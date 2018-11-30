Пилотные проекты позволят выявлять бедные семьи и направлять им адресную помощь. Приказ недавно был подписан, сегодня состоится совещание с Минфином и Минэкономразвития, где планируется обсудить дорожную карту направления.

Пилотный проект по снижению уровня бедности в России в два раза к 2024 году стартует в субботу и будет проходить в четыре этапа. Об этом говорится в приложении к приказу Минтруда, который имеется в распоряжении ТАСС.

Пилотный проект по снижению бедности стартует в России

Энергетика Энергетика СМИ узнали о рекомендации ОПЕК+ сократить добычу нефти Экономическая комиссия ОПЕК советовала организации сократить добычу нефти на 1,3 млн барр./сутки от уровня октября 2018 года, чтобы избежать переизбытка предложения в 2019 году.

Энергетика Энергетика «Газпром» заработал триллион рублей чистой прибыли за девять месяцев По итогам 2017 г. компания отдала акционерам 190 млрд руб. (20% от чистой прибыли по МСФО) и столько же – в этом году (26%).

Экономика Экономика Продажа доли Росатома в турецкой АЭС «Аккую» может проходить частями

Экономика Экономика Новак рассказал о росте поставок российского угля в КНР Министр энергетики России Александр Новак заявил, что поставки российских энергоресурсов в Китай заметно растут.

Экономика Экономика Совет директоров ЦБ утвердил указание о новых тарифах ОСАГО Совет директоров ЦБ утвердил указание о предельных размерах базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов по ОСАГО, сообщается на сайте регулятора.

Политика Политика РФПИ представил Китаю и Японии проекты по портам и платным дорогам Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) представил инвесторам Японии и Китая инфраструктурные проекты РФ, их заинтересовали проекты по портам и платным дорогам, сообщил журналистам глава фонда Кирилл Дмитриев.

Экономика Экономика Что изменится в российских законах в декабре С 8 декабря вводится новый порядок оплаты дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, вред здоровью которым был нанесен вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Экономика Экономика Узбекистан приостановил импорт сахара с Украины Узбекистан приостановил импорт сахара из Украины, поступающие в республику партии не разгружаются и не растаможиваются, сообщает Газета. уз со ссылкой на ассоциацию сахаропроизводителей Украины (Укрцукор).

Экономика Экономика Минсельхоз не ожидает роста цен на мандарины в преддверии Нового года "Минсельхоз не ожидает роста среднеконтрактных и, как следствие, розничных цен на мандарины в этом году", - сообщил представитель министерства.

Экономика Экономика Парламент Мальдив одобрил рекордный бюджет на 2019 год Парламент Мальдивской республики утвердил рекордный бюджет на 2019 год, который будет составлять 30,2 млрд руфий (примерно 131 млрд. рублей).

Экономика Экономика Bloomberg: сделка по Brexit станет «катастрофой» для Британии Аналитический центр Centre of Economic Performance (CEP) оценил экономический эффект предлагаемой сделки между Британией и ЕС по Brexit и пришел к мрачным результатам.

Экономика Экономика Евтухов: экспорт продукции легпрома превышает 1,1 млрд долларов Экспорт продукции российской легкой промышленности по итогам 9 месяцев 2018 года составил 1,1 миллиарда долларов, к концу года его объем может достичь 1,4 миллиарда долларов, сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов на пленарной дискуссии V Всероссийского форума легкой промышленности, который проходит в Иваново.

Энергетика Энергетика «Газпром» решил резко форсировать развитие газомоторного топлива в РФ ПАО "Газпром" планирует резко форсировать развитие газомоторного топлива и начинает пилотный проект в Ростовской области.

Экономика Экономика Роскосмос назвал три причины провала плана по экспорту в 2017 году Одной из причин, которые помешали госкорпорации «Роскосмос» выполнить плановые показатели по экспорту в 2017 году, стали санкции США и ЕС.