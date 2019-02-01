Футбол

Пилипчук расторг контракт с «Ахматом» и возглавил минское «Динамо»Матч ТВ вчера в 12:51

«Ахмат» объявил о расторжении контракта со старшим тренером Романом Пилипчуком. Как сообщает пресс-служба грозненского клуба, специалист возглавил минское «Динамо».
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Пилипчук: «С „Ахматом“ мы расстаемся друзьями»

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Тренер вратарей минского «Динамо» продлил контракт с клубом

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Бывший тренер «Спартака» Роман Пилипчук возглавит минское «Динамо»

РБК28 января в 08:12
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Представлен ранее неизвестный документ по гибели группы Дятлова

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Культура

В Москве разработали новую систему для защиты музейных экспонатов

В Москве разработали новую систему для защиты музейных экспонатов.
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Умер диктор программы «Время» Евгений Суслов

Легендарный диктор программы "Время" Евгений Суслов, более 30 лет проработавший на советском Центральном телевидении, умер 1 февраля на 82-м году жизни.
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Русскоговорящих детей отказались принимать в школу в Якутске

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Стала известна причина гибели полицейского в Подмосковье, передает ТАСС. Как отмечается, его зарезала жена на фоне бытового конфликта.
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Армия и оружие

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Корабли ВМФ России получили станции визуально-оптических помех 5П-42 "Филин".
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Иран представил новую крылатую ракету дальнего действия

Вооруженные силы Ирана представили в субботу новую крылатую ракету дальнего радиуса действия "Ховейзе", сообщает телеканал Press TV.
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Как рассказали в управлении СК по Брянской области, трагедия произошла вечером 1 февраля: - Во время очистки крыши здания ТЦ "Вавилон" в городе Дятьково произошло падение наледи на 41-летнюю прохожую.
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Пилипчук Роман Михайлович
Футболист
Советский и украинский футболист, выступавший на позиции нападающего, футбольный тренер.
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