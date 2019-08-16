Происшествия

Пилоты А321 вернулись в ЕкатеринбургВести.Ru 03:13

Как пассажиры вернулись из Жуковского в Екатеринбург пилоты "Уральских авиалиний" Дамир Юсупов и Георгий Мурзин. 15 августа они спасли 230 жизней, посадив Airbus A321 на кукурузное поле после попадания птиц в двигатели.
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ТАСС01:43

Посадивший аварийный A321 в подмосковном поле пилот вернулся в Екатеринбург

РИА Новости00:59
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