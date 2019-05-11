Происшествия
Пилот 40 минут летел без сознания над АвстралиейГазета.Ru вчера в 21:10
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Политика
На Украине рассказали о будущем железнодорожного сообщения с Россией
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
Обновлено вчера в 21:52
Политика
Парад Победы в Москве впечатлил западные СМИ
Напомним, 9 мая в Москве на Красной площади состоялся парад, приуроченный к 74-й годовщине победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне.
Обновлено вчера в 11:14
Армия и оружие
Запад прорабатывает захват Калининграда
Западные страны прорабатывают сценарий захвата Калининграда.
Обновлено вчера в 09:35
Общество
Энергетики помогут россиянам сэкономить на электричестве
Российские энергетики придумали специальный проект, который позволяет потребителю сэкономить на электричестве.
Обновлено в 01:29
Политика
Турция опровергла сообщения об отказе покупать российские С-400
Обновлено вчера в 15:20
Армия и оружие
Сирийские С-300 вели и перехватили израильские истребители
Помимо прочего, имеются сведения о том, что российские боевые истребители были направлены на перехват израильских самолётов с целью не допустить атаки со стороны сирийских военных, которые, фактически, уже способны поражать при помощи ЗРК С-300 находящиеся на вооружении Израиля истребители.
Обновлено вчера в 09:24
Происшествия
Под Саратовом два человека погибли в ДТП с автобусом
Обновлено вчера в 19:54
Происшествия
CBS: в Хьюстонском судоходном канале произошел разлив топлива
Обновлено вчера в 23:40
Политика
В Раде предложили провести инаугурацию Зеленского 1 июня
Депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Александр Сугоняко зарегистрировал в Раде проект постановления о проведении 1 июня 2019 года торжественного заседания украинского парламента, посвященного принесению присяги избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 09:05
Происшествия
Журналисты узнали детали биографий пилотов сгоревшего SSJ 100
Обновлено вчера в 08:46
Политика
Волкер призвал Россию вернуть Донбасс под контроль Киева
Ранее News.ru писал, что Волкер предостерёг новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского от смены политики Киева в отношении Донбасса.
Обновлено вчера в 11:08
Кино
Лоза счёл фильм «Т-34» подходящим для любителей «Годзиллы»
Музыкант и композитор Юрий Лоза сообщил, что ему трудно всерьёз воспринять действо фильма «Т-34».
Обновлено вчера в 23:47
Происшествия
Дочери Доренко попросили полицию расследовать причины смерти отца
Обновлено вчера в 13:46
Происшествия
Истребители ВВС Индии посадили в Джайпуре украинский самолет
Обновлено вчера в 15:36
Политика
Порошенко попросил Меркель ужесточить санкции в отношении России
Действующий президент Украины Петр Порошенко обратился к канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой ужесточить санкции в отношении Российской Федерации.
Обновлено вчера в 06:26
Авто
Назван ТОП-5 авто с большим пробегом, которые можно брать
«Автоновости дня» предлагают вашему вниманию ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено в 01:00
Футбол
«Локомотив» разгромил «Рубин» в матче чемпионата России
Московский "Локомотив" нанес поражение казанскому "Рубину" в матче 28-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено вчера в 13:57
Кино
Скончался сценарист фильмов о Человеке-пауке Элвин Сарджент
Обновлено в 00:44
Здоровье
Медики назвали продукты со стола россиян, содержащие смертельные яды
Отечественные медики назвали продукты, блюда из которых присутствуют на столе россиян, однако в них могут содержаться смертельные яды.
Обновлено в 00:22
Политика
Адвокат Бутиной подтвердил информацию о ее переводе из тюрьмы
Обновлено вчера в 22:55
Кино
Умерла народная артистка России Нелли Корниенко
Народная артистка России Нелли Корниенко умерла в возрасте 80 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщается на сайте Малого театра.
Обновлено вчера в 13:12
Шоу-бизнес
Катя Лель показала своим подписчикам НЛО
В Instagram российская певица Катя Лель разместила видеоролик, на котором якобы запечатлен неопознанный летающий объект.
Обновлено вчера в 21:47
Футбол
Клопп раскритиковал решение УЕФА провести финал ЛЕ в Баку
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил недоумение тем фактом, что финал Лиги Европы-2019 состоится в азербайджанском Баку.
Обновлено вчера в 09:31
Происшествия
В Японии произошло землетрясение
Буквально за час произошло землетрясение в 5,6 баллов в том же районе, в 22 км от Миядзаки, очаг залегал на 30-ти километровой глубине.
Обновлено вчера в 02:40
Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено 09 мая в 13:21
Футбол
Фанаты «Бордо» выбирают будущих новичков, в списке – Дзагоев
На сайте WebGirondins болельщики «Бордо» проводят голосование по поводу трансферов во время летнего межсезонья.
Обновлено в 01:18
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу
Переменная облачность и кратковременные дожди ожидаются в Москве в субботу, 11 мая.
Обновлено в 00:45
Политика
Киев ответил на неявку России в трибунал по делу украинских моряков
Отсутствие России на публичных слушаниях в Международном трибунале по морскому праву (ITLOS) по делу украинских моряков 10 мая не освобождает Москву от выполнения обязательного решения суда.
Обновлено вчера в 08:33
Энергетика
Россия получила контроль над украинской экономикой, заявил эксперт
Россия получила контроль над украинской экономикой, заявил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 21:02
Происшествия
Нацсобрание Франции одобрило законопроект о восстановлении Нотр-Дама
Национальное собрание Франции одобрило законопроект о реставрации собора Парижской Богоматери, пострадавшего в результате пожара в апреле 2018 года, передает телеканал LCP.
Обновлено вчера в 21:20