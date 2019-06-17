Пилотов сгоревшего в Шереметьево SSJ 100 отстранили от полетовГазета.Ru 10:16

с чего всё началось

Пилоты самолета Superjet 100, который потерпел катастрофу в Шереметьево, временно отстранены от работы, передает "Интерфакс". Как сообщил информированный источник, причиной отстранения стал стресс.

Пилотов сгоревшего в Шереметьево SSJ 100 отстранили от полетов

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