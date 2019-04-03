Происшествия

Пилоты разбившегося в Эфиопии Boeing 737 MAX действовали по инструкцииМИР 24 вчера в 02:27

Пилоты разбившегося в Эфиопии Boeing 737 MAX выполнили все рекомендации производителя после того, как на борту возникли неполадки, сообщает «МИР 24». О деталях расследования катастрофы пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.
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СМИ: система MCAS срабатывала на эфиопском «Боинге» несколько раз

Газета.Ruвчера в 14:57

WSJ: инструкции Boeing не помогли пилотам спасти 737 MAX Ethiopian Airlines

Коммерсантъвчера в 05:34

Пилоты разбившегося в Эфиопии «Боинга» по инструкции отключили систему стабилизации

Интерфаксвчера в 01:33

При авиакатастрофе в Эфиопии пилоты следовали инструкциям, сообщили СМИ

РИА Новостивчера в 02:42

СМИ узнали новые подробности крушения Boeing 737 MAX в Эфиопии

Известиявчера в 01:06

WSJ: пилоты упавшего эфиопского Boeing следовали инструкциям, отключив систему MCAS

ТАССвчера в 00:45

СМИ узнали новые подробности авиакатастрофы в Эфиопии

Говорит Москвавчера в 01:55
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Политика

Эксперт оценил заявление постпреда США при НАТО о Керченском проливе

Обновлено вчера в 10:08
Армия и оружие

В День Победы над столицей пролетит самолет «Премьер»

Обновлено в 01:30
Политика

ЦИК Украины огласила окончательные результаты выборов президента

Украинская Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обнародовала на своем сайте окончательные результаты выборов президента республики.
Обновлено вчера в 23:47
Происшествия

В Энгельсе два человека пострадали в аварии с маршруткой

Обновлено в 01:18
Происшествия

В Австралии приняли закон об ответственности соцсетей за сцены насилия

Австралийский парламент в четверг принял законопроект, который предусматривает штрафы и тюремные сроки для руководства медиакомпаний за неэффективную борьбу с содержащими сцены насилия материалами, сообщает агентство Рейтер.
Обновлено в 01:03
Происшествия

В Министерстве здравоохранения Якутии проходят обыски

Обыски проводятся в здании Министерства здравоохранения Якутии и квартире одного из заместителей министра, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах республики.
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия

В Японии снова арестован экс-глава Nissan Карлос Гон

Бывший глава автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон в очередной раз арестован в Японии.
Обновлено в 01:38
Шоу-бизнес

Бритни Спирс снова попала в психиатрическую больницу

Певица проведет в клинике целый месяц. Проблемы с психическим здоровьем начались у Бритни Спирс больше десяти лет назад.
Обновлено в 02:00
Экономика

Коллекторы назвали основные причины отказа должников погашать кредиты

Опрос проводился следующим образом: сотрудники агентств обзванивали неплательщиков, и, если те отказывались возвращать просроченный долг, операторы фиксировали причину отказа.
Обновлено в 00:30
Единоборства

Конор Макгрегор передумал уходить

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор сообщил, что продолжит выступать в октагоне.
Обновлено в 02:00
Экономика

РБК составил рейтинг самых популярных в России франшиз

Место франшизы в рейтинге определяется количеством заключенных в 2018 году договоров.
Обновлено в 00:01
Политика

Аркадий Дворкович вернулся в Россию

Председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович вернулся в Россию.
Обновлено вчера в 10:12
Общество

Власти приказали односельчанам Кадырова разобрать свои дома

Обновлено вчера в 19:41
Политика

Финляндия не исключила возможность вступления в НАТО

«Хочу обратить внимание на то, что сказано в правительственном отчете о финской внешней политике и политике безопасности 2016 года: внимательно следя за развитием событий в сфере безопасности, Финляндия сохраняет возможность добиваться членства в НАТО», — сообщила Раутио в четверг, 4 апреля.
Обновлено в 00:37
Политика

