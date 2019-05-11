Происшествия
Пилот 40 минут летел без сознания над АвстралиейГазета.Ru вчера в 21:10
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Политика
США отказали в визе российским делегатам
США отказали в визе двоим российским участникам Третьего подготовительного комитета конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке, сообщил российский МИД.
Обновлено вчера в 18:00
Шоу-бизнес
Егор Крид отменил выступление в Москве
По словам Крида, концерт перенесли на неопределённую дату из-за плохой погоды.
Обновлено вчера в 12:36
Происшествия
Венедиктов подтвердил смерть Доренко
Ведущий радиостанции Алексей Венедиктов подтвердил смерть главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко.
Обновлено 09 мая в 13:43
Общество
Наследницу-самозванку из России приговорили в США к 12 годам тюрьмы
Обновлено вчера в 08:08
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте нежно поздравила младшего сына с днем рождения
В Instagram Кристина Орбакайте поделилась фото с тортом и Дени, а также нежно поздравила ребенка.
Обновлено в 03:15
Происшествия
Семеро школьников в Японии пострадали при падении навеса от солнца
В японской префектуре Фукусима семеро школьников пострадали при падении навеса от солнца во время проведения спортивного праздника на территории учебного заведения.
Обновлено в 04:03
Армия и оружие
НАТО продолжает нести потери в Латвии: умер второй албанский солдат
В столице Латвии, в рижской Восточной клинической университетской больнице от полученных травм скончался уже второй военнослужащий вооруженных сил Албании, майор Клодиан Тануши.
Обновлено в 03:12
Политика
Штаб Зеленского призвал украинцев сообщать о своих проблемах
В штабе отметили, что на жалобы отреагирует сам Владимир Зеленский.
Обновлено в 04:59
Политика
Ле Пен выдвинула ультиматум Макрону
Глава правой партии "Национальное объединение" Франции Марин Ле Пен выдвинула ультиматум президенту Эммануэлю Макрону, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:27
Кино
В Иркутске умер режиссёр Николай Тарханов
Российский режиссёр и фотограф Николай Тарханов скончался в Иркутске на 52-м году жизни, передаёт сайт kp.ru со ссылкой на его знакомого, певца Аркадия Стародубцева.
Обновлено в 01:10
Культура
В Москве прощаются с Евгением Крылатовым
Друзья, коллеги и поклонники пришли в Московсковский дом композиторов, где в субботу проходит прощание с Евгением Крылатовым.
Обновлено в 04:47
Общество
Поклонская сказала неудобную правду о проблемах Крыма
Депутат Госдумы Наталья Поклонская обратила внимание на шумиху вокруг акции «Бессмертный полк» и молчание о реальных проблемах Крыма и России.
Обновлено вчера в 23:51
Авто
Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать
Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено в 02:51
Экономика
Пострадавшим от пожаров в Забайкалье выделили 450 миллионов рублей
Правительство России выделило из резервного фонда 450 миллионов рублей для пострадавших от природных пожаров жителей Забайкальского края.
Обновлено в 06:02
Политика
Россию заподозрили в получении контроля над украинской экономикой
Россия получила контроль над экономикой Украины.
Обновлено в 01:53
Армия и оружие
Появились фото последствий применения «ниндзя-бомбы» США
Обновлено вчера в 07:41
Политика
Зеленский призвал Раду назначить его инаугурацию на 19 мая
Депутаты парламента Украины могут назначить дату инаугурации избранного президента страны на 19 мая текущего года.
Обновлено вчера в 13:31
Хоккей
Сборная России победила Норвегию в стартовом матче ЧМ по хоккею
Хоккеисты российской сборной 10 мая победили национальную команду Норвегии в матче первого тура группового этапа стартовавшего в Словакии чемпионата мира.
Обновлено вчера в 12:45
Технологии
За 50 лет человечество уничтожило порядка 20% видов животных на Земле
Обновлено вчера в 22:18
Происшествия
CBS: в Хьюстонском судоходном канале произошел разлив топлива
Разлив топлива произошел в результате столкновения буксира с нефтяным танкером в Хьюстонском судоходном канале в США.
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия
Лайнер с россиянами вернулся в аэропорт Камрани из-за проблемы с шасси
"После взлета экипажем было принято решение вернуться в аэропорт Камрани из-за проблем с правым шасси - спустило колеса.
Обновлено в 03:22
Происшествия
Медведь ограбил охотников на Камчатке
Обновлено в 04:06
Наука
Самый скоростной поезд в мире запускают в Японии
Япония начнет испытания нового пассажирского сверхскоростного поезда "Синкансэн", который способен развивать скорость до 400 километров в час.
Обновлено в 05:08
Политика
Минск после ревизии назовет сумму ущерба от грязной нефти в «Дружбе»
Республика Беларусь назовет сумму ущерба от подачи загрязненной нефти в трубопровод «Дружба» после ревизии нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).
Обновлено в 05:44
Политика
В Крыму отреагировали на претензии Украины на Керченский пролив
Претензии Украины на Керченский пролив, о которых идет речь в запросе в Международный трибунал по морскому праву, неуместны, считает руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте России Александр Молохов.
Обновлено вчера в 13:37
Политика
Грызлов: никакой «капитуляции» ДНР и ЛНР быть не может
Полпред РФ Борис Грызлов в ходе переговоров контактной группы сообщил, что никакой речи о "капитуляции" самопровозглашенных ДНР и ЛНР быть не может.
Обновлено в 05:29
Футбол
«Реал» не хочет покупать Зидану Погба и предлагает две альтернативы
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан хочет приобрести французского полузащитника английского «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
Обновлено в 04:52
Экономика
Банки слишком активно блокируют клиентов, считают эксперты
Банки стали слишком активно блокировать счета подозрительных клиентов.
Обновлено вчера в 14:59