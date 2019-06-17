Происшествия
Пилотов сгоревшего в Шереметьево SSJ 100 отстранили от полетовГазета.Ru 10:16
Пилоты самолета Superjet 100, который потерпел катастрофу в Шереметьево, временно отстранены от работы, передает "Интерфакс". Как сообщил информированный источник, причиной отстранения стал стресс.
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Пилоты лайнера Superjet-100 "Аэрофлота", потерпевшего катастрофу в "Шереметьево", временно прекратили пилотировать самолеты национального авиаперевозчика, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.Интерфакс09:51
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 18:32, Вашингтон
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