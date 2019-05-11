Пилот 40 минут летел без сознания над АвстралиейГазета.Ru вчера в 21:10

Австралийский пилот летел в одиночку без сознания в течение 40 минут.

Пилот 40 минут летел без сознания над Австралией

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