Футбол

Пикфорд вошёл в историю сборной Англии по футболуRT на русском вчера в 12:44

Швейцария — Англия
0 – 0
5 : 6 по пенальти
Лига наций УЕФА, Матч за третье место, вчера
Стадион «Афонсу Энрикиш»
23′
Дэнни Роуз
27′
Джесси Лингард
Эдмилсон Фернандеш
Денис Закария
61′
Джердан Шакири
Стивен Цубер
66′
70′
Дэнни Роуз
Кайл Уокер
75′
Харри Кейн
Каллум Уилсон
Рикардо Родригес
Йосип Дрмич
87′
106′
Джесси Лингард
Джейдон Санчо
106′
Фабиан Делф
Росс Баркли
Харис Сеферович
Ноа Окафор
113′
Гранит Джака
116′
П
Голкипер сборной Англии по футболу Джордан Пикфорд вошёл в историю национальной команды, забив и отразив пенальти в послематчевой серии официальной встречи. Знаковое для 25-летнего стража ворот событие произошло в матче за третье место Лиги наций УЕФА.
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