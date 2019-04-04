Пионерлагерь на полигоне: как Россия прячет секретную армиюFinancial One 10:03

В 2017 году Конкорд снова стал официально принадлежать Пригожину, показывает база данных. Второй совладелец Мегалайна, компания Лахта, была учреждена в 2003 году Пригожиным, который в то время был ее единственным владельцем, показывает Спарк.

Пионерлагерь на полигоне: как Россия прячет секретную армию

Политика Обама рассказал, как на него повлияло президентство Бывший президент США Барак Обама признался, что после ухода с поста главы Белого дома в 2017 году даже не знал, как работает кофейная машина.

Политика Порошенко призвал Зеленского «быть мужиком» и прийти на дебаты Ранее Зеленский предложил лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко стать арбитром во время его дебатов с Порошенко.

Армия и оружие Британия созвала экстренное заседание Совбеза ООН по Ливии Экстренное закрытое заседание Совета безопасности ООН по Ливии созвано на 15.00 (22.00 мск) в пятницу, глава миссии миссии ООН в Ливии (UNSMIL) Гассан Саламе доложит о ситуации, сообщает постпредство Британии.

Здоровье Нескорая помощь: каждый десятый россиянин ждет медиков больше 40 минут Оптимизированное время Согласно итогам комплексного наблюдения условий жизни населения, которое в 2018 году провел Росстат, каждый третий россиянин старше 15 лет, вызывавший скорую помощь, ждал ее от 21 до 40 минут.

Футбол Андрей Федун: «Спартак» стоит не меньше €1 млрд Многое зависит от стечения обстоятельств, срочности сделки, может или не может нынешний владелец продолжать содержать клуб, но то, что при нормальном раскладе, при том интересе, при той базе, которая существует, «Спартак» действительно стоит не меньше €1 млрд, — это факт.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова и Ксения Собчак попарились в бане Дамы хорошенько погуляли под прицелом камер, попарились в бане, обменялись одеждой и даже пачкой и пуантами.

Происшествия Следствие просит продлить арест Мамаева и Кокорина на полгода Что касается защиты, то она потребовала отпустить Мамаева с Кокориным из СИЗО под домашний арест иди подписку о невыезде.

Общество Голикова допустила возможность выдачи маткапитала за первенца Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в правительстве России рассматривается возможность выдачи материнского капитала при рождении первого ребенка.

Энергетика Ключевые активы New Stream может получить азербайджанская SOCAR Азербайджанская SOCAR стала основным претендентом на покупку крупнейшего актива группы New Stream Дмитрия Мазурова — Антипинского НПЗ, рассказали источники "Ъ".

Экономика Крупнейшие страховщики ОСАГО поменяли тарифы Крупнейшие страховщики ОСАГО по объемам сборов изменили тарифы, сообщают "Ведомости".

Авто Водительские права скоро отменят. Что будут проверять гаишники? Ведь сегодня у каждого инспектора ГИБДД есть смартфон и полный доступ к базе данных водителей, и ему не составит труда проверить наличие водительского удостоверения.

Происшествия В московском ТЦ лопнул гигантский аквариум В торговом учреждении лопнуло стекло у гигантского аквариума. Инцидент произошел в ТЦ «Океания», расположенном на Славянском бульваре.

Происшествия В Барселоне задержаны 66 граждан Грузии Испанские и грузинские сотрудники силовых ведомств задержали в Барселоне 66 граждан Грузии.

Шоу-бизнес Меган Маркл отказалась показывать ребенка после родов Как напоминает телеканал «360», ранее Меган Маркл отказалась рожать в отделении Lindo Wing госпиталя Святой Марии в Лондоне, где появились на свет трое детей Кейт Миддлтон.

Общество Новый мэр Владивостока Олег Гуменюк вступил в должность "Вступая в должность главы города, торжественно обещаю справедливо и беспристрастно осуществлять предоставленные мне полномочия, руководствуясь действующим законодательством, честно и добросовестно исполнять обязанности, прилагая все свои силы и способности на благо жителей города", - сказал новый мэр.

Политика Президент Эстонии назвала русский язык угрозой для страны Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что преподавание русского языка в школах угрожает культуре страны и увеличивает разобщенность эстонского народа.

Наука Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.

Кино Скончался маэстро Георгий Данелия «4 апреля на 89-ом году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, народного артиста СССР, лауреата Государственных премий, режиссёра игрового кино Георгия Николаевича Данелии», — говорится в сообщении на сайте союза.