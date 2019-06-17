Происшествия

Пилотов сгоревшего в Шереметьево SSJ 100 отстранили от полетовГазета.Ru 10:16

Пилоты самолета Superjet 100, который потерпел катастрофу в Шереметьево, временно отстранены от работы, передает "Интерфакс". Как сообщил информированный источник, причиной отстранения стал стресс.
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Пилоты сгоревшего в «Шереметьево» SSJ 100 отстранены от полетов из-за стресса

Пилоты лайнера Superjet-100 "Аэрофлота", потерпевшего катастрофу в "Шереметьево", временно прекратили пилотировать самолеты национального авиаперевозчика, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс09:51

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Пилоты сгоревшего в Шереметьеве Sukhoi Superjet 100 отстранены от полётов из-за стресса

Говорит Москва10:11

Пилотов сгоревшего SSJ-100 отстранили от полётов из-за стресса

Life.ru12:16

Пилоты сгоревшего SSJ 100 временно отстранены от полетов

Коммерсантъ10:48

Пилотов сгоревшего в Шереметьево SSJ 100 отстранили от полетов

Газета.Ru10:16

«Интерфакс» сообщил об отстранении пилотов сгоревшего SSJ100 от полетов

РБК11:17

Пилотов сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 временно отстранили от полетов

Lenta.ru10:01

Пилоты сгоревшего в «Шереметьево» SSJ-100 отстранены от полетов из-за стресса

Интерфакс10:05
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 12:27, Вашингтон
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Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"Больше новостей по теме
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