Пилот из Австралии летел в одиночку без сознания в течение 40 минутRT на русском вчера в 21:22

В Австралии пилот-стажёр в ходе учебного полёта 40 минут летел в одиночку без сознания. Об этом информирует ABC со ссылкой на Австралийское бюро транспортной безопасности. Отмечается, что пилот не ел завтрак и потерял сознание примерно через 40 минут полёта и оставался без сознания ещё 40 минут.

Пилот из Австралии летел в одиночку без сознания в течение 40 минут

Технологии За 50 лет человечество уничтожило порядка 20% видов животных на Земле За последние 50 лет активной промышленной и сельскохозяйственной деятельности человека удалось "добиться" того, что порядка 20% видов животных на планете исчезли навсегда, ещё более 1 миллиона находятся под угрозой полного исчезновения, говорится в статье IPBES.

Происшествия Вдохновитель Brexit скрылся с места устроенного им ДТП Британский политик Найджел Фараж, ставший одним из вдохновителей Brexit, сбежал с места ДТП в Кенте.

Здоровье Роспотребнадзор рассказал, как защититься от жары Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека с наступлением теплых дней даёт общие советы по сохранению здоровья в жаркую погоду.

Политика Марин Ле Пен выдвинула ультиматум президенту Франции Издание Le Parisien прокомментировало заявление председателя партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен касательно предстоящих выборов в Европарламент, назвав его ультиматумом президенту Франции Эммануэлю Макрону, заставляющим вспомнить о Шарле Де Голле.

Политика Захарова ответила главе МИД Японии на «резкие высказывания» Лаврова Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала "резкость" высказываний главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова во время переговоров с японским коллегой Таро Коно в Москве.

Происшествия СМИ сообщили о смерти Сергея Доренко Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко скончался в Москве в возрасте 59 лет. Об этом сообщает telegram-канал 112.

Происшествия Пять человек пострадали в аварии с самолетом и бензовозом в Торонто Пять человек пострадали в результате столкновения самолета авиакомпании Air Canada с топливозаправщиком в международном аэропорту Торонто.

Общество Высокоскоростной катер разрабатывают в России Высокоскоростной катер «Кречет» с глиссирующими лыжами разрабатывает Центральное конструкторское бюро имени Алексеева.

Энергетика Россия получила контроль над украинской экономикой, заявил эксперт Россия получила контроль над украинской экономикой, заявил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в эфире телеканала NewsOne.

Политика На Украине рассказали о будущем железнодорожного сообщения с Россией Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.

Политика Зеленский обратился к Раде с требованием по инаугурации Избранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к Верховной Раде с требованием "от имени народа" провести церемонию инаугурации в воскресенье, 19 мая.

Хоккей Сборная Чехии победила шведов в стартовом матче чемпионата мира Хоккеисты сборной Чехии победили команду Швеции в матче группового раунда чемпионата мира в Словакии.

Политика Коломойский назвал две вероятные должности Порошенко После вступления в должность избранного президента Украины Владимира Зеленского действующий глава государства Петр Порошенко может претендовать на пост министра иностранных дел или украинского посла в Соединенных Штатах.

Путешествия Определены десять самых популярных стран для отдыха летом В десятку самых популярных стран попали также Болгария, Казахстан, Молдавия, Киргизия и Азербайджан.

Общество Уроженку России в США посадили на 12 лет за мошенничество Суд в Нью-Йорке приговорил к 12 годам уроженку России, гражданку Германии Анну Сорокину за крупное мошенничество, сообщает Guardian.

Происшествия На Алтае обнаружено тело пятого туриста, погибшего после схода лавины Поиски еще двух погибших продолжаются Спасатели обнаружили тело пятого туриста, который погиб в горах Алтая в результате схода лавины, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Хоккей Елесин подписал контракт с «Калгари» Защитник «Локомотива» Александр Елесин подписал контракт новичка с «Калгари Флэймз» и проведёт за океаном два ближайших сезона.

Футбол Мещеряков: не ожидал, что «Локомотив» так легко обыграет «Рубин» Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал победу со счётом 4:0 в домашнем матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином».

Экономика Энергетики помогут россиянам сэкономить на электричестве Российские энергетики готовят новшества, которые помогут мелким и средним потребителям сэкономить на электричестве.