Происшествия
Пилоты А321 вернулись в ЕкатеринбургВести.Ru 03:13
Как пассажиры вернулись из Жуковского в Екатеринбург пилоты "Уральских авиалиний" Дамир Юсупов и Георгий Мурзин. 15 августа они спасли 230 жизней, посадив Airbus A321 на кукурузное поле после попадания птиц в двигатели.
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Летчик и бортпроводник «Уральских авиалиний» рассказали, как посадили самолет в кукурузном поле
Екатеринбург Онлайн04:00
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