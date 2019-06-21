Пилот погиб при жесткой посадке вертолета Ми-2 в Краснодарском краеРБК 03:00

Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Краснодарском крае, сообщили РБК в пресс-службе регионального главка МЧС.

Пилот погиб при жесткой посадке вертолета Ми-2 в Краснодарском крае

Транспорт ЦОДД попросил водителей в Москве быть осторожными в жару Час пик в пятницу в Москве будет ранним, на вылетных магистралях будет осложнено движение вплоть до 20.00, кроме того, водителям стоит быть осторожнее за рулем из-за жаркой погоды, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД) на своей странице в Twitter.

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Политика Губернатор Калининградской области поддержал эколога Королеву Губернатор Калининградской области Антон Алиханов поддержал руководителя экологической общественной организации «Экозащита» Александру Королеву, уехавшую в Германию и попросившую там политическое убежище.

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Музыка Опубликована ранее неизданная версия песни Фредди Меркьюри Компания Universal Music опубликовала на YouTube ранее не изданную версию песни лидера группы Queen Фредди Меркьюри Time Waits For No One.

Армия и оружие В ДНР призвали мир осудить обстрелы района Донецка силовиками Ранее управление Народной милиции ДНР и представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявляли, что украинские силовики в среду выпустили более 160 мин и снарядов по окраинам Донецка.