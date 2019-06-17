Происшествия
Пилотов сгоревшего в Шереметьево SSJ 100 отстранили от полетовГазета.Ru 10:16
Пилоты самолета Superjet 100, который потерпел катастрофу в Шереметьево, временно отстранены от работы, передает "Интерфакс". Как сообщил информированный источник, причиной отстранения стал стресс.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Пилоты лайнера Superjet-100 "Аэрофлота", потерпевшего катастрофу в "Шереметьево", временно прекратили пилотировать самолеты национального авиаперевозчика, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.Интерфакс09:51
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 15:26, Ашберн
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено в 13:31
Общество
Школьник получил 0 баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкой
В Астрахани у выпускника гимназии № 3 Артема Ярового возникли серьезные проблемы с ЕГЭ из-за гелевой ручки, сообщает "Вести.Ru".
Обновлено в 09:29
Энергетика
Медведев поручил проверить сообщения о росте цен на бензин
Глава правительства Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку проверить информацию о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.
Обновлено в 07:54
Армия и оружие
МИД РФ назвал военным преступлением ракетный удар по госпиталю в Сирии
Москва расценивает ракетный удар боевиков в Сирии по госпиталю как военное преступление, заявили в МИД РФ.
Обновлено в 13:41
Политика
Макрон выступил против выхода России из Совета Европы
Франция хотела бы избежать полного выхода России из Совета Европы, однако речь не идет о снятии санкций.
Обновлено в 14:55
Музыка
У лидера группы Megadeth нашли рак горла
Обновлено в 14:23
Политика
Умер бывший начальник «идеологического» управления КГБ Филипп Бобков
В Москве на 94-м году жизни скончался бывший первый зампред КГБ СССР и начальник пятого – "идеологического" – управления, генерал армии Филипп Бобков.
Обновлено в 05:18
Здоровье
Названы регионы с самой высокой распространенностью рака
Самое высокое значение распространенности рака по итогам 2018 г. зафиксировано в Курской области – 3331,1 случая заболевания на 100 000 населения.
Обновлено в 04:45
Общество
ООН назвала год падения численности населения России ниже 100 млн
Число жителей в России через 59 лет сократится до 100 млн человек. Это следует из демографического доклада ООН, рассчитанного до 2100 года.
Обновлено в 14:36
Экономика
У «Мосфильма» нашли договор аренды в несуществующей валюте
В договоре аренды "Мосфильма" и Росимущества указана валюта ЭКЮ, которая прекратила свое существование в 1998 году.
Обновлено в 09:27
Хоккей
Экинс назначен главным тренером «Анахайма»
Даллас Экинс назначен новым главным тренером "Анахайма", информирует официальный сайт клуба.
Обновлено в 12:20
Происшествия
Из Чемодановки уехали все цыгане
Как заявил агентству глава сельсовета Сергей Фадеев, принудительно цыган не выселяли, они уехали добровольно.
Обновлено в 12:31
Футбол
Мхитарян женился на дочери армянского бизнесмена
Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян и дочь армянского бизнесмена Микаэла Варданяна Бетти Варданян женились в армянской церкви в Италии.
Обновлено в 14:30
Политика
Зеленский заявил о неготовности Киева к диалогу с Донецком и Луганском
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не готов на прямой диалог с Донецком и Луганском, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 12:26
Политика
Европу предупредили о газовом кризисе из-за России и Украины
Европу ждет газовый кризис, если Россия и Украина не договорятся о продлении соглашения о транзите российского газа, срок которого истекает в конце 2019 года.
Обновлено в 11:22
Политика
Украина попробует провести военные корабли через Керченский пролив
13 июня в интервью «Би-би-си Украина» глава Генштаба Украины заявлял, что у Киева нет столько военнослужащих, чтобы ими рисковать, поэтому до освобождения задержанных в России моряков новых попыток пройти через пролив не будет.
Обновлено в 12:13
Политика
Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер во время суда
Обновлено в 12:25
Технологии
В 2018 году 17% россиян оплачивали покупки только наличными
В России в 2018 году 17% граждан оплачивали покупки исключительно наличными, свидетельствуют данные исследования платежной системы MasterCard.
Обновлено в 10:08
Космос
Посмотрите на Tabletop Whale — полный атлас орбит всех объектов в Солнечной системе 🔥
В Tabletop Whale, помимо Солнца и всех планет, вошли орбиты более 18 тыс. астероидов в Солнечной системе.
Обновлено в 08:42
Космос
Роскосмос отметил годовщину первого полёта женщины в космос роликом
Ролик приурочен к 56-летию подвига Валентины Терешковой, которая стала первой женщиной, побывавшей в космосе.
Обновлено вчера в 08:49
Футбол
Почему «Краснодар» скрывает диагноз Классона
В матче отборочного цикла к чемпионату Европы 2020 года против сборной Испании полузащитник Швеции и российского "Краснодара" Виктор Классон получил травму.
Обновлено вчера в 03:59
Футбол
Легенда «Ромы» Тотти покинул клуб
Экс-футболист итальянской "Ромы" Франческо Тотти, ставший по окончании профессиональной карьеры техническим директором клуба, принял решение оставить пост.
Обновлено в 10:53
Кино
Скончался актер из «Амели» Морис Бенишу
Обновлено в 14:17
Экономика
Российские авиакомпании получили рекордный убыток
Совокупный убыток российских авиакомпаний с января по март 2019 года составил 45,3 млрд руб.
Обновлено в 10:01
Здоровье
В Саратове мышиной лихорадкой заболели 762 человека
Число зарегистрированных больных геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛСП) в Саратове достигло 762 человек.
Обновлено в 07:40
Шоу-бизнес
Принц Гарри публично отчитал Меган Маркл на дне рождения Елизаветы II
Специалист по чтению по губам расшифровал приказы, которые принц Гарри отдавал своей жене Меган Маркл на дне рождения Елизаветы II.
Обновлено в 08:50
Происшествия
В МВД опровергли массовые увольнения сотрудников на фоне дела Голунова
Полиция не подтвердила информацию о массовом увольнении сотрудников УВД по западному округу Москвы в последние недели в связи с делом корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, подозреваемого в сбыте наркотиков и признанного невиновным.
Обновлено в 11:49