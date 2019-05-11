Происшествия
Пилот из Австралии летел в одиночку без сознания в течение 40 минутRT на русском вчера в 21:22
В Австралии пилот-стажёр в ходе учебного полёта 40 минут летел в одиночку без сознания. Об этом информирует ABC со ссылкой на Австралийское бюро транспортной безопасности. Отмечается, что пилот не ел завтрак и потерял сознание примерно через 40 минут полёта и оставался без сознания ещё 40 минут.
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