Происшествия

Пилот из Австралии летел в одиночку без сознания в течение 40 минутRT на русском вчера в 21:22

В Австралии пилот-стажёр в ходе учебного полёта 40 минут летел в одиночку без сознания. Об этом информирует ABC со ссылкой на Австралийское бюро транспортной безопасности. Отмечается, что пилот не ел завтрак и потерял сознание примерно через 40 минут полёта и оставался без сознания ещё 40 минут.
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Пилот из Австралии летел в одиночку без сознания в течение 40 минут

RT на русскомвчера в 21:22

Пилот 40 минут летел без сознания

Телеканал 360°вчера в 18:27

Пилот пролетел без сознания 40 минут над Австралией

Известиявчера в 19:28

Австралийский пилот летел в одиночку без сознания в течение 40 минут

РИА Новостивчера в 19:00

Пилот-стажер около 40 минут летел без сознания

РЕН ТВвчера в 18:28

В Австралии авиапилот 40 минут летел без сознания

РБКвчера в 20:41

Пилот летел без сознания в течение 40 минут

Lenta.ruвчера в 18:01
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