Происшествия
Пилоты разбившегося в Эфиопии Boeing 737 MAX действовали по инструкцииМИР 24 вчера в 02:27
Пилоты разбившегося в Эфиопии Boeing 737 MAX выполнили все рекомендации производителя после того, как на борту возникли неполадки, сообщает «МИР 24». О деталях расследования катастрофы пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.
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Пилоты разбившегося в Эфиопии «Боинга» по инструкции отключили систему стабилизации
Интерфаксвчера в 01:33
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 02:46, Ашберн
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Эксперт оценил заявление постпреда США при НАТО о Керченском проливе
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ЦИК Украины огласила окончательные результаты выборов президента
Украинская Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обнародовала на своем сайте окончательные результаты выборов президента республики.
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В Австралии приняли закон об ответственности соцсетей за сцены насилия
Австралийский парламент в четверг принял законопроект, который предусматривает штрафы и тюремные сроки для руководства медиакомпаний за неэффективную борьбу с содержащими сцены насилия материалами, сообщает агентство Рейтер.
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В Министерстве здравоохранения Якутии проходят обыски
Обыски проводятся в здании Министерства здравоохранения Якутии и квартире одного из заместителей министра, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах республики.
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В Японии снова арестован экс-глава Nissan Карлос Гон
Бывший глава автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон в очередной раз арестован в Японии.
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Коллекторы назвали основные причины отказа должников погашать кредиты
Опрос проводился следующим образом: сотрудники агентств обзванивали неплательщиков, и, если те отказывались возвращать просроченный долг, операторы фиксировали причину отказа.
Обновлено в 00:30
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Конор Макгрегор передумал уходить
Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор сообщил, что продолжит выступать в октагоне.
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РБК составил рейтинг самых популярных в России франшиз
Место франшизы в рейтинге определяется количеством заключенных в 2018 году договоров.
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Председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович вернулся в Россию.
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Власти приказали односельчанам Кадырова разобрать свои дома
Обновлено вчера в 19:41
Политика
Финляндия не исключила возможность вступления в НАТО
«Хочу обратить внимание на то, что сказано в правительственном отчете о финской внешней политике и политике безопасности 2016 года: внимательно следя за развитием событий в сфере безопасности, Финляндия сохраняет возможность добиваться членства в НАТО», — сообщила Раутио в четверг, 4 апреля.
Обновлено в 00:37
Политика
Алексей Рогозин уйдет с поста гендиректора «Ил», сообщил источник
Алексей Рогозин уйдет с должности вице-президента Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по транспортной авиации и генерального директора Авиационного комплекса им. С. В. Ильюшина, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационной отрасли.
Обновлено в 01:58
Футбол
Гражданская жена Кокорина назвала судебное разбирательство адом
Дарья Валитова, гражданская жена арестованного футболиста «Зенита» Александра Кокорина, назвала адом судебное разбирательство в отношении её мужа, его брата Кирилла, а также игрока «Краснодара» Павла Мамаева.
Обновлено в 02:05
Политика
Еще три женщины заявили о неподобающем поведении Байдена
Еще три женщины обвинили бывшего вице-президента США в неподобающем поведении.
Обновлено в 02:02
Культура
Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ
Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
Обновлено вчера в 16:25
Хоккей
НХЛ и профсоюз договорились сохранить формат плей-офф на один год
Национальная хоккейная лига (НХЛ) и профсоюз игроков согласовали продление текущего формата плей-офф на один сезон, сообщает известный инсайдер Пьер Лебрюн.
Обновлено вчера в 16:11
Футбол
Пеле госпитализировали в Париже
Бразильского футболиста Пеле госпитализировали в Париже, сообщает RMC Sport. Об этом также пишет AFP со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 11:34
Происшествия
Названа возможная причина крушения Boeing 737 MAX в Эфиопии
Причиной крушения самолета Boeing 737 MAX 8, разбившегося в Эфиопии, могло стать столкновение с птицей или другим объектом.
Обновлено в 01:26
Политика
В Венесуэле объявили о начале уголовного процесса над Хуаном Гуайдо
В Венесуэле объявили о начале уголовного процесса над лидером оппозиции Хуаном Гуайдо, который в январе этого года провозгласил себя временным президентом страны.
Обновлено в 01:20
Общество
Москвичи смогут наблюдать первый весенний звездопад с 16 апреля
Жители Москвы смогут увидеть первый весенний звездопад с 16 по 25 апреля, пик активности метеорного потока Лириды придется на 23 апреля, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Обновлено в 01:23
Экономика
ЦБ и ФАС рекомендовали банкам раскрывать все комиссии за оплату ЖКХ
Банк России и Федеральная антимонопольная служба рекомендовали банкам раскрывать размер комиссии до внесения наличных при оплате через банкоматы и платежные терминалы различных услуг, в том числе ЖКХ и сотовой связи.
Обновлено вчера в 10:55
Технологии
Южная Корея первой в мире начала коммерческое использование сетей 5G
Сети 5G позволят обмениваться информацией в режиме реального времени на скоростях свыше 10 Гбит в секунду, что в 30 раз быстрее, чем в сетях 4G.
Обновлено в 00:58
Происшествия
СК подключился к проверке инцидента с пенсионеркой в больнице на Урале
Свердловские следователи подключились к проверке инцидента в больнице Первоуральска, где пенсионерке пришлось на коленях спускаться со второго этажа больницы, сообщает региональное управление СК РФ.
Обновлено в 01:57
Происшествия
Источник раскрыл обстоятельства гибели совладелицы S7 Филевой
Причиной авиакатастрофы, в которой погибла совладелица авиакомпании S7 Airlines Наталия Филева, стала внезапная потеря бизнес-джетом скорости при заходе на посадку.
Обновлено в 02:21
Космос
Рогозин рассказал об увольнении разработчиков корабля «Федерация»
Сотрудников корпорации «Энергия», отвечавших за работу над пилотируемым космическим кораблем «Федерация», пришлось уволить из-за их «нерадивости».
Обновлено 02 апреля в 19:52
Кино
В Сети появился первый трейлер «Джокера» с Хоакином Фениксом
Американская кинокомпания Warner Bros. Pictures опубликовала первый трейлер фильма «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли.
Обновлено вчера в 11:45
Кино
«Капитан Марвел» собрал более миллиарда долларов по всему миру
Мировые сборы фильма «Капитан Марвел» превысили отметку в миллиард долларов, пишет Deadline.
Обновлено вчера в 13:40