Футбол
Пикфорд вошёл в историю сборной Англии по футболуRT на русском вчера в 12:44
Лига наций УЕФА, Матч за третье место, вчера
Стадион «Афонсу Энрикиш»
|23′
Дэнни Роуз
|27′
Джесси Лингард
Эдмилсон Фернандеш
Денис Закария
|61′
Джердан Шакири
Стивен Цубер
|66′
|70′
Дэнни Роуз
Кайл Уокер
|75′
Харри Кейн
Каллум Уилсон
Рикардо Родригес
Йосип Дрмич
|87′
|106′
Джесси Лингард
Джейдон Санчо
|106′
Фабиан Делф
Росс Баркли
Харис Сеферович
Ноа Окафор
|113′
Гранит Джака
|116′
|П
|43%
|Владение мячом
|57%
|5
|Удары в сторону ворот
|6
|3
|Удары в створ ворот
|5
|7
|Сейвы вратарём
|3
|3
|Офсайды
|1
|3
|Угловые
|9
|15
|Фолы
|17
|1
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Швейцария
Расстановка 3‑4‑3
1
Зоммер
4
Эльведи
22
Шер
5
Аканджи
2
Мбабу
17
Закария
10
Джака
19
Дрмич
14
Цубер
7
Окафор
8
Фройлер
1
Пикфорд
22
Александер-Арнолд
12
Гомес
6
Магуайр
2
Уокер
4
Дайер
20
Алли
18
Баркли
11
Санчо
21
Уилсон
10
Стерлинг
Англия
Расстановка 4‑2‑1‑3
Голкипер сборной Англии по футболу Джордан Пикфорд вошёл в историю национальной команды, забив и отразив пенальти в послематчевой серии официальной встречи. Знаковое для 25-летнего стража ворот событие произошло в матче за третье место Лиги наций УЕФА.
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Пикфорд – первый вратарь сборной Англии, забивший в серии послематчевых пенальти
Советский спортвчера в 12:42
Англия научилась выигрывать по пенальти. А ее вратарь еще и забивает 11-метровые
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 01:23, Ашберн
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