Происшествия
ИзвестияПилот погиб при жесткой посадке легкомоторного самолета в Подмосковье
Пилот погиб в результате жесткой посадки легкомоторного самолета под деревней Минино Клинского района Московской области. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе подмосковного главка МЧС. Помимо пилота на борту находился 12-летний ребенок.
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Футбол
«Ростов» обыграл «Локомотив» в молодежном первенстве
Победный гол забил Владимир Абрамов.
Спорт-Экспресс 05:21
Политика
Бортко подал заявление о снятии с выборов и допустил уход из Госдумы
Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ Владимир Бортко подал в горизбирком северной столицы заявление о снятии с выборов.
Вести.Ru 04:48
Политика
Эксперты: Польша была жертвой Германии и СССР, и нужно донести миру правду о II Мировой войне (Polskie Radio, Польша) (Polskie Radio)
1 сентября в Варшаве пройдут памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, которая началась 1 сентября 1939 года нападением Германии на Польшу.
ИноСМИ 02:02
Происшествия
В квартиру студента Егора Жукова пришли с обыском
Домой к студенту Высшей школы экономики Егору Жукову, арестованному по делу о массовых беспорядках, пришли с обыском.
Ведомости 06:07
Транспорт
В московских аэропортах задержаны и отменены более ста рейсов
В московских аэропортах задержаны и отменены более ста рейсов, согласно данным сервиса «Яндекс.Расписания».
RT на русском 01:07
Политика
Пушков прокомментировал заявление главы МИД Украины о Донбассе
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков оценил заявление нового главы МИД Украины Вадима Пристайко о разрешении кризиса в Донбассе за полгода, назвав его амбициозным, но сомнительным.
RT на русском вчера в 22:41
Происшествия
В Башкирии мать призналась в убийстве своего годовалого сына
Подозреваемая в убийстве собственного годовалого сына 28-летняя жительница села Исмаилово Дюртюлинского района Башкирии Юлия Хабирова призналась в содеянном на допросе в региональном Следственном управлении СКР, передает НСН.
Газета.Ru 04:58
Общество
Кабмин поручил ФАС подготовить план развития конкуренции до 2025 года
Правительство России поручило Федеральной антимонопольной служба (ФАС) до 10 марта 2020 года представить новый проект национального плана развития конкуренции, рассчитанный на период до 2025 года.
Российская газета 05:54
Общество
Что изменится в российских законах в сентябре 2019 года
1 сентября вступят в силу новые правила продажи билетов в театры, на концерты и другие развлекательные мероприятия.
РБК 02:04
Общество
Прокуратура вновь напомнила Соболь о незаконности акции 31 августа
Вести.Ru вчера в 09:15
Происшествия
Пьяный водитель в Бийске насмерть сбил девушку
Ugpressa.ru 00:02
Общество
Медведев раскритиковал регионы за медленную работу по очистке Волги
Председатель правительства России Дмитрий Медведев раскритиковал приволжские регионы за медленное освоение средств, выделенных из бюджета на реализацию проекта по оздоровлению Волги.
Lenta.ru вчера в 11:12
Армия и оружие
Сирийские беженцы массово штурмуют турецкие КПП в Идлибе
Сегодня утром у КПП Баб эль-Хава и Атма начались массовые протесты сирийцев, пытающихся пересечь границу Турции.
Новостной фронт вчера в 13:37
Армия и оружие
Схвачен бельгиец, прозванный Палачом из Ракки
Сирийские курды схватили бельгийца Ануара Хаддуши, получившего прозвище Палач из Ракки.
Вести.Ru вчера в 04:34
Экономика
Росстат зафиксировал рост размера пенсии в июле
Реальная средняя ежемесячная пенсия в России в июле 2019 года выросла по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года на 1,4%, сообщается в докладе Росстата.
ТАСС вчера в 12:23
Армия и оружие
Эрдоган заявил о переговорах с Россией по поставкам Су-57
Газета.Ru вчера в 08:24
Футбол
«Зенит» арендовал защитника «Минска»
Договор аренды предусматривает в дальнейшем первоочередное право на приобретение игрока "Зенитом" Желаем Дмитрию удачи и пусть у него всё получится Публикация от Футбольный Клуб "Минск" (@ fcminsk_official) 31 Авг 2019 в 1:09 PDT Прищепа в марте дебютировал за основной состав "Минска", с тех пор он провел в высшей лиге чемпионата Белоруссии 13 матчей.
Газета.Ru 05:10
Армия и оружие
В США приступили к созданию космических войск
В США официально приступило к работе космическое командование, созданное в начале текущего года.
Клопс вчера в 01:15
Музыка
Киркоров не попал в фонограмму во время выступления на «Новой волне»
Российского певца Филиппа Киркорова уличили в пении под фонограмму во время выступления на фестивале "Новая волна" в Сочи.
Газета.Ru 01:27
Политика
Зеленский и Дуда начали двусторонние переговоры
Президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда начали двустороннюю встречу в Польше, куда украинский лидер прибыл с официальным визитом.
RT на русском 05:49
Армия и оружие
Минобороны успешно запустило «Рокот» с военным спутником
Московский Комсомолец вчера в 10:28
Шоу-бизнес
Ольга Орлова объяснила свое одиночество скукой от мужчин
Большинство подписчиков сошлись во мнении, что Орлова однажды все же встретит того самого, кто сделает ее счастливой.
Московский Комсомолец 05:01
Здоровье
Молодые врачи Кузбасса могут стать миллионерами
Вениамин проходил ординатуру в Томске и уже хотел там остаться, однако, такая мера поддержки вернула молодого медика на малую родину.
Сибдепо вчера в 05:54
Технологии
Россияне до сих пор верят, что Земля плоская
Анализ целого массива публикаций в социальных медиа, в которых поддерживается идея теории плоской Земли, то есть «плоского диска, окаймленного ледяной стрелой Антарктиды» показал: в период с августа 2016 по август 2019 года в распространении темы участвовало более 470 тыс. авторов.
Московский Комсомолец вчера в 13:16
Наука
Ионные кластеры фосфата кальция восстановили зубную эмаль
Чанюй Шао (Changyu Shao) с коллегами из Чжэцзянского университета предложили новый тип ионных кластеров фосфата кальция, стабилизированного простым легколетучим триэтиламином, которые способны обеспечить эпитаксиальный рост зубной эмали с такой же сложной структурой, как и у натуральной.
N+1 вчера в 14:00
Автоспорт
Пике выиграл первую гонку Формулы-3 в Бельгии, Шварцман — второй
Пилот команды Trident Педро Пике одержал победу в первой гонке Формулы-3 на этапе в Бельгии.
Чемпионат 05:22
Футбол
Женская сборная России с победы стартовала в отборе на Евро-2021
Матч ТВ вчера в 15:54
Происшествия
Число жертв взрыва на химзаводе в Индии возросло до 12
В результате взрыва на химическом заводе в индийском штате Махараштра погибли 12 человек.
Газета.Ru 05:48