Происшествия

Пилот погиб при жесткой посадке вертолета Ми-2 на КубаниТАСС 02:40

Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Краснодарском крае, пилот погиб, сообщили ТАСС в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ в пятницу.
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На Кубани при крушении вертолёта Ми-2 погиб пилот

Говорит Москва02:44

На Кубани упал вертолёт Ми-2

Эхо Москвы03:02

Пилот погиб при жесткой посадке вертолета Ми-2 в Краснодарском крае

РБК03:00

На Кубани проводится проверка по факту жёсткой посадки Ми-2

RT на русском04:32

Пилот погиб при жесткой посадке вертолета Ми-2 на Кубани

ТАСС02:40

В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2

РИА Новости02:38

Вертолет потерпел крушение в Краснодарском крае

РЕН ТВ02:35
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 06:09, Вашингтон
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон заподозрили в беременности

Обновлено вчера в 11:44
Политика

В Совфеде РФ призвали граждан воздержаться от поездок в Грузию

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров обратился к россиянам с призывом воздержаться от поездок в Грузию, пока ситуация там не нормализуется.
Обновлено в 04:14
Происшествия

На газоперерабатывающем заводе в Филадельфии прогремел взрыв

Обновлено в 05:46
Путешествия

Крымские пограничники сообщили о росте турпотока из Украины

Обновлено в 04:01
Армия и оружие

NYT: Трамп отменил удар по Ирану в последний момент

Как отмечает издание, Трамп отменил удары по радиолокационным станциям и ракетным батареям Ирана из-за роста напряженности в течение дня.
Обновлено в 04:43
Общество

Прокуратура проверит трехкопеечный годовой доход амурского депутата

В отношении депутата заксобрания Амурской области Сергея Труша региональная прокуратура проводит проверку.
Обновлено в 05:25
Хоккей

Пенсия Овечкина составит почти миллион рублей

Обновлено вчера в 15:54
Общество

21 июня наступит самая короткая ночь в году

В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
Обновлено в 04:35
Здоровье

Треть жителей Камбоджи оказалась заражена паразитическим червем

Каждый третий житель Камбоджи оказался носителем личинок паразитической нематоды Strongyloides stercoralis, иногда вызывающей чесотку и проблемы с желудком у ее носителей.
Обновлено в 05:10
Общество

Ученые назвали смертельную опасность длинного рабочего дня

Французские ученые пришли к выводу, что рабочий день более десяти часов повышает риск развития инсульта.
Обновлено в 04:12
Политика

Восьмой бизнесмен из «списка Титова» вернулся в Россию

Бизнесмен из Санкт-Петербурга, гендиректор компаний "Биоресурс" и "Гранит-ПМГ" Роман Стародубец, входивший в так называемый лондонский список уполномоченного при президенте РФ по правам предпринимателей Бориса Титова, в пятницу вернулся в Россию, сообщили в пресс-службе бизнес-омбудсмена.
Обновлено в 04:05
Происшествия

В отношении главы Ахтубинска возбудили уголовное дело

Сотрудники правоохранительных органов возбудили в отношении него уголовное дело.
Обновлено в 05:32
Политика

В Литве назвали «Северный поток — 2» неуважением к политике ЕС

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в интервью Euractiv заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» является «примером неуважения» к политике Евросоюза.
Обновлено вчера в 22:56
Политика

Мать осужденной в США россиянки Осиповой пожаловалась на угрозы

Обновлено в 05:51
Политика

Суд позволил Саакашвили участвовать в выборах в Раду

В Киеве суд разрешил бывшему грузинскому лидеру Михаилу Саакашвили принимать участие в досрочных выборах в Раду.
Обновлено в 04:44
Происшествия

ФСБ разоблачила в Карачаево-Черкесии группу исламистов

Группу исламистов разоблачили в Карачаево-Черкесии, они вели пропаганду и вынашивали планы построить на Кавказе шариатское государство, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ.
Обновлено в 06:02
Общество

Аналитики назвали Воронеж городом с самыми дорогими платьями в России

Аналитики популярного сайта объявлений в России "Avito" провели анализ и выяснили, что в Воронеже спрос на платья для выпускниц за год вырос на 37,9%. Сам наряд к торжеству подорожал на 14,9% за год.
Обновлено в 04:43
Политика

Чешский президент призвал Украину смириться с потерей Крыма

Украине и мировому сообществу следует смириться с воссоединением Крыма с Россией, заявил президент Чехии Милош Земан в интервью телеканалу Barrandov.
Обновлено вчера в 21:03
Политика

Пожарный из Светлого пожаловался Путину на низкую зарплату

Пожарный из Светлого Станислав Таукачикас пожаловался президенту РФ Владимиру Путину на низкую зарплату.
Обновлено вчера в 05:27
Общество

ЦБ РФ разработал задачник по финансовой грамотности для школьников

Банк России подготовил сборник математических задач "Основы финансовой грамотности" для школьников 1-11 классов, сообщается на сайте ЦБ.
Обновлено в 03:45
Общество

В МВД предложили расширить полномочия инспекторов ДПС

Министерство внутренних дел России предложило расширить полномочия инспекторов ДПС для упрощения оформления правонарушений на дороге, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 05:19
Армия и оружие

В НАТО обвинили Россию в разрушении «архитектуры безопасности» Европы

В Оборонном колледже НАТО обвинили Россию в желании уничтожить европейскую «архитектуру безопасности».
Обновлено в 02:10
Общество

МЧС предупредило москвичей о сильной жаре

Обновлено в 05:45
Происшествия

Суд вынес приговор по делу об обрушении жилого дома в Междуреченске

Сегодня в Междуреченске огласили приговор по уголовному делу об обрушении жилого дома по улице Весенней,16.
Обновлено в 05:25
Политика

Портнов «спокойно принял» отмену своего назначения в КНУ им. Шевченко

Своими мыслями Портнов поделился в Telegram-канале 20 июня Ранее в тот же день, 20 июня, около 300 студентов КНУ имени Шевченко устроили акцию протеста против назначения Портнова на указанную должность.
Обновлено в 02:07
Авто

УАЗ готовит семейный внедорожник на базе УАЗ «Профи»

Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместную версию модели УАЗ-1288 накануне появилось в открытой базе Росстандарта.
Обновлено вчера в 04:25
Футбол

Фернандо Торрес заявил о завершении карьеры

Обновлено в 02:27
Происшествия

В Челябинске BMW протаранил несколько машин на парковке

В Челябинске молодой человек на BMW 5-серии устроил массовое ДТП.
Обновлено в 00:16
Происшествия

В Тверской области восемь человек пострадали в ДТП

Обновлено в 02:42
Кино

Marvel приглашала Киану Ривза почти в каждый фильм своей киновселенной

Глава Marvel Studios Кевин Файги в разговоре с изданием ComicBook признался, что студия уже давно хочет сделать Киану Ривза частью своей киновселенной, но пока актёр не нашёл для себя идеальную роль.
Обновлено вчера в 02:51
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