Происшествия
Пилот погиб при жесткой посадке вертолета Ми-2 на КубаниТАСС 02:40
Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Краснодарском крае, пилот погиб, сообщили ТАСС в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ в пятницу.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 06:09, Вашингтон
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон заподозрили в беременности
Обновлено вчера в 11:44
Политика
В Совфеде РФ призвали граждан воздержаться от поездок в Грузию
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров обратился к россиянам с призывом воздержаться от поездок в Грузию, пока ситуация там не нормализуется.
Обновлено в 04:14
Армия и оружие
NYT: Трамп отменил удар по Ирану в последний момент
Как отмечает издание, Трамп отменил удары по радиолокационным станциям и ракетным батареям Ирана из-за роста напряженности в течение дня.
Обновлено в 04:43
Общество
Прокуратура проверит трехкопеечный годовой доход амурского депутата
В отношении депутата заксобрания Амурской области Сергея Труша региональная прокуратура проводит проверку.
Обновлено в 05:25
Хоккей
Пенсия Овечкина составит почти миллион рублей
Обновлено вчера в 15:54
Общество
21 июня наступит самая короткая ночь в году
В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
Обновлено в 04:35
Здоровье
Треть жителей Камбоджи оказалась заражена паразитическим червем
Каждый третий житель Камбоджи оказался носителем личинок паразитической нематоды Strongyloides stercoralis, иногда вызывающей чесотку и проблемы с желудком у ее носителей.
Обновлено в 05:10
Общество
Ученые назвали смертельную опасность длинного рабочего дня
Французские ученые пришли к выводу, что рабочий день более десяти часов повышает риск развития инсульта.
Обновлено в 04:12
Политика
Восьмой бизнесмен из «списка Титова» вернулся в Россию
Бизнесмен из Санкт-Петербурга, гендиректор компаний "Биоресурс" и "Гранит-ПМГ" Роман Стародубец, входивший в так называемый лондонский список уполномоченного при президенте РФ по правам предпринимателей Бориса Титова, в пятницу вернулся в Россию, сообщили в пресс-службе бизнес-омбудсмена.
Обновлено в 04:05
Происшествия
В отношении главы Ахтубинска возбудили уголовное дело
Сотрудники правоохранительных органов возбудили в отношении него уголовное дело.
Обновлено в 05:32
Политика
В Литве назвали «Северный поток — 2» неуважением к политике ЕС
Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в интервью Euractiv заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» является «примером неуважения» к политике Евросоюза.
Обновлено вчера в 22:56
Политика
Суд позволил Саакашвили участвовать в выборах в Раду
В Киеве суд разрешил бывшему грузинскому лидеру Михаилу Саакашвили принимать участие в досрочных выборах в Раду.
Обновлено в 04:44
Происшествия
ФСБ разоблачила в Карачаево-Черкесии группу исламистов
Группу исламистов разоблачили в Карачаево-Черкесии, они вели пропаганду и вынашивали планы построить на Кавказе шариатское государство, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ.
Обновлено в 06:02
Общество
Аналитики назвали Воронеж городом с самыми дорогими платьями в России
Аналитики популярного сайта объявлений в России "Avito" провели анализ и выяснили, что в Воронеже спрос на платья для выпускниц за год вырос на 37,9%. Сам наряд к торжеству подорожал на 14,9% за год.
Обновлено в 04:43
Политика
Чешский президент призвал Украину смириться с потерей Крыма
Украине и мировому сообществу следует смириться с воссоединением Крыма с Россией, заявил президент Чехии Милош Земан в интервью телеканалу Barrandov.
Обновлено вчера в 21:03
Политика
Пожарный из Светлого пожаловался Путину на низкую зарплату
Пожарный из Светлого Станислав Таукачикас пожаловался президенту РФ Владимиру Путину на низкую зарплату.
Обновлено вчера в 05:27
Общество
ЦБ РФ разработал задачник по финансовой грамотности для школьников
Банк России подготовил сборник математических задач "Основы финансовой грамотности" для школьников 1-11 классов, сообщается на сайте ЦБ.
Обновлено в 03:45
Общество
В МВД предложили расширить полномочия инспекторов ДПС
Министерство внутренних дел России предложило расширить полномочия инспекторов ДПС для упрощения оформления правонарушений на дороге, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 05:19
Армия и оружие
В НАТО обвинили Россию в разрушении «архитектуры безопасности» Европы
В Оборонном колледже НАТО обвинили Россию в желании уничтожить европейскую «архитектуру безопасности».
Обновлено в 02:10
Общество
МЧС предупредило москвичей о сильной жаре
Обновлено в 05:45
Происшествия
Суд вынес приговор по делу об обрушении жилого дома в Междуреченске
Сегодня в Междуреченске огласили приговор по уголовному делу об обрушении жилого дома по улице Весенней,16.
Обновлено в 05:25
Политика
Портнов «спокойно принял» отмену своего назначения в КНУ им. Шевченко
Своими мыслями Портнов поделился в Telegram-канале 20 июня Ранее в тот же день, 20 июня, около 300 студентов КНУ имени Шевченко устроили акцию протеста против назначения Портнова на указанную должность.
Обновлено в 02:07
Авто
УАЗ готовит семейный внедорожник на базе УАЗ «Профи»
Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместную версию модели УАЗ-1288 накануне появилось в открытой базе Росстандарта.
Обновлено вчера в 04:25
Футбол
Фернандо Торрес заявил о завершении карьеры
Обновлено в 02:27
Происшествия
В Челябинске BMW протаранил несколько машин на парковке
В Челябинске молодой человек на BMW 5-серии устроил массовое ДТП.
Обновлено в 00:16
Происшествия
В Тверской области восемь человек пострадали в ДТП
Обновлено в 02:42
Кино
Marvel приглашала Киану Ривза почти в каждый фильм своей киновселенной
Глава Marvel Studios Кевин Файги в разговоре с изданием ComicBook признался, что студия уже давно хочет сделать Киану Ривза частью своей киновселенной, но пока актёр не нашёл для себя идеальную роль.
Обновлено вчера в 02:51