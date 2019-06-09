Пикфорд вошёл в историю сборной Англии по футболуRT на русском вчера в 12:44

Голкипер сборной Англии по футболу Джордан Пикфорд вошёл в историю национальной команды, забив и отразив пенальти в послематчевой серии официальной встречи. Знаковое для 25-летнего стража ворот событие произошло в матче за третье место Лиги наций УЕФА.

Пикфорд вошёл в историю сборной Англии по футболу

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