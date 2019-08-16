Происшествия

Пилот аварийного А321 объяснил, почему не выпустил шассиREGNUM 14:54

Пилот совершившего аварийную посадку в Подмосковье самолёта А321 Дамир Юсупов не стал выпускать шасси, чтобы как можно мягче посадить судно. Об этом он сообщил в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
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