Происшествия

Пилотов сгоревшего в Шереметьево SSJ 100 отстранили от полетовГазета.Ru 10:16

Пилоты самолета Superjet 100, который потерпел катастрофу в Шереметьево, временно отстранены от работы, передает "Интерфакс". Как сообщил информированный источник, причиной отстранения стал стресс.
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Пилоты сгоревшего в «Шереметьево» SSJ 100 отстранены от полетов из-за стресса

Пилоты лайнера Superjet-100 "Аэрофлота", потерпевшего катастрофу в "Шереметьево", временно прекратили пилотировать самолеты национального авиаперевозчика, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс09:51

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Пилоты сгоревшего в Шереметьеве Sukhoi Superjet 100 отстранены от полётов из-за стресса

Говорит Москва10:11

«Интерфакс» сообщил об отстранении пилотов сгоревшего SSJ100 от полетов

РБК11:17

Пилоты сгоревшего SSJ 100 временно отстранены от полетов

Коммерсантъ10:48

Пилотов сгоревшего в Шереметьево SSJ 100 отстранили от полетов

Газета.Ru10:16

Пилоты Sukhoi Superjet 100, который загорелся при посадке в Шереметьево, отстранены от полетов

Эхо Москвы11:31

Пилотов сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 временно отстранили от полетов

Lenta.ru10:01

Пилоты сгоревшего в «Шереметьево» SSJ-100 отстранены от полетов из-за стресса

Интерфакс10:05
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Армия и оружие

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Глава корпорации "МиГ" Илья Тарасенко заявил журналистам, что ВКС получили первые два истребителя МиГ-35.
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Общество

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The Guardian: должны ли приложения для знакомств рассказывать нам, насколько мы привлекательны? (The Guardian)

На прошлой неделе приложение для знакомств «Уанс» (Once) отправило пользователям (в том числе и мне) электронное письмо с уведомлением, что теперь мы можем узнать свой рейтинг.
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Происшествия

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Тело 13-летней девочки из России обнаружили поздно вечером 16 июня. Она проживала на территории Испании уже год с матерью и братом.
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Политика

Зеленский заявил о необходимости расширить санкции против РФ

Зеленский отметил, что санкции против РФ необходимо сохранять до тех пор, пока не будут восстановлены территориальная целостность и суверенитет Украины, добавив, что они являются единственным средством давления на Москву и дипломатическим инструментом для достижения результата.
Обновлено в 19:25
Политика

США прекратят программы помощи Сальвадору, Гватемале и Гондурасу

США прекращают помощь Сальвадору, Гватемале и Гондурасу из-за продолжающегося наплыва нелегальных иммигрантов из этих стран, сообщила журналистам официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус.
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Обновлено в 10:37
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Карантин в школах Томска предупредил каждый третий случай гриппа

Авторы подсчитали, что карантин в школах предупредил каждый третий случай гриппа в городе в сезон 2015–2016 года.
Обновлено в 15:12
Происшествия

В результате землетрясения в Китае есть жертвы и пострадавшие

По меньшей мере шесть человек погибли и ещё 75 пострадали в результате землетрясения на юго-западе Китая, передаёт агентство «Синьхуа».
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Наука

Российские физики сделали большой шаг к созданию «плащей-невидимок»

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Умер экс-президент Египта Мухаммед Мурси

Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер в понедельник в Каире.
Обновлено в 12:25
Космос

NASA ищет юмориста-штатника для марсианской миссии

Сотрудники NASA ищут комика, который согласился бы полететь на Марс в составе будущей межпланетной миссии.
Обновлено в 09:25
Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"Больше новостей по теме
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