Армия и оружие

Пионерлагерь на полигоне: как Россия прячет секретную армиюFinancial One 10:03

В 2017 году Конкорд снова стал официально принадлежать Пригожину, показывает база данных. Второй совладелец Мегалайна, компания Лахта, была учреждена в 2003 году Пригожиным, который в то время был ее единственным владельцем, показывает Спарк.
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