Алексей Рогозин уйдет с поста гендиректора «Ил», сообщил источник

Алексей Рогозин уйдет с должности вице-президента Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по транспортной авиации и генерального директора Авиационного комплекса им. С. В. Ильюшина, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационной отрасли.
Обновлено в 01:58
Футбол

Гражданская жена Кокорина назвала судебное разбирательство адом

Дарья Валитова, гражданская жена арестованного футболиста «Зенита» Александра Кокорина, назвала адом судебное разбирательство в отношении её мужа, его брата Кирилла, а также игрока «Краснодара» Павла Мамаева.
Обновлено в 02:05
Политика

Еще три женщины заявили о неподобающем поведении Байдена

Еще три женщины обвинили бывшего вице-президента США в неподобающем поведении.
Обновлено в 02:02
Культура

Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ

Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
Обновлено вчера в 16:25
Хоккей

НХЛ и профсоюз договорились сохранить формат плей-офф на один год

Национальная хоккейная лига (НХЛ) и профсоюз игроков согласовали продление текущего формата плей-офф на один сезон, сообщает известный инсайдер Пьер Лебрюн.
Обновлено вчера в 16:11
Футбол

Пеле госпитализировали в Париже

Бразильского футболиста Пеле госпитализировали в Париже, сообщает RMC Sport. Об этом также пишет AFP со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 11:34
Происшествия

Названа возможная причина крушения Boeing 737 MAX в Эфиопии

Причиной крушения самолета Boeing 737 MAX 8, разбившегося в Эфиопии, могло стать столкновение с птицей или другим объектом.
Обновлено в 01:26
Политика

В Венесуэле объявили о начале уголовного процесса над Хуаном Гуайдо

В Венесуэле объявили о начале уголовного процесса над лидером оппозиции Хуаном Гуайдо, который в январе этого года провозгласил себя временным президентом страны.
Обновлено в 01:20
Общество

Москвичи смогут наблюдать первый весенний звездопад с 16 апреля

Жители Москвы смогут увидеть первый весенний звездопад с 16 по 25 апреля, пик активности метеорного потока Лириды придется на 23 апреля, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Обновлено в 01:23
Экономика

ЦБ и ФАС рекомендовали банкам раскрывать все комиссии за оплату ЖКХ

Банк России и Федеральная антимонопольная служба рекомендовали банкам раскрывать размер комиссии до внесения наличных при оплате через банкоматы и платежные терминалы различных услуг, в том числе ЖКХ и сотовой связи.
Обновлено вчера в 10:55
Технологии

Южная Корея первой в мире начала коммерческое использование сетей 5G

Сети 5G позволят обмениваться информацией в режиме реального времени на скоростях свыше 10 Гбит в секунду, что в 30 раз быстрее, чем в сетях 4G.
Обновлено в 00:58
Происшествия

СК подключился к проверке инцидента с пенсионеркой в больнице на Урале

Свердловские следователи подключились к проверке инцидента в больнице Первоуральска, где пенсионерке пришлось на коленях спускаться со второго этажа больницы, сообщает региональное управление СК РФ.
Обновлено в 01:57
Происшествия

Источник раскрыл обстоятельства гибели совладелицы S7 Филевой

Причиной авиакатастрофы, в которой погибла совладелица авиакомпании S7 Airlines Наталия Филева, стала внезапная потеря бизнес-джетом скорости при заходе на посадку.
Обновлено в 02:21
Космос

Рогозин рассказал об увольнении разработчиков корабля «Федерация»

Сотрудников корпорации «Энергия», отвечавших за работу над пилотируемым космическим кораблем «Федерация», пришлось уволить из-за их «нерадивости».
Обновлено 02 апреля в 19:52
Кино

В Сети появился первый трейлер «Джокера» с Хоакином Фениксом

Американская кинокомпания Warner Bros. Pictures опубликовала первый трейлер фильма «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли.
Обновлено вчера в 11:45
Кино

«Капитан Марвел» собрал более миллиарда долларов по всему миру

Мировые сборы фильма «Капитан Марвел» превысили отметку в миллиард долларов, пишет Deadline.
Обновлено вчера в 13:40
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