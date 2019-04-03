Происшествия
Пилоты упавшего в Эфиопии Boeing 737 MAX 8 отключили систему MCASRuNews24.ru вчера в 17:32
10 марта этого года в результате авиакатастрофы в Эфиопии погибли 157 человек, включая трех россиян. Жертвами крушения 29 октября прошлого года индонезийского Boeing 737 MAX 8 в Яванское море стали 189 человек.
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Пилоты разбившегося в Эфиопии «Боинга» по инструкции отключили систему стабилизации
Интерфаксвчера в 01:33
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 04:23, Ашберн
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Федеральную целевую программу "Дети Арктики", создание которой предложили в парламенте Якутии, необходимо дополнить комплексными исследованиями состояния здоровья детей в арктических регионах.
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В главном управлении МЧС по Санкт-Петербургу заявили, что открытое горение на территории завода «Красная нить» удалось ликвидировать.
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Следствие просит продлить арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого еще на полгода, передает «РИА Новости».
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Журнал Минобороны написал о военных с супергеройскими способностями
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Вратарь «Рейнджерс» Лундквист похвалил российского конкурента
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Треть россиян (31%) призналась в симпатиях к победителю первого тура президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому.
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