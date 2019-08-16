Происшествия
Пилот, посадивший самолет в поле, извинился перед пассажирамиМоменты 04:11
Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, который смог посадить самолет Airbus А321 на кукурузное поле, извинился перед пассажирами. Уже прилетев в Екатеринбург, Юсупов, общаясь с прессой, признался, что во время экстренной посадки ничего не сообщал пассажирам борта.
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Пилот Дамир Юсупов, посадивший самолет в поле: «Немножко даже виноват перед пассажирами»
Екатеринбург Онлайн04:17
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