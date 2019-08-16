Пилоты аварийно севшего в Подмосковье Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии" Дамир Юсупов и Георгий Мурзин вернулись в Екатеринбург. Командир и второй пилот прибыли в Екатеринбург ночью 16 августа. Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Пилоты аварийно севшего в поле А321 вернулись в Екатеринбург

Политика В Совфеде отреагировали на стратегию Зеленского по возвращению Крыма Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал новую стратегию Украины по возвращению Крыма под украинскую юрисдикцию.

Финансы Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов Максимальный объем вложения России в американский госдолг был в октябре 2010 года — 176,3 миллиарда долларов.

Политика Украинские раскольники решили сменить главу своей церкви Главу Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифания Думенко в ближайшее время может сменить митрополит Луцкий Михаил Зинкевич.

Происшествия Большинство пассажиров экстренно севшего А321 передумали лететь в Крым Свыше 150 из 226 пассажиров аварийного Airbus A321 "Уральских авиалиний" передумали лететь в Симферополь, сообщил РИА Новости в пятницу представитель экстренных служб Подмосковья.

Технологии Сбербанк позволит клиентам платить в магазинах отпечатком пальца Сбербанк внедрит системы оплаты в магазинах с использованием биометрии, сообщают "Ведомости".

Происшествия Посадившие в кукурузном поле самолет пилоты учились в Петербурге Благодаря профессионализму и мастерству, пилоты посадили самолет в поле. При этом оба мужчины учились на берегах Невы.

Политика Путин утвердил перенос саммитов ШОС и БРИКС из Челябинска в Петербург Президент России Владимир Путин своим указом перенес саммиты Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС из Челябинска в Санкт-Петербург.

Общество Google не ответил на требование удалить ролик с оскорблением герба РФ Американская компания Google не отреагировала на три запроса Роскомнадзора об удалении контента на сервисе YouTube, оскорбляющего государственные символы России — флаг и герб, информирует пресс-служба ведомства.

Футбол Бывший полузащитник «Локомотива» считает Баринова отморозком Полузащитник Дмитрий Тарасов рассказал, с каким настроем на тренировочные матчи выходит бывший партнер по «Локомотиву» Дмитрий Баринов, отмечая, что в некоторых ситуациях стоило бы играть менее агрессивно.

Общество Жители России назвали слова пилота «Уральских авиалиний» новым символом эпохи Слова пилота «Уральских авиалиний», который сегодня в связи с аварийной ситуацией совершил жесткую посадку после взлета возле деревни Рыбинское на окраине Жуковского — в кукурузном поле, назвали новым символом эпохи.

Армия и оружие ПВО Сирии отразили ракетный удар, предположительно, со стороны Израиля Силы противовоздушной обороны Сирии перехватили ракету, которая была выпущена из воздушного пространства Ливана в направлении города Масьяф в сирийской провинции Хама поздно вечером 15 августа.

Шоу-бизнес Тарасов: Третьего в постели я не приемлю Футболист покинул «Локомотив» после девяти сезонов в московском клубе. За сборную России Тарасов сыграл восемь матчей и забил один гол.

Экономика Группа «Эталон» завершила покупку застройщика «Лидер-инвест» Петербургская группа «Эталон» завершила покупку 49% застройщика «Лидер-инвест» у АФК «Система» Владимира Евтушенкова и стала его единственным владельцем, говорится в пресс-релизе «Эталона».

Происшествия Трёхлетнего Колю, пропавшего в омской тайге, нашли живым Трёхлетнего мальчика, которого почти двое суток искали в болотистых лесах Большереченского района, нашли живым.

Происшествия В Москве задержали женщину за покупку лекарств ребенку-инвалиду В Москве вновь задержали мать ребенка-инвалида, которая через интернет купила незарегистрированное в России лекарство.

Наука Мутантные черви оказались восприимчивее к опиоидам Исследование поведения мутантных ГМ-червей Caenorhabditis elegans позволило ученым из Флориды обнаружить у рецептора GPR139 и его гомологов антиопиоидную активность.

Политика Верховный суд Ингушетии оставил в силе решение о границе с Чечней Оппозиционеры обратились в Магасский районный суд и попросили отменить решение республиканского парламента об установлении административного рубежа между Чечней и Ингушетии от 4 октября 2018 года.

Экономика Reuters уличило Сбербанк в продаже крупных сумм в валюте Источник издания, близкий к Сбербанку, отметил, что кредитная организация постепенно конвертировала на локальном рынке всю сумму, которую удалось выручить от продажи DenizBank.

Армия и оружие Эксперты рассказали о преимуществах С-400 над американским оружием Военные эксперты назвали преимущества зенитно-ракетных комплексов С-400 над американскими аналогами. Об этом сообщает Daily Express.