Пилот погиб в результате жесткой посадки легкомоторного самолета под деревней Минино Клинского района Московской области. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе подмосковного главка МЧС. Помимо пилота на борту находился 12-летний ребенок.

Пилот погиб при жесткой посадке легкомоторного самолета в Подмосковье

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