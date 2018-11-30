Экономика
Пилотный проект по снижению уровня бедности в России в два раза к 2024 году стартует в субботу и будет проходить в четыре этапа. Об этом говорится в приложении к приказу Минтруда, который имеется в распоряжении ТАСС.
ТАССвчера в 16:18
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Пилотные проекты позволят выявлять бедные семьи и направлять им адресную помощь. Приказ недавно был подписан, сегодня состоится совещание с Минфином и Минэкономразвития, где планируется обсудить дорожную карту направления.
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Пилотный проект по борьбе с бедностью запустят в России 1 декабря. Как он будет работать?
Телеканал 360°вчера в 15:24
Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 10:17, Ашберн
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