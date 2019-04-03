Происшествия
Пилоты упавшего в Эфиопии Boeing 737 MAX 8 отключили систему MCASRuNews24.ru вчера в 17:32
10 марта этого года в результате авиакатастрофы в Эфиопии погибли 157 человек, включая трех россиян. Жертвами крушения 29 октября прошлого года индонезийского Boeing 737 MAX 8 в Яванское море стали 189 человек.
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Пилоты разбившегося в Эфиопии «Боинга» по инструкции отключили систему стабилизации
Интерфаксвчера в 01:33
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Здоровье
В потребительскую корзину в России могут добавить витамины
В состав новой потребительской корзины, который планируется утвердить в России в 2021 году, может быть включён витаминный и минеральный комплексы.
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Экономика
Коллекторы назвали основные причины отказа должников погашать кредиты
Члены Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), объединяющей 38 участников рынка, провели опрос неплательщиков, по каким причинам они отказываются возвращать долг.
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Армия и оружие
Опубликованы уникальные кадры первого полета Ил-112В
ПАО "Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина" опубликовал уникальные кадры полета в своем YouTube-канале.
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Сборная России по футболу поднялась на 46 место в рейтинге ФИФА
ФИФА опубликовал ежемесячный рейтинг национальных сборных. Российская сборная поднялась с 50 на 46 место.
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Запад применит ядерное оружие против России в случае «военной агрессии» с ее стороны.
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Уголовный процесс в отношении оппозиционного лидера Хуана Гуайдо начали власти Венесуэлы.
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Армия и оружие
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На кадрах запечатлен момент взлета ракетоносцев, полет в воздушном пространстве над акваторией северных морей, а также момент сближения истребителей F-16 ВВС Норвегии и Дании с российскими самолетами.
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Кино
Оторвался тромб: умер актер Алексей Булдаков
Обновлено вчера в 07:22
Авто
McLaren показал испытания самого практичного и комфортного суперкара
Компания McLaren опубликовала официальные фотографии с испытаний новой модели класса Grand Tourer, которая должна стать самым комфортным и практичным автомобилем британской марки.
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Американцы оценили достоинства рассола
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Армия и оружие
Россия вернула Израилю тело погибшего 37 лет назад солдата
Президент России Владимир Путин подтвердил участие России в спецоперации в Сирии по поиску и возвращению на родину останков израильского сержанта Захарии Баумеля, пропавшего без вести на юге Ливана 37 лет назад.
Обновлено в 05:42
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Зарплата чиновников Свердловской области выросла на 10%
Зарплата чиновников в Свердловской области выросла почти на 10%, а у госслужащих региональных органов власти рост оказался еще выше.
Обновлено в 01:40
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Роскачество подвело итоги исследования минтая
Специалисты Роскачества протестировали филе минтая 15 брендов (14 из них отечественные и один - импортный).
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Более 60% граждан РФ не симпатизируют ни Порошенко, ни Зеленскому
Граждане РФ больше симпатизируют Владимиру Зеленскому (31%), чем Петру Порошенко (1%).
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Происшествия
Серийный педофил 14 лет скрывался от следствия и сел на 21 год
Как говорится в сообщении, свои преступления он совершал еще в начале 2000-х, а после этого 14 лет умело скрывался от следствия.
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Политика
В Госдуме предварительно оценили ущерб Крыму от Украины
На первом заседании рабочей группы в Госдуме озвучили предварительную оценку ущерба Крыму от Украины.
Обновлено вчера в 13:40
Политика
Скабеева вызвалась провести дебаты Порошенко и Зеленского
Ведущая телеканала «Россия 1» Ольга Скабеева захотела за деньги провести предвыборные дебаты кандидатов на пост президента Украины — комика Владимира Зеленского и действующего главы государства Петра Порошенко.
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Вице-спикер Рады призналась, что опубликовала фейк на российскую тему
Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко признала, что разместила в Facebook фейк о якобы причастности российской компании к ролику кандидата в президенты Владимира Зеленского, и удалила эту новость.
Обновлено в 05:08
Футбол
«Ростов» и «Локомотив» сыграли вничью в Кубке России
В Москве завершился первый полуфинальный матч между "Ростовом" и "Локомотивом" на Кубок России по футболу. Обе команды забили по два мяча.
Обновлено вчера в 14:38
Общество
Врио губернатора анонсировал кадровые изменения в Челябинской области
Ранее во время осмотра Челябинска Текслер оценил благоустройство города "на двойку", отметив, что нужно комплексное решение имеющихся проблем.
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Алина Загитова попала в рейтинг журнала Forbes
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Общество
Росстат разъяснил данные о потребности россиян в обуви
3 апреля 2019 года Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат) сообщила, что интерпретация данных исследования о потребностях россиян должна включать в себя сравнение результатов предыдущих лет.
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Власти приказали односельчанам Кадырова разобрать свои дома
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Армия и оружие
В МИД России прокомментировали слова генсека НАТО о Гитлере и Сталине
В Министерстве иностранных дел России прокомментировали слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, поставившего в один ряд Иосифа Сталина, Адольфа Гитлера и террористическую организацию «Исламское государство»*.
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Захар Прилепин: Некоторые не попадут в ад
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Обновлено 02 апреля в 06:23
Общество
Галицкий назвал три причины продажи «Магнита»
Основатель торговой сети «Магнит» Сергей Галицкий рассказал, что у него было три главных причины, которые заставили его пойти на сделку с ВТБ.
Обновлено в 04:55
Экономика
ЦБ и ФАС рекомендовали банкам раскрывать все комиссии за оплату ЖКХ
Банк России и Федеральная антимонопольная служба рекомендовали банкам раскрывать размер комиссии до внесения наличных при оплате через банкоматы и платежные терминалы различных услуг, в том числе ЖКХ и сотовой связи.
Обновлено вчера в 10:55
Происшествия
Шесть человек погибло в страшном ДТП в Подмосковье
Шесть человек погибли, еще двое – ребенок и взрослый – получили ранения, попав в ДТП на 65-м километре трассы М-4 "Дон".
Обновлено в 03:21