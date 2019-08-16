Экипаж самолета Airbus А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», который вчера был вынужден сесть из-за отказа двигателя, загоревшегося после попадания в него птицы, вернулся в Екатеринбург. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Уральские пилоты, посадившие самолет в поле, вернулись в Екатеринбург

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