Происшествия
Пилоты аварийно севшего в поле А321 вернулись в ЕкатеринбургРоссийская газета 02:47
Пилоты аварийно севшего в Подмосковье Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии" Дамир Юсупов и Георгий Мурзин вернулись в Екатеринбург. Командир и второй пилот прибыли в Екатеринбург ночью 16 августа. Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
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Летчик и бортпроводник «Уральских авиалиний» рассказывают, как посадил самолет в кукурузном поле
Екатеринбург Онлайн04:00
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