Пилотные проекты позволят выявлять бедные семьи и направлять им адресную помощь. Приказ недавно был подписан, сегодня состоится совещание с Минфином и Минэкономразвития, где планируется обсудить дорожную карту направления.

Пилотный проект по снижению уровня бедности в России в два раза к 2024 году стартует в субботу и будет проходить в четыре этапа. Об этом говорится в приложении к приказу Минтруда, который имеется в распоряжении ТАСС.

Пилотный проект по снижению бедности стартует в России

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