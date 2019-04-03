Происшествия

Пилоты упавшего в Эфиопии Boeing 737 MAX 8 отключили систему MCASRuNews24.ru вчера в 17:32

10 марта этого года в результате авиакатастрофы в Эфиопии погибли 157 человек, включая трех россиян. Жертвами крушения 29 октября прошлого года индонезийского Boeing 737 MAX 8 в Яванское море стали 189 человек.
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СМИ: система MCAS срабатывала на эфиопском «Боинге» несколько раз

Газета.Ruвчера в 14:57

Reuters: защита от сваливания срабатывала в эфиопском Boeing до четырех раз перед падением

ТАССвчера в 07:21

Пилоты разбившегося в Эфиопии «Боинга» по инструкции отключили систему стабилизации

Интерфаксвчера в 01:33

При авиакатастрофе в Эфиопии пилоты следовали инструкциям, сообщили СМИ

РИА Новостивчера в 02:42

WSJ: инструкции Boeing не помогли пилотам спасти 737 MAX Ethiopian Airlines

Коммерсантъвчера в 05:34

СМИ узнали новые подробности крушения Boeing 737 MAX в Эфиопии

Известиявчера в 01:06

СМИ узнали новые подробности авиакатастрофы в Эфиопии

Говорит Москвавчера в 01:55
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 04:23, Ашберн
Шоу-бизнес

Волочкова рассказала Собчак о зависти собственной «мамаши»

Обновлено вчера в 14:32
Экономика

Россиянам хотят перечислять зарплату по номеру телефона

Центробанк прорабатывает возможность выполнения переводов физлицам от юрлиц в системе быстрых платежей, в том числе для зачисления зарплат, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 09:31
Происшествия

Глава СК уличил в коррупции отставную судью из Саратовской области

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело о коррупции против мирового судьи в отставке из Саратовской области, сообщает ведомство в четверг.
Обновлено в 04:12
Политика

Врио челябинского губернатора Текслер пойдёт на выборы самовыдвиженцем

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер собирается пойти на выборы самовыдвиженцем.
Обновлено в 03:53
Политика

Подкомиссия ООН признала часть Арктики продолжением России

Подкомиссия ООН признала геологическую принадлежность части территорий Арктики к продолжению континентального шельфа России.
Обновлено вчера в 05:26
Политика

В Кремле отреагировали на планы НАТО направить корабли в Черное море

Ранее постоянный представитель США при НАТО Бейли Хатчинсон объявила, что Альянс готов принять меры для безопасного прохода кораблей Украины через Керченский пролив.
Обновлено вчера в 06:22
Общество

Елена Малышева ответила на обвинения заслуженного врача России

Телеведущая Елена Малышева ответила на обвинения заведующего кафедрой остеопатии Северо-Западного государственного медицинского университета, заслуженного врача России, доктора медицинских наук Дмитрия Мохова в распространения порочащей достоинство врачей-остеопатов информации.
Обновлено в 02:41
Экономика

Структура Саида Керимова продала 3,84% «Полюса»

Структура Саида Керимова Polyus Gold International Limited (PGIL) продала 3,84% золотодобывающей компании ПАО «Полюс».
Обновлено в 03:55
Политика

В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»

Обновлено 02 апреля в 16:15
Политика

Порошенко ответил опросом на призыв Зеленского провести дебаты

Ранее в среду, 3 апреля, Владимир Зеленский вызвал Петра Порошенко на публичные дебаты на крупнейшей арене Киева.
Обновлено вчера в 19:04
Общество

Власти приказали односельчанам Кадырова разобрать свои дома

Обновлено вчера в 19:41
Политика

ЦИК Украины огласил окончательные результаты выборов президента

Обновлено в 03:27
Футбол

Локомотив — Ростов 2:2

«Локомотив» сыграл вничью с «Ростовом» в первом матче 1/2 финала Кубка России. Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 2:2.
Обновлено вчера в 14:26
Здоровье

В СВФУ предложили комплексную экспедицию для оценки состояния здоровья детей Арктики

Федеральную целевую программу "Дети Арктики", создание которой предложили в парламенте Якутии, необходимо дополнить комплексными исследованиями состояния здоровья детей в арктических регионах.
Обновлено в 01:53
Кино

Путин поздравил с днем рождения Элину Быстрицкую

Обновлено в 03:07
Кино

Вышел первый трейлер «Джокера» с Хоакином Фениксом

Обновлено вчера в 13:45
Политика

«Коммерсантъ» узнал об уходе Алексея Рогозина из ОАК

«Алексей Рогозин действительно принял решение об уходе с поста генерального директора Авиационного комплекса им. С.В. Ильюшина и вице-президента ОАК», — сказал собеседник агентства.
Обновлено в 02:25
Гаджеты

Мощный смартфон Redmi Pro 2 может получить выдвижную камеру

Утверждается, что новинка получит фронтальную камеру в виде выдвижного модуля-перископа.
Обновлено в 03:03
Политика

Россия и Украина будут вместе, считает Охлобыстин

Пореченков заявил в ответ, что, приходя во власть люди, видимо, сразу теряют чувство юмора.
Обновлено в 02:04
Происшествия

Пожар на комбинате «Красная нить» в Санкт-Петербурге ликвидирован

В главном управлении МЧС по Санкт-Петербургу заявили, что открытое горение на территории завода «Красная нить» удалось ликвидировать.
Обновлено вчера в 15:24
Политика

Нетаньяху назвал темы предстоящих переговоров с Путиным

Сегодня в Москве пройдут переговоры Владимира Путина и Биньямина Нетаньяху. Рано утром премьер-министр Израиля вылетел в Москву.
Обновлено в 04:08
Происшествия

Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева на полгода

Следствие просит продлить арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого еще на полгода, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 11:17
Армия и оружие

Пушков оценил вероятность исключения Турции из НАТО

"Пенс предложил Турции выбрать между закупкой С-400 и членством в НАТО", - напомнил Пушков. Это "пустые угрозы", уверен сенатор.
Обновлено в 03:47
Авто

Первый в России завод Mercedes-Benz откроет Владимир Путин

Первым с конвейера сойдет седан E-класса. Проектная мощность завода – 25 тысяч автомобилей в год.
Обновлено вчера в 01:57
Общество

МВД назвало самые опасные регионы России

Москва стала самым криминогенным регионом России по количеству преступлений, совершенных за 2018 год.
Обновлено вчера в 06:04
Политика

МИД назвал политически окрашенным доклад ОБСЕ по выборам на Украине

Выводы предварительного доклада Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ по выборам президента Украины политически окрашены.
Обновлено в 03:23
Армия и оружие

Журнал Минобороны написал о военных с супергеройскими способностями

Полковник запаса Николай Поросков, написавший статью «Суперсолдат для войн будущего», сообщил, что российские спецназовцы использовали «боевые методики парапсихологии» в Чечне.
Обновлено вчера в 10:11
Хоккей

Вратарь «Рейнджерс» Лундквист похвалил российского конкурента

Шведский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнждерс» похвалил российского стража ворот команды Александра Георгиева, а также выразил сомнение, достоен ли он сам играть за команду.
Обновлено в 02:42
Наука

В Швеции создали прозрачную древесину для строительства

Обновлено в 02:33
Политика

ВЦИОМ сообщил о симпатиях россиян к фаворитам выборов на Украине

Треть россиян (31%) призналась в симпатиях к победителю первого тура президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 01:27
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