ее единственным владельцем, показывает Спарк.
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Опубликовано фото с места гибели «Ведьмы»
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Новый планшет iPad mini достаточно легко гнётся, хотя ситуация не столь плачевная, как у нового iPad Pro
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США готовы «ответить» на присутствие российских военных в Венесуэле
Выступая в четверг на пресс-конференции по итогам министерской встречи НАТО, госсекретарь сообщил, что на мероприятии поднимался вопрос о присутствии российских военных в Венесуэле и в ходе обсуждения США повторили свою позицию о том, что военные РФ должны покинуть эту страну.
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