Происшествия
Пилот погиб при жесткой посадке вертолета Ми-2 в Краснодарском краеРБК 03:00
Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Краснодарском крае, сообщили РБК в пресс-службе регионального главка МЧС.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 09:15, Вашингтон
Транспорт
ЦОДД попросил водителей в Москве быть осторожными в жару
Час пик в пятницу в Москве будет ранним, на вылетных магистралях будет осложнено движение вплоть до 20.00, кроме того, водителям стоит быть осторожнее за рулем из-за жаркой погоды, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД) на своей странице в Twitter.
Обновлено в 07:02
Авто
Модельный ряд Chevrolet NIVA будет расширен
В рамках третьего проекта будет расширен модельный ряд Chevrolet NIVA.
Обновлено в 00:00
Происшествия
МВД нашло нарушения в работе задержавших Голунова полицейских
13 июня в связи с делом Голунова были уволены два генерала МВД – начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков и начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин.
Обновлено в 08:26
Экономика
Биткойн подорожал до $9800 и вновь обновил годовой максимум
Ралли биткойна продолжается - в ходе торгов в пятницу стоимость криптовалюты превысила $9800 впервые более чем за год.
Обновлено в 08:20
Политика
Трамп предупредил Иран об ударе
По словам источников, Трамп потребовал от Ирана начать переговоры. Иран в свою очередь предупредил США о последствиях удара по государству.
Обновлено в 06:08
Политика
Спикер парламента Грузии ушел в отставку
Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе ушел в отставку, сообщил генеральный секретарь партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе.
Обновлено в 07:30
Шоу-бизнес
Ольга Бузова вышла без штанов к детям в Кремле
"Миром правят деньги, Бузова в купальнике выступает в Кремле", - сокрушаются они. Ранее Ольга Бузова сообщила, что она популярнее Путина.
Обновлено в 02:31
Спорт
Фигуристка Загитова: не все живут так хорошо, как некоторые
Не все живут так хорошо, как некоторые люди. Надо помогать им, — заявила Загитова в эфире Первого канала.
Обновлено в 06:54
Армия и оружие
Иранские военные сбили американский беспилотник
Обновлено вчера в 03:00
Авто
УАЗ подготовил замену «Буханке»
Грузопассажирская версия УАЗ «Профи» заменит на рынке устаревшую «Буханку», которая выпускается уже более 60 лет .
Обновлено в 05:18
Происшествия
Суд арестовал главу Пушкинского района Подмосковья
Обновлено в 08:30
Происшествия
Полиция задержала более 300 участников акции протеста в Тбилиси
Полиция Грузии задержала 305 участников акции протеста в Тбилиси 20 июня, говорится в распространенном в пятницу заявлении МВД страны.
Обновлено в 09:08
Общество
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС
Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
Обновлено в 04:46
Наука
Биолог из МГУ рассказала, что делать при укусе клеща
Обновлено в 07:50
Путешествия
В ФСБ рассказали о росте числа украинских туристов в Крыму
Поток украинских туристов в Крым увеличился в два раза, за сутки через границу проходят 11 тыс. человек, сообщили 21 июня в пресс-службе регионального пограничного управления ФСБ.
Обновлено в 05:06
Происшествия
Сторонники ПЦУ избили прихожанок канонической Церкви
В селе Постойное Ровенской области около сотни агрессивных сторонников новой Православной церкви Украины (ПЦУ) при попытке захвата церковного дома Украинской православной церкви (УПЦ) избили женщин-верующих.
Обновлено в 08:44
Политика
Губернатор Калининградской области поддержал эколога Королеву
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов поддержал руководителя экологической общественной организации «Экозащита» Александру Королеву, уехавшую в Германию и попросившую там политическое убежище.
Обновлено в 08:16
Общество
21 июня наступит самая короткая ночь в году
В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
Обновлено в 04:35
Политика
Россияне не отменяют поездки в Грузию на фоне протестов в Тбилиси
Российский союз туриндустрии не владеет информацией об отменах туров в Грузию, рассказала «Интерфаксу» пресс-секретарь организации Ирина Тюрина.
Обновлено в 05:26
Экономика
Ford продаст заводы в России на торгах
Обновлено в 07:20
Футбол
«Спартак» объявил о трансфере футболиста «Ромы» Понсе
Московский футбольный клуб «Спартак» подписал контракт с аргентинским нападающим итальянской «Ромы» Эсекьеле Понсе.
Обновлено в 08:11
Здоровье
Министром здравоохранения Пензенской области станет Александр Никишин
Сегодня в официальном Твиттере главы региона появилась информация о том, что новым министром здравоохранения области станет главный врач областной больницы Александр Никишин.
Обновлено в 02:53
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом под Тверью пострадали восемь человек
Восемь человек, включая двоих детей, пострадали в результате столкновения микроавтобуса с фонарным столбом в Тверской области.
Обновлено в 04:12
Здоровье
Власти Мурманской области хотят менять систему здравоохранения
Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что в ближайшее время в регионе высадится десант из Минздрава России, чтоб провести предметный аудит, на базе которого вместе с местными врачами будет подготовлена стратегия развития всей системы здравоохранения и каждого медицинского учреждения на 5 лет.
Обновлено в 08:48
Здоровье
Ветврачи дали советы по защите домаших питомцев в жару
Под воздействием жары нередко у питомцев пропадает аппетит.
Обновлено вчера в 11:54
Музыка
Опубликована ранее неизданная версия песни Фредди Меркьюри
Компания Universal Music опубликовала на YouTube ранее не изданную версию песни лидера группы Queen Фредди Меркьюри Time Waits For No One.
Обновлено вчера в 11:45
Армия и оружие
В ДНР призвали мир осудить обстрелы района Донецка силовиками
Ранее управление Народной милиции ДНР и представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявляли, что украинские силовики в среду выпустили более 160 мин и снарядов по окраинам Донецка.
Обновлено в 08:12
Происшествия
В Петербурге госпитализировали двух братьев, которых избила мать
В Петербурге два маленьких мальчика оказались в больнице после того, как их избила и искусала собственная мать.
Обновлено в 08:51
Шоу-бизнес
Алиментов Собчак от Виторгана не дождется
На алименты Собчак подавать не стала.
Обновлено вчера в 09:29
Политика
Поместный собор Филарета отказался от томоса в пользу УПЦ
Обновлено вчера в 07:00