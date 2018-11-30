Экономика

Пилотный проект по снижению бедности стартует в России
ТАСС
вчера в 16:18

Пилотный проект по снижению уровня бедности в России в два раза к 2024 году стартует в субботу и будет проходить в четыре этапа. Об этом говорится в приложении к приказу Минтруда, который имеется в распоряжении ТАСС.
ТАССвчера в 16:18
Максим Топилин
Пилотные проекты позволят выявлять бедные семьи и направлять им адресную помощь. Приказ недавно был подписан, сегодня состоится совещание с Минфином и Минэкономразвития, где планируется обсудить дорожную карту направления.
— Максим ТопилинRuNews24.ru вчера в 07:13

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Пилотный проект по снижению бедности стартует в России

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