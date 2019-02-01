Футбол
Пилипчук возглавил минское «Динамо»Sports.ru 12:36
Экс-тренер московского «Спартака» Роман Пилипчук возглавил минское «Динамо». Белорусский клуб в настоящее время готовится к следующему сезону на сборе в Турции. Пилипчук входил в тренерский штаб Массимо Карреры, когда итальянец работал в «Спартаке».
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Бывший тренер московского «Спартака» и грозненского «Ахмата» Роман Пилипчук возглавил минское «Динамо», сообщает пресс-служба белорусской команды на официальной странице в «Твиттере».Чемпионат12:54
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