Происшествия

Пилот 40 минут летел без сознания над АвстралиейГазета.Ru вчера в 21:10

Австралийский пилот летел в одиночку без сознания в течение 40 минут.
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Пилот из Австралии летел в одиночку без сознания 40 минут

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В Австралии пилот 40 минут летел без сознания

РБКвчера в 20:41

Пилот 40 минут летел без сознания

Телеканал 360°вчера в 18:27

Австралийский пилот летел в одиночку без сознания в течение 40 минут

РИА Новостивчера в 19:00

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